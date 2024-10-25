Живой музей и заповедный край озёр (2 дня)

Живой музей и заповедный край озёр
Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Живой музей и заповедный край озёр (2 дня)
Живой музей и заповедный край озёр (2 дня)
Живой музей и заповедный край озёр (2 дня)

Описание экскурсии

Приглашаем вас прикоснуться к живой истории, созданной века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом Мудрым. В путешествии по "государевой дороге" мы познакомимся с жемчужиной Новгородской земли, Валдаем. Вашему взору откроется величественное озеро с обширными островами, на одном из которых стоит Иверский монастырь, построенный по подобию обители на Афоне.

Узнаем тайну знаменитого валдайского колокольчика и вкус баранок, да-да, именно, о "валдайских" писал А. Н. Радищев проезжавший ранее А. С. Пушкина «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?"

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

08:00 - 08:30 Сбор гостей. Отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), информация во время пути. Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера.

Обед в кафе города.

Посещение Колокольного центра с экскурсией “Тайны валдайских колоколов”. Валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г. Р. Державин.

~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Комплекс Ярославово дворище
  • Валдай
  • Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь
  • Колокольный центр
Что включено
  • Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
  • Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Обед в кафе города Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит в цену
  • Обед в первый день и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 06:20
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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