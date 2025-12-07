Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.

После завтрака мы освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения.

Затем вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».

Далее — автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.

Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей. В 17:28 отправимся в Псков на «Ласточке», прибудем в город в 21:50 и заселимся в гостиницу.