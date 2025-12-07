Вы пройдёте по стенам и башням детинца, увидите величественный Софийский собор и коллекцию древних колоколов.
В Ярославовом дворище услышите истории
Описание экскурсии
Организационные детали
Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского и Псковского музеев.
Программа тура по дням
Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.
После завтрака мы освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения.
Затем вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».
Далее — автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.
Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей. В 17:28 отправимся в Псков на «Ласточке», прибудем в город в 21:50 и заселимся в гостиницу.
Владычная и Крестовая палаты и музей «Русская икона»
После завтрака в гостинице вас ждёт экскурсия в резиденцию новгородских владык. Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков. Далее вы отправитесь в музей «Русская икона». Здесь хранится древнейшая из сохранившихся русских икон — «Пётр и Павел» 11 века.
Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками
Позавтракаем, освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения. Затем отправимся в Старую Руссу (103 км).
Во время обзорной экскурсии по городу мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится список Старорусской иконы Божьей Матери, и увидим памятник архитектуры 12 столетия — Спасо-Преображенский монастырь.
Далее нас ждёт дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над романами «Бесы» и «Братья Карамазовы». Затем мы прогуляемся по курорту «Старая Русса» — старейшей здравнице северо-запада России. Здесь находятся 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан, самый высокий в Европе столб минеральной воды.
По желанию можно будет посетить интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату). Вечером мы вернёмся в Великий Новгород и доставим вас на ж/д вокзал.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|«Садко» 3* (2-местное, стандарт)
|26 042 ₽
|«Садко» 3* (2-местное, комфорт)
|27 700 ₽
|«Садко» 3* (1-местное, стандарт)
|27 577 ₽
|«Садко» 3* (1-местное, комфорт)
|32 500 ₽
|«Интурист» 3* (2-местное, стандарт)
|26 297 ₽
|«Интурист» 3* (2-местное, комфорт)
|27 900 ₽
|«Интурист» 3* (1-местное, стандарт)
|30 905 ₽
|«Интурист» 3* (1-местное, комфорт)
|34 000 ₽
|«Волхов» 4* (2-местное, стандарт)
|29 114 ₽
|«Волхов» 4* (2-местное, комфорт)
|32 000 ₽
|«Волхов» 4* (1-местное, стандарт)
|31 674 ₽
|«Волхов» 4* (1-местное, комфорт)
|36 300 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (2-местное, стандарт)
|29 370 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (2-местное, бизнес)
|30 400 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (1-местное, стандарт)
|35 000 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (1-местное, бизнес)
|36 500 ₽
|«Бианки» 4* (2-местное)
|31 674 ₽
|«Бианки» 4* (1-местное)
|37 050 ₽
|«Акрон» 5* (2-местное)
|43 897 ₽
|«Акрон» 5* (1-местное)
|59 705 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды и ужины (комплексные) - 900-1500 ₽
- Вход на территорию курорта в г. Старая Русса оплачивается на месте - 100 ₽
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽
