Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями

Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Приглашаем вас в путешествие по городам, где оживает история и культура России.

Вы пройдёте по стенам и башням детинца, увидите величественный Софийский собор и коллекцию древних колоколов.

В Ярославовом дворище услышите истории
о новгородском вече и посетите Свято-Юрьев монастырь у истока Волхова, а в музее «Витославлицы» прикоснётесь к традициям деревянного зодчества.

Осмотрите сокровища ювелирного искусства, полюбуетесь одной из крупнейших коллекций иконописи, в том числе древнейшей русской иконой «Пётр и Павел» 11 века. В Старой Руссе вы побываете в доме-музее Ф. М. Достоевского и узнаете о создании его великих произведений, заглянете в древние храмы и Спасо-Преображенский монастырь. А ещё погуляете по курорту с минеральными источниками — старейшей здравнице северо-запада России.

Описание экскурсии

Организационные детали

Экскурсии проводят штатные сотрудники Новгородского и Псковского музеев.

Программа тура по дням

1 день

Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.

После завтрака мы освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения.

Затем вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».

Далее — автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище, где находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.

Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей. В 17:28 отправимся в Псков на «Ласточке», прибудем в город в 21:50 и заселимся в гостиницу.

2 день

Владычная и Крестовая палаты и музей «Русская икона»

После завтрака в гостинице вас ждёт экскурсия в резиденцию новгородских владык. Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков. Далее вы отправитесь в музей «Русская икона». Здесь хранится древнейшая из сохранившихся русских икон — «Пётр и Павел» 11 века.

3 день

Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками

Позавтракаем, освободим номера, вещи можно будет оставить в камере хранения. Затем отправимся в Старую Руссу (103 км).

Во время обзорной экскурсии по городу мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится список Старорусской иконы Божьей Матери, и увидим памятник архитектуры 12 столетия — Спасо-Преображенский монастырь.

Далее нас ждёт дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над романами «Бесы» и «Братья Карамазовы». Затем мы прогуляемся по курорту «Старая Русса» — старейшей здравнице северо-запада России. Здесь находятся 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан, самый высокий в Европе столб минеральной воды.

По желанию можно будет посетить интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату). Вечером мы вернёмся в Великий Новгород и доставим вас на ж/д вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
«Садко» 3* (2-местное, стандарт)26 042 ₽
«Садко» 3* (2-местное, комфорт)27 700 ₽
«Садко» 3* (1-местное, стандарт)27 577 ₽
«Садко» 3* (1-местное, комфорт)32 500 ₽
«Интурист» 3* (2-местное, стандарт)26 297 ₽
«Интурист» 3* (2-местное, комфорт)27 900 ₽
«Интурист» 3* (1-местное, стандарт)30 905 ₽
«Интурист» 3* (1-местное, комфорт)34 000 ₽
«Волхов» 4* (2-местное, стандарт)29 114 ₽
«Волхов» 4* (2-местное, комфорт)32 000 ₽
«Волхов» 4* (1-местное, стандарт)31 674 ₽
«Волхов» 4* (1-местное, комфорт)36 300 ₽
«Береста Парк отель» 4* (2-местное, стандарт)29 370 ₽
«Береста Парк отель» 4* (2-местное, бизнес)30 400 ₽
«Береста Парк отель» 4* (1-местное, стандарт)35 000 ₽
«Береста Парк отель» 4* (1-местное, бизнес)36 500 ₽
«Бианки» 4* (2-местное)31 674 ₽
«Бианки» 4* (1-местное)37 050 ₽
«Акрон» 5* (2-местное)43 897 ₽
«Акрон» 5* (1-местное)59 705 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обеды и ужины (комплексные) - 900-1500 ₽
  • Вход на территорию курорта в г. Старая Русса оплачивается на месте - 100 ₽
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽
  • Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения - 400 ₽
  • Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля:
  • «Акрон» 5* - 43 897 ₽ (2-местное), 59 705 ₽ (1-местное)
  • «Бианки» 4* - 31 674 ₽ (2-местное), 37 050 ₽ (1-местное)
  • «Береста Парк отель» 4* - 29 370 ₽ (2-местное), 30 400 ₽ (2-местное, бизнес), 35 000 ₽ (1-местное), 36 500 ₽ (1-местное, бизнес)
  • «Волхов» 4* - 29 114 ₽ (2-местное), 32 000 ₽ (2-местное, комфорт), 31 674 ₽ (1-местное), 36 300 ₽ (1-местное, комфорт)
  • «Садко» 3* - 26 042 ₽ (2-местное), 27 700 ₽ (2-местное, комфорт), 27 577 ₽ (1-местное), 32 500 ₽ (1-местное, комфорт)
  • «Интурист» 3* - 26 297 ₽ (2-местное), 27 900 ₽ (2-местное, комфорт), 30 905 ₽ (1-местное), 34 000 ₽ (1-местное, комфорт)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
Завершение: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

