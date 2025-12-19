На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
«Мы посетим Свято-Юрьев монастырь — мужскую обитель у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень»
27 дек в 06:24
22 фев в 08:00
10 560 ₽ за человека
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень»
26 дек в 06:24
21 фев в 08:00
21 408 ₽ за человека
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«После завтрака в гостинице отправимся в Пушкинские Горы»
19 фев в 08:00
5 мар в 08:00
53 440 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в декабре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 10 560 до 53 440.
Забронируйте тур в Великом Новгороде на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 10560₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль