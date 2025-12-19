Мои заказы

Познавательные туры на природе в Великом Новгороде

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Великом Новгороде, цены от 10 560 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
На автобусе
2 дня
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
«Мы посетим Свято-Юрьев монастырь — мужскую обитель у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень»
27 дек в 06:24
22 фев в 08:00
10 560 ₽ за человека
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
На автобусе
3 дня
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень»
26 дек в 06:24
21 фев в 08:00
21 408 ₽ за человека
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
На автобусе
5 дней
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«После завтрака в гостинице отправимся в Пушкинские Горы»
19 фев в 08:00
5 мар в 08:00
53 440 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ярославово дворище
  2. Витославлицы
  3. Софийский собор
  4. Новгородский кремль
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Псково-Печерский монастырь
  7. Старый город
  8. Валдай
  9. Псковский Кремль
  10. Кремль
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в декабре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 10 560 до 53 440.
