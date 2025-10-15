Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«В Великом Новгороде вы увидите стены древнего детинца, Софийский собор 11 века и знаменитый памятник «Тысячелетие России»»
15 окт в 06:24
22 окт в 06:24
52 544 ₽ за человека
Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай
Позвонить в валдайские колокольчики, побывать в доме Ф. Достоевского и осмотреть древние монастыри
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«В Великом Новгороде вы пройдёте вдоль стен древнего Детинца, осмотрите Софийский собор и знаменитый памятник «Тысячелетие России»»
15 окт в 06:24
22 окт в 06:24
43 187 ₽ за человека
Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
«В Великом Новгороде вы посетите кремль, осмотрите Софийский собор и увидите знаменитый памятник «Тысячелетие России»»
10 окт в 06:24
17 окт в 06:24
30 080 ₽ за человека
