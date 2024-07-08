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городов и Руси в целом. Были у группы недовольства по поводу проживания. Меня всё устроило. Только вместо шведского стола дали кашу и бутерброд. Это минус конечно. Спасибо организаторам за такую прекрасную возможность посетить наши древние города!