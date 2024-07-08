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Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление от Казанского ...
«Осмотрим Троицкий собор, главный храм города, поражающий своими масштабами»
5 апр в 07:00
19 апр в 07:00
8450 ₽
16 900 ₽ за человека
Вечевые города: Псков и Новгород
Начало: Сенная площадь, д. 2
«Второй день Во второй день вас ждет знакомство с замечательным ожерельем новгородских монастырей, окружившим город с разных сторон»
Расписание: По договоренности
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
К истокам: обзорный тур по Великому Новгороду, Пскову и Изборску
Рассмотреть старинные крепости, монастырь с пещерами и храмами и узнать о быте новгородских крестьян
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, рекомендуем поезд из...
«С пешеходного моста откроется панорама новгородских храмов и часть древнего торгового пути»
4 апр в 06:30
11 апр в 06:30
23 100 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр8 июля 2024Прекрасно организованная поездка на новом комфортном автобусе по платным трассам без дополнительных оплат. Экскурсовод рассказала много интересного про историю этих
- ССветлана26 июня 2024Путешествие понравилось. Спасибо. Когда буду готова морально и физически к новым впечатлениям, непременно обращусь к вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Святые места»
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