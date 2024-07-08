Религиозные туры по святым местам Великого Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Великом Новгороде, цены от 8450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
На автобусе
2 дня
-
50%
2 отзыва
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление от Казанского ...
«Осмотрим Троицкий собор, главный храм города, поражающий своими масштабами»
5 апр в 07:00
19 апр в 07:00
8450 ₽16 900 ₽ за человека
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Вечевые города: Псков и Новгород
Начало: Сенная площадь, д. 2
«Второй день Во второй день вас ждет знакомство с замечательным ожерельем новгородских монастырей, окружившим город с разных сторон»
Расписание: По договоренности
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
К истокам: обзорный тур по Великому Новгороду, Пскову и Изборску
На автобусе
3 дня
К истокам: обзорный тур по Великому Новгороду, Пскову и Изборску
Рассмотреть старинные крепости, монастырь с пещерами и храмами и узнать о быте новгородских крестьян
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, рекомендуем поезд из...
«С пешеходного моста откроется панорама новгородских храмов и часть древнего торгового пути»
4 апр в 06:30
11 апр в 06:30
23 100 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    8 июля 2024
    Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
    Прекрасно организованная поездка на новом комфортном автобусе по платным трассам без дополнительных оплат. Экскурсовод рассказала много интересного про историю этих
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    городов и Руси в целом. Были у группы недовольства по поводу проживания. Меня всё устроило. Только вместо шведского стола дали кашу и бутерброд. Это минус конечно. Спасибо организаторам за такую прекрасную возможность посетить наши древние города!

  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
    Путешествие понравилось. Спасибо. Когда буду готова морально и физически к новым впечатлениям, непременно обращусь к вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Святые места»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
  2. Вечевые города: Псков и Новгород
  3. К истокам: обзорный тур по Великому Новгороду, Пскову и Изборску
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Старый город
  2. Рюриково Городище
  3. Новгородский кремль
  4. Софийский собор
  5. Псковский Кремль
  6. Псково-Печерский монастырь
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 8450 до 23 100 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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