Мои заказы

Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы

Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Приглашаем вас в путешествие по древним городам Северо-Запада, где зарождалась история государства.

В Великом Новгороде вы увидите стены древнего детинца, Софийский собор 11 века и знаменитый памятник «Тысячелетие России».

Вас ждёт знакомство
читать дальше

с духовным наследием и искусством средневековых мастеров в Грановитой палате и резиденции новгородских владык. В Старой Ладоге вы пройдёте по Варяжской улице, посетите крепость Рюрика, древние монастыри и храмы. Побываете в Пушкинских Горах, заглянете в усадьбы Михайловское и Тригорское. А Псков поразит вас купеческими палатами, мощными кремлёвскими стенами и башнями. Завершим путешествие экскурсиями в Изборск и Печоры.

Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы

Описание тура

Организационные детали

Встречаем и провожаем участников, прибывающих ж/д транспортом из Москвы и Санкт-Петербурга. Путешественникам, самостоятельно прибывающим в Великий Новгород, время и место встречи с гидом будет сообщено накануне поездки.

Программа тура по дням

1 день

Кремль, памятник «Тысячелетие России», Владычная и Крестовая палаты

Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.

Вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни древнего детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».

Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков. Во время экскурсии «История Новгорода с древнейших времён и до наших дней» вы увидите уникальные археологические находки.

Кремль, памятник «Тысячелетие России», Владычная и Крестовая палатыКремль, памятник «Тысячелетие России», Владычная и Крестовая палатыКремль, памятник «Тысячелетие России», Владычная и Крестовая палатыКремль, памятник «Тысячелетие России», Владычная и Крестовая палаты
2 день

Старая Ладога: Староладожская крепость, Георгиевский собор, Успенский монастырь

После завтрака мы отправимся в Старую Ладогу. Посетим Староладожскую крепость, возвышающуюся у реки Волхов. Пройдём по крепостным стенам и башням, осмотрим музейную экспозицию, посвящённую истории города, и Георгиевский собор 12 века. Затем увидим археологическую экспозицию и прогуляемся по Варяжской улице — самой древней в России.

После обеда посетим Успенский монастырь, где жила Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. Увидим собор Успения Пресвятой Богородицы и церковь Рождества Иоанна Предтечи, сохранившую облик времён Ладожской ярмарки.

При желании можно посетить Никольский мужской монастырь. Вечером вернёмся в Великий Новгород.

Старая Ладога: Староладожская крепость, Георгиевский собор, Успенский монастырьСтарая Ладога: Староладожская крепость, Георгиевский собор, Успенский монастырьСтарая Ладога: Староладожская крепость, Георгиевский собор, Успенский монастырь
3 день

Загородная экскурсия и переезд в Псков

Сегодня нас ждёт обзорная экскурсия по Великому Новгороду (около 3 часов), во время которой мы увидим главные достопримечательности города и его окрестностей.

После экскурсии — обед в кафе. В 17:28 поедем в Псков на «Ласточке» или на автобусе. Прибытие в город — в 21:50. Далее трансфер и размещение в гостинице.

Загородная экскурсия и переезд в ПсковЗагородная экскурсия и переезд в ПсковЗагородная экскурсия и переезд в Псков
4 день

Пушкинские Горы, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

После завтрака в гостинице отправимся в Пушкинские Горы. Нас ждёт экскурсия по музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» — с посещением усадеб Михайловское и Тригорское, прогулкой по усадебным паркам и осмотром Святогорского Свято-Успенского монастыря, где похоронен великий русский поэт.

После обеда в кафе продолжим экскурсию по заповеднику и его окрестностям.

Пушкинские Горы, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Пушкинские Горы, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Пушкинские Горы, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
5 день

Псковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырь

Позавтракаем, освободим номера и устроим обзорную экскурсию по Пскову. Осмотрим кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, кремлёвские стены и башни, захаб, Покровскую башню и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, а также Варлаамовскую башню, купеческие палаты, храмы, часовни и памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге.

Затем отправимся в Изборск. Во время экскурсии по заповедной территории мы познакомимся с историей Труворова городища, Изборской крепости и увидим чудотворные Словенские ключи.

Далее — переезд в Печоры и обед в кафе. После обеда посетим Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь — одну из главных православных святынь России.

К вечеру доставим вас на вокзал Пскова.

Псковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырьПсковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырьПсковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырьПсковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырьПсковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырьПсковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
«Садко» 3* и «Октябрьская» 3*/ «Рижская» 3* (2-местное, за 1 чел.)53 440 ₽
«Садко» 3* и «Октябрьская» 3*/ «Рижская» 3* (1-местное)56 640 ₽
«Интурист» 3* и «Октябрьская» 3*/«Рижская» 3* (2-местное, за 1 чел.)54 976 ₽
«Интурист» 3* и «Октябрьская» 3*/«Рижская» 3* (1-местное)65 472 ₽
«Волхов» 4* и «Покровский» 4* (2-местное, за 1 чел.)68 544 ₽
«Волхов» 4* и «Покровский» 3* (1-местное)76 352 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков и 5 обедов
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Ж/д билеты Великий Новгород-Псков
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
  • Обеды и ужины (комплексные) - 900-1500 ₽
  • 1-местное размещение
  • Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля и типа размещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
Завершение: Ж/д вокзал в Пскове, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие туры из Великого Новгорода

Две столицы Древней Руси: Старая Ладога и Великий Новгород. Осень-зима
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Две столицы Древней Руси: Старая Ладога и Великий Новгород. Осень-зима
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
26 дек в 10:00
от 31 705 ₽ за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
26 дек в 10:00
от 26 500 ₽ за человека
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
26 дек в 10:00
от 29 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Великом Новгороде
Все туры из Великого Новгорода