Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.

Вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни древнего детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».

Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков. Во время экскурсии «История Новгорода с древнейших времён и до наших дней» вы увидите уникальные археологические находки.