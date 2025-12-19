В Великом Новгороде вы увидите стены древнего детинца, Софийский собор 11 века и знаменитый памятник «Тысячелетие России».
Описание тура
Организационные детали
Встречаем и провожаем участников, прибывающих ж/д транспортом из Москвы и Санкт-Петербурга. Путешественникам, самостоятельно прибывающим в Великий Новгород, время и место встречи с гидом будет сообщено накануне поездки.
Программа тура по дням
Кремль, памятник «Тысячелетие России», Владычная и Крестовая палаты
Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. Размещение в гостинице гарантировано с 14:00, но возможно и более раннее заселение. До этого времени вы сможете бесплатно оставить вещи в камере хранения отеля.
Вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни древнего детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».
Вы посетите Владычную и Крестовую палаты, где собраны произведения ювелирного искусства 6–19 веков. Во время экскурсии «История Новгорода с древнейших времён и до наших дней» вы увидите уникальные археологические находки.
Старая Ладога: Староладожская крепость, Георгиевский собор, Успенский монастырь
После завтрака мы отправимся в Старую Ладогу. Посетим Староладожскую крепость, возвышающуюся у реки Волхов. Пройдём по крепостным стенам и башням, осмотрим музейную экспозицию, посвящённую истории города, и Георгиевский собор 12 века. Затем увидим археологическую экспозицию и прогуляемся по Варяжской улице — самой древней в России.
После обеда посетим Успенский монастырь, где жила Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. Увидим собор Успения Пресвятой Богородицы и церковь Рождества Иоанна Предтечи, сохранившую облик времён Ладожской ярмарки.
При желании можно посетить Никольский мужской монастырь. Вечером вернёмся в Великий Новгород.
Загородная экскурсия и переезд в Псков
Сегодня нас ждёт обзорная экскурсия по Великому Новгороду (около 3 часов), во время которой мы увидим главные достопримечательности города и его окрестностей.
После экскурсии — обед в кафе. В 17:28 поедем в Псков на «Ласточке» или на автобусе. Прибытие в город — в 21:50. Далее трансфер и размещение в гостинице.
Пушкинские Горы, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
После завтрака в гостинице отправимся в Пушкинские Горы. Нас ждёт экскурсия по музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» — с посещением усадеб Михайловское и Тригорское, прогулкой по усадебным паркам и осмотром Святогорского Свято-Успенского монастыря, где похоронен великий русский поэт.
После обеда в кафе продолжим экскурсию по заповеднику и его окрестностям.
Псковский кремль, Троицкий собор, экскурсия по Изборску и Псково-Печорский монастырь
Позавтракаем, освободим номера и устроим обзорную экскурсию по Пскову. Осмотрим кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, кремлёвские стены и башни, захаб, Покровскую башню и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, а также Варлаамовскую башню, купеческие палаты, храмы, часовни и памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге.
Затем отправимся в Изборск. Во время экскурсии по заповедной территории мы познакомимся с историей Труворова городища, Изборской крепости и увидим чудотворные Словенские ключи.
Далее — переезд в Печоры и обед в кафе. После обеда посетим Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь — одну из главных православных святынь России.
К вечеру доставим вас на вокзал Пскова.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|«Садко» 3* и «Октябрьская» 3*/ «Рижская» 3* (2-местное, за 1 чел.)
|53 440 ₽
|«Садко» 3* и «Октябрьская» 3*/ «Рижская» 3* (1-местное)
|56 640 ₽
|«Интурист» 3* и «Октябрьская» 3*/«Рижская» 3* (2-местное, за 1 чел.)
|54 976 ₽
|«Интурист» 3* и «Октябрьская» 3*/«Рижская» 3* (1-местное)
|65 472 ₽
|«Волхов» 4* и «Покровский» 4* (2-местное, за 1 чел.)
|68 544 ₽
|«Волхов» 4* и «Покровский» 3* (1-местное)
|76 352 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков и 5 обедов
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Ж/д билеты Великий Новгород-Псков
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
- Обеды и ужины (комплексные) - 900-1500 ₽
- 1-местное размещение
- Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля и типа размещения