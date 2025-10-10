Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
Начало: На площади Ермака
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
