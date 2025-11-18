В Новочеркасске вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое. Вы узнаете о сложном процессе трансформации казачества, его культуре и привилегиях. Городские улицы хранят множество историй, которые вы сможете услышать, гуляя по

ним. Памятники и здания, такие как памятник Ермаку Тимофеевичу и Мариинская женская гимназия, расскажут о значимых событиях и людях, оставивших след в истории. Это путешествие позволит увидеть уникальность и значимость казачьего наследия

Описание экскурсии

Несколько веков шёл сложный процесс перевода казаков в иные сословия и лишения их специфических черт — особенностей самосознания, культуры, казачьих прав, привилегий и обязанностей. Мы пройдём по улицам Новочеркасска, вспомним историю старинных зданий и выясним, что повлияло на традиционный уклад жизни казаков.

Вы увидите:

памятник Согласия и Примирения

памятник Ермаку Тимофеевичу

памятник основателю города Матвею Платову

здание Мариинской женской гимназии («Дом юных сердец»)

здание Областных присутственных мест

Дворянское и офицерское собрания

Общество торговых казаков

и другие памятные места

Организационные детали

Мы пройдём около 2 км, выбирайте удобную обувь. В жаркое время года возьмите головной убор и воду.