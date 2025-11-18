В Новочеркасске вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое. Вы узнаете о сложном процессе трансформации казачества, его культуре и привилегиях. Городские улицы хранят множество историй, которые вы сможете услышать, гуляя по
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история казачества
- 👣 Прогулка по историческим улицам
- 🗿 Впечатляющие памятники
- 🏫 Знаменитые здания
- 🎭 Погружение в культуру
Что можно увидеть
- Памятник Согласия и Примирения
- Памятник Ермаку Тимофеевичу
- Памятник основателю города Матвею Платову
- Здание Мариинской женской гимназии
- Здание Областных присутственных мест
- Дворянское и офицерское собрания
- Общество торговых казаков
Описание экскурсии
Несколько веков шёл сложный процесс перевода казаков в иные сословия и лишения их специфических черт — особенностей самосознания, культуры, казачьих прав, привилегий и обязанностей. Мы пройдём по улицам Новочеркасска, вспомним историю старинных зданий и выясним, что повлияло на традиционный уклад жизни казаков.
Вы увидите:
- памятник Согласия и Примирения
- памятник Ермаку Тимофеевичу
- памятник основателю города Матвею Платову
- здание Мариинской женской гимназии («Дом юных сердец»)
- здание Областных присутственных мест
- Дворянское и офицерское собрания
- Общество торговых казаков
- и другие памятные места
Организационные детали
Мы пройдём около 2 км, выбирайте удобную обувь. В жаркое время года возьмите головной убор и воду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ермака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Новочеркасске
Провела экскурсии для 66 туристов
Добро пожаловать в Новочеркасск! Меня зовут Надежда, я аккредитованный гид-экскурсовод по Ростовской области. Много лет живу в этом городе, знаю его и очень люблю. С радостью покажу вам главные достопримечательности нашего города и расскажу о них самое интересное.
Входит в следующие категории Новочеркасска
Похожие экскурсии из Новочеркасска
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Начало: В центре города
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Индивидуальная экскурсия по Новочеркасску предлагает погружение в его историю и архитектуру. Узнайте больше о «Маленьком Париже»
Начало: На площади Ермака
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.