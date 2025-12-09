Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
«В программу можно включить музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина (известного, в том числе, по роману «Цыган») в хуторе Пухляковский»
11 дек в 09:00
14 дек в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Индивидуальная экскурсия по Новочеркасску предлагает погружение в его историю и архитектуру. Узнайте больше о «Маленьком Париже»
Начало: На площади Ермака
«Музей истории Донского казачества (с посещением музея)»
11 дек в 09:00
14 дек в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Посетите музей в Новочеркасске и узнайте о богатой истории и культуре донских казаков. Уникальные экспозиции ждут вас
Начало: На Платовском проспекте
«Экспозиции музея рассказывают о природе, прошлом и культурной силе Донского края»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
450 ₽ за человека
