В Ростовской области есть уникальные места, которые поражают своей красотой. Путешествие начинается в Новочеркасске и ведет через Усть-Донецкий район, где можно увидеть возвышенности Донецкого кряжа, скалы «Две сестры» и насладиться отдыхом на песчаных пляжах. Маршрут включает посещение древних станиц и живописных хуторов, где каждый найдет что-то для себя. Это идеальная возможность познакомиться с природой и историей региона, не покидая комфортных условий

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Донецкий кряж

Все дело в возвышенности: она появилась сотни миллионов лет назад на месте бывшего супер-вулкана и обрывается в центральной части области, которую огибает Северский Донец. Высшая точка кряжа — около 300 метров. А вдоль рек, рассекающих границу кряжа, попадаются скальные массивы, по высоте и длине не уступающие грядам вдоль рек Урала и Сибири!

«Степь да степь кругом…»

Наше путешествие начнется на одном из самых высоких холмов старого правого берега Дону — на Соборной площади в Новочеркасске с выездом в Усть-Донецкий район. Там, по полевым и шоссейным дорогам прокатимся по красивым местам с потрясающими панорамами Дона, через древние станицы Мелиховская, Раздорская и Кочетовская.

Песчаные пляжи и скалы «Две сестры»

В поездке обязательно будет время для отдыха на бескрайних пляжах Дона. Вы также побываете в устье его крупнейшего притока — Северского Донца. Затем маршрут поведет вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Кривая Лука, Тереховский — к Белой Калитве, где вы оцените виды 100-метровых скал «Две сестры» на крутом берегу реки. А если захотите, я довезу вас и до Авиловых гор.

Донские скалы. Кульминация

Далее — основная цель путешествия, скальные гряды реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке каньона вы отдохнете, понаблюдаете за тренировками скалолазов на скалодроме, искупаетесь в речке и просто полюбуетесь дикой природой края.

Организационные детали