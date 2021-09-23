Отыскать горы в донских степях!

Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области

5
1 отзыв
Утверждается, что в Ростовской области нет гор.

Но это не совсем так! И путешествие приведет вас в совершенно неожиданный мир, где вы встретите места, не уступающие по красоте сибирским или уральским открыткам.

В нашей программе: бескрайние степи с панорамами Дона, отдых на песчаных пляжах, древние станицы и удивительные скальные гряды вдоль рек.
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!
Отыскать горы в донских степях!

Что вас ожидает

Донецкий кряж

Все дело в возвышенности: она появилась сотни миллионов лет назад на месте бывшего супер-вулкана и обрывается в центральной части области, которую огибает Северский Донец. Высшая точка кряжа — около 300 метров. А вдоль рек, рассекающих границу кряжа, попадаются скальные массивы, по высоте и длине не уступающие грядам вдоль рек Урала и Сибири.

«Степь да степь кругом… »

Наше путешествие начнется на одном из самых высоких холмов старого правого берега Дону — на Соборной площади в Новочеркасске с выездом в Усть-Донецкий район. Там, по полевым и шоссейным дорогам прокатимся по красивым местам с потрясающими панорамами Дона, через древние станицы Мелиховская, Раздорская и Кочетовская.

Песчаные пляжи и скалы «Две сестры»

В поездке обязательно будет время для отдыха на бескрайних пляжах Дона. Вы также побываете в устье его крупнейшего притока — Северского Донца. Затем маршрут поведет вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Кривая Лука, Тереховский — к Белой Калитве, где вы оцените виды 100-метровых скал «Две сестры» на крутом берегу реки. А если захотите, я довезу вас и до Авиловых гор.

Донские скалы. Кульминация

Далее — основная цель путешествия, скальные гряды реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке каньона вы отдохнете, понаблюдаете за тренировками скалолазов на скалодроме, искупаетесь в речке и просто полюбуетесь дикой природой края.

Организационные детали

  • В программу можно включить музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина (известного, в том числе, по роману «Цыган») в хуторе Пухляковский
  • Дополнительных затрат нет, кроме опционального посещения музеев (каждый не дороже 15-200 рублей)
  • Необходимо быть готовыми к поездке по полевым и гравийным дорогам (до 50 км) в неприхотливой обстановке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже 12 лет живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!
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1 реальный отзыв

О
23 сен 2021
Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!

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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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