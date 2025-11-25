Экспозиции музея в Новочеркасске раскрывают богатую историю и культуру Донского края. Гости смогут увидеть артефакты древности, узнать о флоре и фауне региона, познакомиться с творчеством художника Н.Н. Дубовского и, конечно, погрузиться в историю донского казачества. Это уникальная возможность прикоснуться к прошлому и понять, как формировалась культура казаков. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет за один визит получить полное представление о регионе

Зал археологии Дона — артефакты, проливающие свет на древнюю историю региона

Зал природы Дона — разнообразие флоры и фауны южных степей

Зал Н. Н. Дубовского — творчество великого художника-пейзажиста

Залы по истории казачества — оружие, обмундирование, документы и быт донских казаков

откуда пошло слово «казак»

почему казаки никогда не покупали оружие

что говорил о казаках Наполеон

сколько в мире сабель, подаренных победителям Наполеона Лондонским Сити

правда ли, что шашка легендарного Бакланова весила полпуда

Подходит тем, кто впервые в Новочеркасске и хочет за один визит погрузиться в историю города и всего Донского края.

