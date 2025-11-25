Экспозиции музея в Новочеркасске раскрывают богатую историю и культуру Донского края.
Гости смогут увидеть артефакты древности, узнать о флоре и фауне региона, познакомиться с творчеством художника Н.Н. Дубовского и, конечно, погрузиться в историю донского казачества. Это уникальная возможность прикоснуться к прошлому и понять, как формировалась культура казаков.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет за один визит получить полное представление о регионе
Гости смогут увидеть артефакты древности, узнать о флоре и фауне региона, познакомиться с творчеством художника Н.Н. Дубовского и, конечно, погрузиться в историю донского казачества. Это уникальная возможность прикоснуться к прошлому и понять, как формировалась культура казаков.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет за один визит получить полное представление о регионе
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺 Уникальные экспозиции
- 📜 История казачества
- 🎨 Искусство Дубовского
- 🌿 Природа Дона
- 🔍 Археологические находки
Что можно увидеть
- Зал археологии Дона
- Зал природы Дона
- Зал Н.Н. Дубовского
- Залы по истории казачества
Описание экскурсии
- Зал археологии Дона — артефакты, проливающие свет на древнюю историю региона
- Зал природы Дона — разнообразие флоры и фауны южных степей
- Зал Н. Н. Дубовского — творчество великого художника-пейзажиста
- Залы по истории казачества — оружие, обмундирование, документы и быт донских казаков
Вы узнаете:
- откуда пошло слово «казак»
- почему казаки никогда не покупали оружие
- что говорил о казаках Наполеон
- сколько в мире сабель, подаренных победителям Наполеона Лондонским Сити
- правда ли, что шашка легендарного Бакланова весила полпуда
Для кого эта экскурсия
Подходит тем, кто впервые в Новочеркасске и хочет за один визит погрузиться в историю города и всего Донского края.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|450 ₽
|Школьники
|180 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Платовском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Новочеркасске
Я представляю Новочеркасский музей истории донского казачества, который был основан в 1886 году. Его богатейшая коллекция не имеет аналогов в мире и насчитывает свыше 200 тысяч предметов. Вместе с командой профессиональных гидов будем рады познакомить вас с историей региона и погрузить в казачьи реалии!
Входит в следующие категории Новочеркасска
Похожие экскурсии из Новочеркасска
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Путешествие по донским степям обещает незабываемые виды и уникальные природные объекты. Отдохните на пляжах и насладитесь видами скал
Начало: В центре города
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Индивидуальная экскурсия по Новочеркасску предлагает погружение в его историю и архитектуру. Узнайте больше о «Маленьком Париже»
Начало: На площади Ермака
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.