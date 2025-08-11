Индивидуальная
до 10 чел.
Новокузнецк: понять и полюбить
Откройте для себя Новокузнецк через его историю и культуру. Узнайте о знаменитых местах и событиях, которые формировали облик города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 800 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Таинственные символы города N»
Что скрывается за символами Новокузнецка? Узнайте тайны города, разгадывая загадки и исследуя интересные места в интерактивном квесте
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
899 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Посетите двухуровневую студию Виктора Ерофеева в Новокузнецке, где металл и стекло превращаются в искусство
Начало: На проспекте Строителей
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
