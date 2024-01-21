Индивидуальная
3 часа
Новокузнецк: понять и полюбить
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Побывать там, где новокузнецкий дизайнер создавал уникальные объекты из металла
Начало: На проспекте Строителей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 января 2024Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а
- ЕЕлена10 января 2024Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Новокузнецку в июне 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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