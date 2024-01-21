Индивидуальные экскурсии в Новокузнецке с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Новокузнецке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Новокузнецк: понять и полюбить
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Новокузнецк: понять и полюбить
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 800 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Индивидуальная
1.5 часа
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Побывать там, где новокузнецкий дизайнер создавал уникальные объекты из металла
Начало: На проспекте Строителей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 января 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а
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    оставшееся время перемещались на автомобиле по удаленным достопримечательностям. Благодаря живому и интересному рассказу Ксении миссия «понять и полюбить» город была успешно выполнена. Также получил много полезных рекомендаций относительно дальнейшего времяпровождения в городе. Всем настоятельно рекомендую посетить Новокузнецк и взять данную экскурсию для быстрого, но довольно объемного и обстоятельного знакомства с городом.

  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Индивидуальные»

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  1. Новокузнецк: понять и полюбить
  2. Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
  3. Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Сколько стоит экскурсия по Новокузнецку в июне 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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