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Е Елена Новокузнецк: понять и полюбить Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Индивидуальные»

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