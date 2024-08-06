читать дальше более 40 лет и благодаря Ксении, наши родственники узнали очень много нового, а мы соответственно все новое) Все было структурировано,с примерами прошлых лет фото, было очень интересно. Ксению рекомендуем,не пожалеете

Огромное спасибо за экскурсию. Мы делали для себя, так как первый раз в этом городе и для родственников,которые там живут