Экскурсии проходящие только летом в Новокузнецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Новокузнецке, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новокузнецк: понять и полюбить
На машине
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новокузнецк: понять и полюбить
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
14 800 за всё до 10 чел.
Узнать Новокузнецк за 3 часа
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Новокузнецк за 3 часа
Классическая обзорная экскурсия в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: У Драматического театра
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 2 500 за всё до 2 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Побывать там, где новокузнецкий дизайнер создавал уникальные объекты из металла
Начало: На проспекте Строителей
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлиана
    6 августа 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Огромное спасибо за экскурсию. Мы делали для себя, так как первый раз в этом городе и для родственников,которые там живут
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    более 40 лет и благодаря Ксении, наши родственники узнали очень много нового, а мы соответственно все новое) Все было структурировано,с примерами прошлых лет фото, было очень интересно. Ксению рекомендуем,не пожалеете

  • А
    Александр
    21 января 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а
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    оставшееся время перемещались на автомобиле по удаленным достопримечательностям. Благодаря живому и интересному рассказу Ксении миссия «понять и полюбить» город была успешно выполнена. Также получил много полезных рекомендаций относительно дальнейшего времяпровождения в городе. Всем настоятельно рекомендую посетить Новокузнецк и взять данную экскурсию для быстрого, но довольно объемного и обстоятельного знакомства с городом.

  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Новокузнецк: понять и полюбить
    Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Летние»

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  1. Новокузнецк: понять и полюбить
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  3. Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Сколько стоит экскурсия по Новокузнецку в сентябре 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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