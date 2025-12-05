На Новый год - в поход: активное путешествие по Поднебесным Зубьям
Исследовать пики хребта Тигер-Тыш, попариться в бане и насладиться зимними пейзажми
Начало: Ж/д вокзал Новокузнецка, 5:00. Ж/д вокзал Междуреч...
31 дек в 08:00
21 900 ₽ за человека
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи с вечеринками и фотосессией
Встретить Новый год прямо на склоне, покорить снежные склоны, попариться в бане и покормить альпак
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 8:30
7 дек в 08:00
28 дек в 08:00
68 900 ₽ за человека
Шерегеш: горнолыжный тур для новичков и продвинутых
Обкатать сибирские склоны, насладиться закатами в горах и опробовать другие развлечения курорта
Начало: Новокузнецк, ж/д вокзал и аэропорт, 7:30-8:30
1 мар в 07:30
62 600 ₽ за человека
