Описание тура
Вас ждет живое прикосновение к прошлому: встреча с Воеводой в настоящем остроге 17 века, примерка боевых кафтанов и путешествие по древнему Сибирскому тракту, по которому шли в ссылку декабристы. Вы увидите легендарное деревянное кружево Томска и узнаете, где впервые поднесли чай царю.
Вы спуститесь в сердце угольного разреза, увидите мощь гигантских экскаваторов и посетите единственный за Уралом музей бастионного типа — Кузнецкую крепость.
Поднимитесь на гольцы священной горы Каритшал по канатной дороге, где тайга встречается с альпийскими лугами. Здесь, в краю шаманов и древних тотемов, вы увидите скульптуру «Золотая Шория» работы Даши Намдакова и услышите истории, которые хранят эти живые горы.
Программа тура по дням
Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"
Прибытие в Томск трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение, завтрак (отель «Спорт-Отель»).
Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума… Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов…
И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской.
10:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог. Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин — по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.
Этой дорогой шел в ссылку прадед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.
Туристы посетят казачий острог 17в. Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.
Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17в., сделают колоритные фото.
13:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».
14:00 Музей истории Томска. Туристы узнают, как основали город Томск, как выглядел Томский острог, познакомятся с бытом томичей и насладятся панорамой города со смотровой площадки.
15:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…». Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни.
Показывает уникальные деревянные постройки — визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.
18:00 Возвращение в отель, отдых
Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.
Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар-птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.
13:00 Обед.
14:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».
А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая? Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.
15:00 Экскурсия «Следственная тюрьма НКВД» – посещение первого в России мемориального музея.
16:30 Свободное время.
Дополнительно, за отдельную плату, вы можете посетить:
- мастер класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом зверей;
- фирменный магазин «Сибирский Кедр». Туристы смогут приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из кедрового ореха, собранного в сибирских лесах, с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом; Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах;
- экскурсия в Музей «Профессорская квартира»;
- экскурсия в Областной художественный музей;
- экскурсия в Музей славянской мифологии.
Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).
Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.
Завтрак в ресторане гостиницы.
11:30 Трансфер на угольный разрез.
Экскурсия на угольном разрезе с обедом в столовой предприятия. У вас есть уникальная возможность увидеть масштабное производство по открытой добыче угля.
Вы посетите «координационное сердце» — диспетчерский пункт, где познакомитесь с работой горного диспетчера и увидите на мониторах работу горнотранспортного оборудования в реальном времени; побываете на смотровой площадке, откуда открывается масштабная панорама разреза и его деятельности.
Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.
Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта). «Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.
Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.
На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.
За дополнительную плату:
Ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) — средний чек 2500 руб.;
Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».
В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра (от 1500 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината». Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, покажем «Питерские» арки.
Мы покажем Вам как динамично меняется город сегодня: появляются новые объекты, реализуются новые подходы к организации пространства. Вы убедитесь, что «Кемерово — город оптимистов». Этот эпитет, данный городу московским журналистом еще в 1929 году, остается актуальным и сегодня.
11:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).
Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Шорский улус «Кезек», скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.
Томская Писаница — древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.
Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. Музей знакомит с основными вехами освоения территории. Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности.
Обед охотника в кафе «Юрта».
Трансфер в г. Кемерово (55 км).
17:00 Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.
Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.
Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок на территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.
Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет. Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.
Новокузнецк
Завтрак в отеле.
08:30 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).
11:30 Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость». История города начинает отсчет с возведения Кузнецкого острога в 1618 году. Позже, в 1800 г., для защиты Южной Сибири от китайской угрозы было начато строительство Кузнецкой крепости.
Кузнецкая крепость — единственный за Уралом музей бастионного типа. Мощное оборонительное сооружение, настоящие крепостные пушки – отличное место для фотосессии.
Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.
В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.
14:00 Обед в кафе города.
Автобусно — пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду». «Я знаю — город будет, я знаю, саду – цвесть…» — эти известные строки Владимир Маяковский посвятил строителям Кузнецкстроя.
Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта — историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.
Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.
17:00 Расселение в гостиница «Новокузнецкая».
Свободное время.
За дополнительную плату: Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк». (700 руб.).
Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина — главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК. Или Краеведческого музея г. Новокузнецка Экскурсия «промышленное становление города» (от 250 руб.).
Природа и Этника
Завтрак в ресторане гостиницы.
08:30 Трансфер в Шерегеш (135 км).
11:00 Обзорная экскурсия «Край живых гор». Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270 м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.
История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.
Обед с элементами местной кухни.
Экскурсия «Камень на ладони»: музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол), одно из семи чудес Кузбасса – скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова.
Музей знакомит с бытом и культурой, повествует об архаичных верованиях, тотемизме и шаманских культах коренных народов Горной Шории. Настоящий шаманский бубен, археологические находки 5-6 веков до нашей эры, коллекция староверов Лыковых и традиционные шорские костюмы.
За дополнительную плату: Этнографическая программа «По следам рода Челей» с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни (от 2000 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.
16:30 Трансфер в Новокузнецк.
19:00/19:30 Окончание программы на жд вокзале г. Новокузнецка */ у гостиницы «Новокузнецкая».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека: 55 000 руб. (при двухместном размещении в стандартных номерах).
Доплата за одноместное размещение: 4700 руб.
Варианты проживания
Спорт-Отель
Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.
«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек.
В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.
На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.
Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.
Отель «Кузбасс»
Гостиница «Кузбасс» располагается в Кемерово по адресу ул. Весенная, 20. Гостиница открыла двери своих номеров в ожидании первых постояльцев ещё в 1968 году и до сих пор не хочет передавать свой пост конкурентам, оставаясь надёжным партнёром и другом. Постоянно модернизируясь и шагая в ногу с современными требованиями, он объединил широкий ассортимент услуг, как для бизнесменов, так и для туристов.
Номерной фонд гостиницы составлен из пяти категорий, каждая из которых различается по размещению, а также классу комфорта. В любом случае, Вас всегда ожидает удобная мебель, ванная комната и необходимая техника. Каждый постоялец может воспользоваться парковкой, посетить фитнес-зал.
Восстановите силы, подкрепившись в ресторане русской кухни, и не забудьте заглянуть в сувенирный магазин. Отправить памятные открытки и письма можно сразу из почтового отделения, которое находится в гостинице.
Для тех, кому необходимо собрать переговоры или важную встречу, имеется конференц-зал, оснащенный современным оборудованием, с которым каждая конференция пройдет на высоте.
Поблизости расположены театр драмы и два музея - краеведческий и изобразительных искусств, а также памятник Михайло Волкову.
Новокузнецкая
Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
- Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно из Новокузнецка
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Доп. ночь в Новокузнецке
- Трансфер из/в Кемерово - 3000 руб./рейс
- Трансфер из/в аэропорт г. Новокузнецка - 1500 руб./рейс
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.