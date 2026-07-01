1 день

Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"

Прибытие в Томск трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение, завтрак (отель «Спорт-Отель»).

Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума… Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов…

И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской.

10:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог. Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин — по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку прадед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.

Туристы посетят казачий острог 17в. Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.

Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17в., сделают колоритные фото.

13:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

14:00 Музей истории Томска. Туристы узнают, как основали город Томск, как выглядел Томский острог, познакомятся с бытом томичей и насладятся панорамой города со смотровой площадки.

15:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…». Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни.

Показывает уникальные деревянные постройки — визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

18:00 Возвращение в отель, отдых

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160