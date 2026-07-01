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Сибирская палитра

Экскурсионный тур «Сибирская палитра» на 6 дней
Сибирская палитраФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сибирская палитраФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сибирская палитраФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Вас ждет живое прикосновение к прошлому: встреча с Воеводой в настоящем остроге 17 века, примерка боевых кафтанов и путешествие по древнему Сибирскому тракту, по которому шли в ссылку декабристы. Вы увидите легендарное деревянное кружево Томска и узнаете, где впервые поднесли чай царю.

Вы спуститесь в сердце угольного разреза, увидите мощь гигантских экскаваторов и посетите единственный за Уралом музей бастионного типа — Кузнецкую крепость.

Поднимитесь на гольцы священной горы Каритшал по канатной дороге, где тайга встречается с альпийскими лугами. Здесь, в краю шаманов и древних тотемов, вы увидите скульптуру «Золотая Шория» работы Даши Намдакова и услышите истории, которые хранят эти живые горы.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"

Прибытие в Томск трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение, завтрак (отель «Спорт-Отель»).

Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума… Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов…

И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской.

10:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог. Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин — по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку прадед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.

Туристы посетят казачий острог 17в. Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.

Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17в., сделают колоритные фото.

13:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

14:00 Музей истории Томска. Туристы узнают, как основали город Томск, как выглядел Томский острог, познакомятся с бытом томичей и насладятся панорамой города со смотровой площадки.

15:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…». Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни.

Показывает уникальные деревянные постройки — визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

18:00 Возвращение в отель, отдых

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"Экскурсия "В гостях у Воеводы!". Музей истории Томска. Обзорная экскурсия "Город над Томью…"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар-птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.

13:00 Обед.

14:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».

А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая? Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.

15:00 Экскурсия «Следственная тюрьма НКВД» – посещение первого в России мемориального музея.

16:30 Свободное время.

Дополнительно, за отдельную плату, вы можете посетить:

  • мастер класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом зверей;
  • фирменный магазин «Сибирский Кедр». Туристы смогут приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из кедрового ореха, собранного в сибирских лесах, с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом; Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах;
  • экскурсия в Музей «Профессорская квартира»;
  • экскурсия в Областной художественный музей;
  • экскурсия в Музей славянской мифологии.

Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"Экскурсия "Деревянное кружево Томска". Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей. Экскурсия "Следственная тюрьма НКВД"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:30 Трансфер на угольный разрез.

Экскурсия на угольном разрезе с обедом в столовой предприятия. У вас есть уникальная возможность увидеть масштабное производство по открытой добыче угля.

Вы посетите «координационное сердце» — диспетчерский пункт, где познакомитесь с работой горного диспетчера и увидите на мониторах работу горнотранспортного оборудования в реальном времени; побываете на смотровой площадке, откуда открывается масштабная панорама разреза и его деятельности.

Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.

Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта). «Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

За дополнительную плату:

Ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) — средний чек 2500 руб.;

Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».

В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра (от 1500 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.

Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»Экскурсия на угольном разрезе. Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината». Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, покажем «Питерские» арки.

Мы покажем Вам как динамично меняется город сегодня: появляются новые объекты, реализуются новые подходы к организации пространства. Вы убедитесь, что «Кемерово — город оптимистов». Этот эпитет, данный городу московским журналистом еще в 1929 году, остается актуальным и сегодня.

11:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).

Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Шорский улус «Кезек», скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.

Томская Писаница — древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. Музей знакомит с основными вехами освоения территории. Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности.

Обед охотника в кафе «Юрта».

Трансфер в г. Кемерово (55 км).

17:00 Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок на территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет. Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музеяАвтобусно-пешеходная экскурсия по Кемерово. Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Новокузнецк

Завтрак в отеле.

08:30 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).

11:30 Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость». История города начинает отсчет с возведения Кузнецкого острога в 1618 году. Позже, в 1800 г., для защиты Южной Сибири от китайской угрозы было начато строительство Кузнецкой крепости.

Кузнецкая крепость — единственный за Уралом музей бастионного типа. Мощное оборонительное сооружение, настоящие крепостные пушки – отличное место для фотосессии.

Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

14:00 Обед в кафе города.

Автобусно — пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду». «Я знаю — город будет, я знаю, саду – цвесть…» — эти известные строки Владимир Маяковский посвятил строителям Кузнецкстроя.

Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта — историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.

17:00 Расселение в гостиница «Новокузнецкая».

Свободное время.

За дополнительную плату: Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк». (700 руб.).

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина — главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК. Или Краеведческого музея г. Новокузнецка Экскурсия «промышленное становление города» (от 250 руб.).

НовокузнецкНовокузнецкНовокузнецк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Природа и Этника

Завтрак в ресторане гостиницы.

08:30 Трансфер в Шерегеш (135 км).

11:00 Обзорная экскурсия «Край живых гор». Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270 м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.

История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед с элементами местной кухни.

Экскурсия «Камень на ладони»: музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол), одно из семи чудес Кузбасса – скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова.

Музей знакомит с бытом и культурой, повествует об архаичных верованиях, тотемизме и шаманских культах коренных народов Горной Шории. Настоящий шаманский бубен, археологические находки 5-6 веков до нашей эры, коллекция староверов Лыковых и традиционные шорские костюмы.

За дополнительную плату: Этнографическая программа «По следам рода Челей» с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни (от 2000 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.

16:30 Трансфер в Новокузнецк.

19:00/19:30 Окончание программы на жд вокзале г. Новокузнецка */ у гостиницы «Новокузнецкая».

Природа и ЭтникаПрирода и ЭтникаПрирода и Этника
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека: 55 000 руб. (при двухместном размещении в стандартных номерах).

Доплата за одноместное размещение: 4700 руб.

Варианты проживания

Спорт-Отель

2 ночи

Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.

«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек.

В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.

На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.

Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.

Спорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-Отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Кузбасс»

2 ночи

Гостиница «Кузбасс» располагается в Кемерово по адресу ул. Весенная, 20. Гостиница открыла двери своих номеров в ожидании первых постояльцев ещё в 1968 году и до сих пор не хочет передавать свой пост конкурентам, оставаясь надёжным партнёром и другом. Постоянно модернизируясь и шагая в ногу с современными требованиями, он объединил широкий ассортимент услуг, как для бизнесменов, так и для туристов.

Номерной фонд гостиницы составлен из пяти категорий, каждая из которых различается по размещению, а также классу комфорта. В любом случае, Вас всегда ожидает удобная мебель, ванная комната и необходимая техника. Каждый постоялец может воспользоваться парковкой, посетить фитнес-зал.

Восстановите силы, подкрепившись в ресторане русской кухни, и не забудьте заглянуть в сувенирный магазин. Отправить памятные открытки и письма можно сразу из почтового отделения, которое находится в гостинице.

Для тех, кому необходимо собрать переговоры или важную встречу, имеется конференц-зал, оснащенный современным оборудованием, с которым каждая конференция пройдет на высоте.

Поблизости расположены театр драмы и два музея - краеведческий и изобразительных искусств, а также памятник Михайло Волкову.

Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Новокузнецкая

1 ночь

Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер.

НовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкаяНовокузнецкая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно из Новокузнецка
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Доп. ночь в Новокузнецке
  • Трансфер из/в Кемерово - 3000 руб./рейс
  • Трансфер из/в аэропорт г. Новокузнецка - 1500 руб./рейс
Место начала и завершения?
Г. Томск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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