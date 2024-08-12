Пешие туры-прогулки в Новокузнецке с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Новокузнецке, цены от 29 635 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Пешая
На автобусе
3 дня
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
29 635 за человека
Загадки горной Шории
Пешая
На автобусе
7 дней
Загадки горной Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
76 140 за человека
Золотая Шория
Пешая
На автобусе
7 дней
Золотая Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
65 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Пешеходные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Таежный Карчит. Заповедная Шория
  2. Загадки горной Шории
  3. Золотая Шория
Сколько стоит тур в Новокузнецке в августе 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 29 635 до 76 140.
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