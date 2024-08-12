3 дня
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
29 635₽ за человека
7 дней
Загадки горной Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
76 140₽ за человека
7 дней
Золотая Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
65 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Пешеходные»
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