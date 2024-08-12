Найдено 3 тура в категории « Пешеходные » в Новокузнецке, цены от 29 635 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 3 дня Таежный Карчит. Заповедная Шория Начало: Кемеровская область, Новокузнецк 29 635 ₽ за человека Пешая На автобусе 7 дней Загадки горной Шории Начало: Кемеровская область, Новокузнецк 76 140 ₽ за человека Пешая На автобусе 7 дней Золотая Шория Начало: Кемеровская область, Новокузнецк 65 200 ₽ за человека Все туры Новокузнецка

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Пешеходные»

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