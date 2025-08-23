Этноприключение в Горной Шории: тур для всей семьи в мини-группе
Сделать шорские обереги, попробовать мёд и побывать на Шерегеше
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 7:30
23 авг в 07:30
6 ноя в 07:30
56 900 ₽ за человека
Вселенная Шерегеш
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
16 авг в 10:00
от 62 000 ₽ за человека
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
Завтра в 10:00
от 55 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «6-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Новокузнецке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Новокузнецке в августе 2025
Сейчас в Новокузнецке в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 55 800 до 62 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте тур в Новокузнецке на 2025 год по теме «6-дневные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 55800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь