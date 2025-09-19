Наша увлекательная экскурсия позволит Вам посетить увидеть и оценить красоту Хаджохской теснины.
Кроме того, вас ждет посещение удивительной пещеры «Большая Азишская», а также возможность насладиться видами с канатной дороги. Но самое впечатляющее — это термальные источники.
Кроме того, вас ждет посещение удивительной пещеры «Большая Азишская», а также возможность насладиться видами с канатной дороги. Но самое впечатляющее — это термальные источники.
Описание экскурсии
Место потрясающей природной красотыПлато Лаго-Наки представляет собой природное уникальное место, которое привлекает внимание исследователей уже многие десятилетия. В период советской истории это плато жестко эксплуатировалось как пастбище для стад коров и лошадей, что привело к истощению земель и их постепенному ухудшению. Однако в конце XX века внимание общественности было обращено на уникальную природу плато Лаго-Наки, и его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Это прекратило любую хозяйственную деятельность, и природа плато начала постепенно восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджохская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, которая простирается над рекой Белая и проходит через юго-западную часть поселка Каменномостский. Когда вы приближаетесь к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, издали она может показаться плоской и практически ровной поверхностью. Но как только вы переступаете на мост и глядите вниз, перед вами открывается впечатляющая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, иногда всего 2 метра, и ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, шумно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетельствующие о том, как быстрый поток постепенно прорабывал себе путь в глубь каньона. Затем мы отправимся на канатную дорогу, откуда откроются великолепные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога в Адыгее (Лаго-Наки) поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру Большая Азишская, которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! В завершение, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольными гейзерами и бассейном с минеральной водой, а также многими другими удобствами, предоставляемыми зоной отдыха. Здесь можно восстановить здоровье и провести интересное время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. Пожалуйста, обратите внимание, что с собой нельзя приносить домашних животных. Важная информация:• Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
- Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
6:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хаджохская теснина
- Обед в местном кафе
- Подъем на канатной дороге
- Пещера «Большая Азишская»
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Хаджохскую теснину 600р.
- Канатная дорога 1300р.
- Пещера «Большая Азишская» 800р.
- Билеты в термальные источники 600р.
- Обед (примерно 700 на человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дивноморское
Завершение: Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: 6:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новороссийска
Похожие экскурсии из Новороссийска
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
19 сен в 08:30
20 сен в 08:30
26 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: 7:00
13 сен в 07:00
14 сен в 07:00
8900 ₽ за человека