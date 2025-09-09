Александр проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и сухая, что делает прогулки по природным достопримечательностям особенно комфортными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, так как в это время меньше туристов и мягкий климат. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны из-за погодных условий.

Представьте себе место, где каждый шаг открывает новую страницу истории и каждый поворот дарит невероятные пейзажи. Экскурсия из Новороссийска в Адыгею предлагает именно такое путешествие.Вас ждет посещение Большой Азишской пещеры,

где подземные реки и водопады создают неповторимую атмосферу, а сталагмиты и сталактиты рассказывают истории миллионов лет. Хаджокский каньон, известный своими захватывающими видами и шумом бурлящей воды, не оставит равнодушным. А Свято-Михайло-Афонская пустынь откроет перед вами тайны древнего монастыря, где каждый камень хранит часть истории. В этом путешествии вы не только увидите удивительные места плато Лаго-Наки, но и сможете насладиться живописными пейзажами, которые останутся в вашей памяти навсегда. Приключение начинается с удобного трансфера из вашего отеля, а все организационные моменты уже продуманы за вас. Входные билеты в пещеры и каньон оплачиваются отдельно, что позволяет вам гибко планировать свой день. Подарите себе этот незабываемый опыт, исследуя сокровища Новороссийска и Адыгеи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чудо природы

Что скрывает Большая Азишская пещера? Прогуливаясь по многоярусным залам и галереям, вы полюбуетесь сталагмитами и сталактитами причудливой формы, подземным ручьем и водопадом. Узнаете историю памятника и оздоровитесь, вдыхая чистый воздух, насыщенный озоном.

Каньон Белой реки

Оказавшись у Хаджокской Теснины вы поймете, почему местные прозвали ее Шум. Я покажу самые живописные места каньона, проведу на лучшие смотровые площадки и расскажу, что стало с «Трехглавым драконом». А спустившись вниз по течению, вы сможете увидеть в специальных вольерах животных, которые водятся в регионе.

Закубанская пустынь

Свято-Михайло-Афонский мужской монастырь расскажет о противостоянии Ставропольской епархии и казаков-станичников, многие из которых были старообрядцами и сектантами. Через истории о выдающихся личностях откроется богатая и трагичная судьба монастыря и всей республики. Вы сможете поклониться мощам архимандрита Мартирия (Острового) и увидеть частицу Животворящего Креста Господня, а также заглянуть в монастырские винодельни и хлебопекарни.

Организационные детали