Александр проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Чудо природы

Что скрывает Большая Азишская пещера? Прогуливаясь по многоярусным залам и галереям, вы полюбуетесь сталагмитами и сталактитами причудливой формы, подземным ручьем и водопадом. Узнаете историю памятника и оздоровитесь, вдыхая чистый воздух, насыщенный озоном.

Каньон Белой реки

Оказавшись у Хаджокской Теснины вы поймете, почему местные прозвали ее Шум. Я покажу самые живописные места каньона, проведу на лучшие смотровые площадки и расскажу, что стало с «Трехглавым драконом». А спустившись вниз по течению, вы сможете увидеть в специальных вольерах животных, которые водятся в регионе.

Закубанская пустынь

Свято-Михайло-Афонский мужской монастырь расскажет о противостоянии Ставропольской епархии и казаков-станичников, многие из которых были старообрядцами и сектантами. Через истории о выдающихся личностях откроется богатая и трагичная судьба монастыря и всей республики. Вы сможете поклониться мощам архимандрита Мартирия (Острового) и увидеть частицу Животворящего Креста Господня, а также заглянуть в монастырские винодельни и хлебопекарни.