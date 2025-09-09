Александр проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и сухая, что делает прогулки по природным достопримечательностям особенно комфортными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, так как в это время меньше туристов и мягкий климат. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большая Азишская пещера
Хаджокская Теснина
Свято-Михайло-Афонский мужской монастырь
Описание экскурсии
Чудо природы
Что скрывает Большая Азишская пещера? Прогуливаясь по многоярусным залам и галереям, вы полюбуетесь сталагмитами и сталактитами причудливой формы, подземным ручьем и водопадом. Узнаете историю памятника и оздоровитесь, вдыхая чистый воздух, насыщенный озоном.
Каньон Белой реки
Оказавшись у Хаджокской Теснины вы поймете, почему местные прозвали ее Шум. Я покажу самые живописные места каньона, проведу на лучшие смотровые площадки и расскажу, что стало с «Трехглавым драконом». А спустившись вниз по течению, вы сможете увидеть в специальных вольерах животных, которые водятся в регионе.
Закубанская пустынь
Свято-Михайло-Афонский мужской монастырь расскажет о противостоянии Ставропольской епархии и казаков-станичников, многие из которых были старообрядцами и сектантами. Через истории о выдающихся личностях откроется богатая и трагичная судьба монастыря и всей республики. Вы сможете поклониться мощам архимандрита Мартирия (Острового) и увидеть частицу Животворящего Креста Господня, а также заглянуть в монастырские винодельни и хлебопекарни.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость. Я заберу вас из отеля или в заранее обусловленном месте и отвезу обратно после экскурсии.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель в г. Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1150 туристов
Я провожу экскурсии с 2016 года. За это время узнал много нового и интересного. С радостью поделюсь этими знаниями с вами. Покажу самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. Сделаю профессиональные фотографии. Жду вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Александр
Дата посещения: 3 сен 2025
Отзыв о поездке в Адыгею
Недавно мы отправились в увлекательное путешествие по Адыгее, которое стало настоящим открытием и подарило массу положительных эмоций. Нашим проводником и организатором оказался водитель-гид Александр — невероятно читать дальшеуменьшить
приятный, эрудированный и увлечённый человек, сумевший превратить обычную экскурсию в уникальное событие.
▌ Маршрут путешествия
Наш путь пролегал через следующие ключевые объекты:
- Большая Азишская пещера: Один из символов Адыгеи, поражающая воображение своими грандиозными размерами и завораживающими натёчными образованиями. - Плато Лагонаки: Величественное высокогорье, покорившее сердца туристов красивыми ландшафтами и возможностью соприкосновения с дикой природой. - Стремнина: Очаровательная зона отдыха рядом с речкой Белой, ставшая прекрасным местом для релаксации и наслаждения местными красотами.
▌ Ощущения и атмосфера
За время нашей экскурсии, продолжавшейся целых 14 часов, мы ни разу не почувствовали усталости. Всё благодаря невероятному таланту нашего гида Александра, умело сочетавшего отдых с полезными познаниями. Рассказывая нам различные исторические данные , он сумел увлечь нас настолько, что время пролетало незаметно.
Особенно хочется отметить гостеприимство и профессионализм Александра, создавшего теплую дружескую атмосферу, в которой мы чувствовали себя комфортно и уверенно. Благодаря его мастерству мы узнали много нового и интересного о природе, истории и традициях не только Адыгеи но и других стран.
Эта поездка стала ярким событием, оставив незабываемый след в наших сердцах. Мы искренне благодарны Александру за проведённое время и рекомендуем всем, кто мечтает провести насыщенные дни в красивых местах Кавказа, выбрать именно этого гида. Ведь путешествие с таким человеком превращается в настоящую сказку, полную новых открытий и ярких впечатлений.
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Е
Елена
Экскурсия по времени очень объемная, из-за долгих переездов. Мы выезжали из Геленджика, а не из Новороссийска, и то вернулись домой значительно позже заявленного времени. Александр интересный собеседник, рассказывает много занятных читать дальшеуменьшить
историй, что помогает скрасить длинные поездки. Природа Адыгеи прекрасна, горы, пещеры, бурные реки - все это заслуживает такого долгого путешествия. Претензии есть не к организатору, а к организациям, у которых на содержании достопримечательности. Везде нужно платить наличными. Местами грязновато. Но в целом поездка получилась по содержанию отличная, сделали много красивых фотографий.
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Д
Денис
Всем доброго дня! Чудесная экскурсия: Азипшская пещера, Хаджокская теснина и фантастической красоты горы! А чего стоил обед в горном кафе: вкусно и красиво))) Наш гид Александр оказался увлекательным собеседником, причём, он увлёк не только взрослых, но и детей (два боевых мальчика 8 и 12 лет). Недостаток был только один - Адыгея достаточно далеко расположена от Новороссийска))) Всем рекомендую!!!
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