1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
«Вы увидите самые удивительные места плато Лаго-Наки и насладитесь живописными пейзажами»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
20 часов
Популярное предложение
Экскурсия к Лаго-Наки: водопады, Хаджохская теснина, пещера и термальные источники
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Новороссийск
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
15 июня в 00:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Увлекательное путешествие по Лаго-Наки: водопады, пещеры и канатная дорога
Увлекательная групповая экскурсия по Адыгее: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и альпийские луга ждут вас
Начало: Новороссийск
«Жемчужина Адыгеи Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилипп1 декабря 2023Виды захватывают дух и завораживают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом от гида! Если будет возможность,то с удовольствием еще раз попробую такой отдых
- ИИван25 ноября 2023Огромная благодарность за экскурсию! Все очень быстро и оперативно, вечером написали, утром уже отправили на экскурсию. Хоть в Лаго Наки бываем не первый раз, но все очень понравилось, отдельное спасибо экскурсоводу и водителю.
- ДДенис16 августа 2020Всем доброго дня! Чудесная экскурсия: Азипшская пещера, Хаджокская теснина и фантастической красоты горы! А чего стоил обед в горном кафе:
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Лаго-Наки»
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