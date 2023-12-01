Виды захватывают дух и завораживают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом от гида! Если будет возможность,то с удовольствием еще раз попробую такой отдых

И Иван

Огромная благодарность за экскурсию! Все очень быстро и оперативно, вечером написали, утром уже отправили на экскурсию. Хоть в Лаго Наки бываем не первый раз, но все очень понравилось, отдельное спасибо экскурсоводу и водителю.