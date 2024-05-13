Выездные экскурсии из Новороссийска

Найдено 13 экскурсий в категории «Выездные» в Новороссийске, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо: Эксклюзивное путешествие в Новороссийске
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 4 чел.
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Джанхот из Новороссийска: уникальный маршрут с домом Короленко и скалой Парус
Откройте для себя красоту Геленджикского района: от дома-музея Короленко до величественной скалы Парус. Все включено, кроме входных билетов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 350 за всё до 4 чел.
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: Абрау-Дюрсо
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо: уникальные кадры на фоне природы и достопримечательностей
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Предусмотрен трансфер из Новороссийска и Абрау-Дюр...
Завтра в 09:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
65005 850 за всё до 4 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка из Новороссийска
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Морская прогулка из Новороссийска - экскурсия на моторной лодке
Прокатитесь по морю на моторной лодке, наслаждаясь чистым воздухом и волшебными панорамами Новороссийска. Узнайте интересные факты о городе и его порте
Начало: По договоренности
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
9 000 за всё до 3 чел.
Казачья станица Атамань
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: у места вашего проживания в Новороссийске
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены! На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас
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    это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали по серпантинам без проблем). Елена знает все красивые фотозоны на берегах озера Абрау. Благодаря ей также побывали на двух смотровых площадках, которые расположены на противоположных горах (бензина Лена не жалеет). Не только полюбовались на шикарные виды, но и узнали много интересной информации об истории виноделия в этом краю, о знаковых фигурах виноделия и как складывалась судьба этой отрасли во времена СССР. Отдельно хотела упомянуть, что подготовленность Елены к экскурсии поражает. В наличии и дежурная расческа, и ленточки для повязывания на "Древе желаний", и многое другое. Общение душевное, ритм экскурсии комфортный. Умеет расположить к себе взрослых и детей. А это особенно важно при фотосессии, чтобы снимки получились естественные. Большое спасибо Елене за отличную фотопрогулку. Снимки от нее мы уже получили. Любуемся!

    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых мест, прогулка прошла легко и интересно. Обязательно будем рекомендовать друзьям 💞
    Фотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новыхФотоэкскурсия оправдала и даже превзошла все наши ожидания, на память остались отличные снимки, узнали много новых
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Фотопрогулка прошла замечательно! Екатерина очень интересно рассказала про виноделие в Абрау-Дюрсо и поведала историю поселка и древние легенды. По цене фотосессии я получила еще и полноценную экскурсию. Трансфер тоже был включён в стоимость. Меня на хорошей машине забрали из Новороссийска.
  • Ф
    Федор
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно иНам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и
  • М
    Максим
    2 января 2024
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • М
    Марина
    25 ноября 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Выездные»

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  1. Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
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  3. Секретные места Большого Геленджика
  4. В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
  5. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Лаго-Наки
  4. Мыс Любви
  5. Крейсер Михаил Кутузов
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Выездные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 5 000 до 26 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Новороссийска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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