Горная Адыгея
В рамках этой увлекательной экскурсии вы сможете посетить великолепные и впечатляющие водопады «Руфабго», оценить красоту Хаджохской теснины, которая считается одним из живописнейших уголков Лагонакского нагорья.
Кроме того, вас ждет посещение удивительной пещеры «Большая Азишская», привлекающей своей непередаваемой красотой, а также возможность насладиться видами альпийских лугов, воспоминания о которых останутся с вами на долгое время.
Кроме того, вас ждет посещение удивительной пещеры «Большая Азишская», привлекающей своей непередаваемой красотой, а также возможность насладиться видами альпийских лугов, воспоминания о которых останутся с вами на долгое время.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хаджохская теснина
- Водопады Руфабго
- Подъем на Альпику
- Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина АдыгеиПлато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий. В советский период истории плато Лаго-Наки нещадно эксплуатировалось — на его безграничных просторах паслись стада коров, табуны лошадей. Земли без рачительного использования истощались, беднели и приходили в упадок. Но в конце XX века люди обратили взор на уникальный природный объект — плато Лаго-Наки. Его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Ведение любой хозяйственной деятельности кроме природоохранной прекратилось. И природа плато стала потихоньку восстанавливаться.
Наше приключение начнется с посещения Хаджокской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджокская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, простирающуюся над рекой Белая и проходящую через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, сначала кажется, будто ты находишься на плоской и почти ровной поверхности. Однако, как только ты переступаешь на мост и взглянешь вниз, то открывается перед тобой захватывающая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, местами даже всего 2 метра, а ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, которые свидетельствуют о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона.
После этого мы отправимся на посещение впечатляющих по своей красоте и величественности водопадов «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых выделяются такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный.
Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время!
Важная информация:• Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в Хаджохскую теснину 500р.
- Билеты на водопады Руфабго 500р.
- Подъем на Альпику 500р.
- Билеты в термальные источники 400р.
- Обед
- Место начала и завершения?
- Новороссийск
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для посещения пещеры необходимо взять теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
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