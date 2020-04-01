Александр проводит ещё 4 экскурсии

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  3. К дольменам Геленджика из Новороссийска

Открыть тайны тысячелетних мегалитов, пройти по следам древних племен и искупаться в лагуне водопада

Александр
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Александр – ваш гид
Наше путешествие приведет вас к заповедным местам, где тысячелетние артефакты соседствуют с заповедной южной природой.

Вы рассмотрите загадочные дольмены в долинах рек Пшада и Жане, искупаетесь под струями Изумрудного водопада, отыщете следы древних племен и отдохнете за чашечкой чая с горными травами.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в Новороссийске
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К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска

Что вас ожидает

Загадки древних дольменов
Чтобы отыскать древние мегалиты, мы отправимся в живописную долину реки Пшада. Здесь вы встретите группы дольменов, построенных, по версии ученых, во 2 — 4 тысячелетии до нашей эры. Я расскажу об особенностях доисторических построек и магических свойствах, которые им приписывают: от лечения болезней до предсказания будущего. Затем мы осмотрим еще одну группу дольменов у поселка Пшада: по пути к ним вы пройдете через фермерско-крестьянское хозяйство, где сможете попробовать местный травяной чай и душистый мед.

Археологические тропы долины реки Жане
Затем наш путь лежит через заповедный лес — к поселку Возрождение и горной реке Жане. Вы прогуляетесь к Изумрудному водопаду, сможете искупаться в прохладном потоке и даже отыскать окаменелости: почти все палеонтологические экспонаты музея Геленджика найдены на берегах Жане. Кроме того, вы узнаете и увидите, какие племена в разные эпохи заселяли эти места и что они оставили после себя: на нашем пути встретятся дольмены, остатки поселений и погребальные курганы. А в местных лавочках вы сможете обзавестись сувенирами, попробовать местное вино и подкрепиться шашлыком.

Организационные детали

  • Нам предстоит много ходить пешком, поэтому рекомендую взять удобную обувь и головной убор
  • Дополнительно оплачивается вход в Крестьянское хозяйство Пшада (200 р. с человека) и долину реки Жане (250 р. с человека)
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Новороссийске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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Александр проводит ещё 4 экскурсии

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