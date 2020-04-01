Александр проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Загадки древних дольменов

Чтобы отыскать древние мегалиты, мы отправимся в живописную долину реки Пшада. Здесь вы встретите группы дольменов, построенных, по версии ученых, во 2 — 4 тысячелетии до нашей эры. Я расскажу об особенностях доисторических построек и магических свойствах, которые им приписывают: от лечения болезней до предсказания будущего. Затем мы осмотрим еще одну группу дольменов у поселка Пшада: по пути к ним вы пройдете через фермерско-крестьянское хозяйство, где сможете попробовать местный травяной чай и душистый мед.

Археологические тропы долины реки Жане

Затем наш путь лежит через заповедный лес — к поселку Возрождение и горной реке Жане. Вы прогуляетесь к Изумрудному водопаду, сможете искупаться в прохладном потоке и даже отыскать окаменелости: почти все палеонтологические экспонаты музея Геленджика найдены на берегах Жане. Кроме того, вы узнаете и увидите, какие племена в разные эпохи заселяли эти места и что они оставили после себя: на нашем пути встретятся дольмены, остатки поселений и погребальные курганы. А в местных лавочках вы сможете обзавестись сувенирами, попробовать местное вино и подкрепиться шашлыком.