Александр проводит ещё 4 экскурсии

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К дольменам Геленджика из Новороссийска

Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу из далекого прошлого. Вас ждет экскурсия к дольменам Геленджика, начиная из Новороссийска.

Эти древние мегалитические сооружения, построенные тысячелетия назад, до сих пор хранят
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в себе множество загадок.

Ваш путь пройдет через живописные долины рек Пшада и Жане, где вы не только увидите эти удивительные памятники истории, но и сможете насладиться красотами заповедной природы.

По дороге к дольменам вы посетите фермерско-крестьянское хозяйство, где вас угостят ароматным травяным чаем и медом. Затем вас ждет прогулка к Изумрудному водопаду, где можно освежиться в прохладных водах.

Экскурсия также предусматривает знакомство с археологическими находками долины реки Жане, где найдены окаменелости и следы древних поселений.

Под конец путешествия вы сможете приобрести уникальные сувениры, попробовать местное вино и насладиться шашлыком.

Не забудьте удобную обувь для прогулок и головной убор, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска, где история встречается с неповторимой природой

4.5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные дольмены древних цивилизаций
  • 🏞️ Прогулки по живописным долинам
  • 🌿 Чай с горными травами и местный мед
  • 💧 Купание в Изумрудном водопаде
  • 🦴 Возможность найти окаменелости
  • 🍷 Дегустация местного вина и шашлыка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться прогулками и купанием в водопаде.
Сейчас август — это идеальное время.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска
К дольменам Геленджика из Новороссийска

Что можно увидеть

  • Дольмены долины реки Пшада
  • Дольмены у поселка Пшада
  • Дольмены долины реки Жане
  • Изумрудный водопад
  • Погребальные курганы

Описание экскурсии

Загадки древних дольменов

Чтобы отыскать древние мегалиты, мы отправимся в живописную долину реки Пшада. Здесь вы встретите группы дольменов, построенных, по версии ученых, во 2 — 4 тысячелетии до нашей эры. Я расскажу об особенностях доисторических построек и магических свойствах, которые им приписывают: от лечения болезней до предсказания будущего. Затем мы осмотрим еще одну группу дольменов у поселка Пшада: по пути к ним вы пройдете через фермерско-крестьянское хозяйство, где сможете попробовать местный травяной чай и душистый мед.

Археологические тропы долины реки Жане

Затем наш путь лежит через заповедный лес — к поселку Возрождение и горной реке Жане. Вы прогуляетесь к Изумрудному водопаду, сможете искупаться в прохладном потоке и даже отыскать окаменелости: почти все палеонтологические экспонаты музея Геленджика найдены на берегах Жане. Кроме того, вы узнаете и увидите, какие племена в разные эпохи заселяли эти места и что они оставили после себя: на нашем пути встретятся дольмены, остатки поселений и погребальные курганы. А в местных лавочках вы сможете обзавестись сувенирами, попробовать местное вино и подкрепиться шашлыком.

Организационные детали

  • Нам предстоит много ходить пешком, поэтому рекомендую взять удобную обувь и головной убор
  • Дополнительно оплачивается вход в Крестьянское хозяйство Пшада (200 р. с человека) и долину реки Жане (250 р. с человека)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Новороссийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1150 туристов
Я провожу экскурсии с 2016 года. За это время узнал много нового и интересного. С радостью поделюсь этими знаниями с вами. Покажу самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. Сделаю профессиональные фотографии. Жду вас на своих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
2
1
1
Юрий
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!+1
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
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И
Очень интересный экскурсовод и сама экскурсия.
Помимо дольменов и устья реки Жане, Александр завез на рынок с фруктами и к проверенному пасечнику. Иниересная и затягивающая беседа (чувствуется огромный багаж знаний и опыта).
Однозначно советую.
Очень интересный экскурсовод и сама экскурсия.
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С
Уважаемые организаторы! К сожалению,из-за чрезвычайных погодных условий -штормовое предупреждение, к Дольменам не пройти, водопады грязные,-пришлось накануне с экскурсоводом заменить экскурсию к Дольменам Геленджика с посещением водопадов, на более безопасную экскурсию
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Кабардинка, Геленджик.
Заказ 1140324 Предоплата 1730. руб от 12.08.2021.
Экскурсия к Дольменам стоила бы 7500,(не состоялась по погодным условиям), реально состоявшаяся экскурсия стоит 6500.
После экскурсии оплатили экскурсоводу 5500 руб. -так сказал Александр экскурсовод. И об'яснил, что разницу переплаченеую нами в предоплате-а именно 730руб. вы вернете нам на карту после обращения. Заранее бладарна. С уважением, Овчинникова С. Г. Состоявшаяся экскурсия в Кабардинку и Геленджик очень понравилась.

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Ю
Экскурсия понравилась, но в той части где мы бродим по лесу были искусаны комарами. Было бы замечательно, если бы нас предупредили взять спрей) гиду больше спасибо, общительный веселый человек -
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скучать не заставил, даже пока стояли в пробке рассказывал интересные вещи. Больше всего понравилась река Жане, лазурная, чистая и виды прекрасные. Кафе в конце маршрута порадовало шашлыком. Совет тем, кто планирует там есть - берите наличку! Там нет связи и принимают только наличные.

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Мария
Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может что-то скорректировать, подсказал, где можно поесть, а где не стоит,
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где лучше купить какие-то сувениры по приемлемым ценам. Учтите, что время, указанное на сайте очень примерное - у нас экскурсия заняла с учетом пробок около 9ти часов, ну и будьте готовы к тому, что ходить придется очень, очень и очень много, но оно того стоит

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Д
Очень приятная и не утомительная экскурсия к дольменам. Ехали по очень красивым местам, посетили долину реки Жане - волшебное место, наполненное воздухом и тишиной! Очень понравилась работа гида: кратко, но емко и интересно! Александру - спасибо! Всем рекомендую!
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