Александр проводит ещё 4 экскурсии

Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу из далекого прошлого. Вас ждет экскурсия к дольменам Геленджика, начиная из Новороссийска.
Эти древние мегалитические сооружения, построенные тысячелетия назад, до сих пор хранят читать дальшеуменьшить
в себе множество загадок.
Ваш путь пройдет через живописные долины рек Пшада и Жане, где вы не только увидите эти удивительные памятники истории, но и сможете насладиться красотами заповедной природы.
По дороге к дольменам вы посетите фермерско-крестьянское хозяйство, где вас угостят ароматным травяным чаем и медом. Затем вас ждет прогулка к Изумрудному водопаду, где можно освежиться в прохладных водах.
Экскурсия также предусматривает знакомство с археологическими находками долины реки Жане, где найдены окаменелости и следы древних поселений.
Под конец путешествия вы сможете приобрести уникальные сувениры, попробовать местное вино и насладиться шашлыком.
Не забудьте удобную обувь для прогулок и головной убор, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска, где история встречается с неповторимой природой
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться прогулками и купанием в водопаде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дольмены долины реки Пшада
Дольмены у поселка Пшада
Дольмены долины реки Жане
Изумрудный водопад
Погребальные курганы
Описание экскурсии
Загадки древних дольменов
Чтобы отыскать древние мегалиты, мы отправимся в живописную долину реки Пшада. Здесь вы встретите группы дольменов, построенных, по версии ученых, во 2 — 4 тысячелетии до нашей эры. Я расскажу об особенностях доисторических построек и магических свойствах, которые им приписывают: от лечения болезней до предсказания будущего. Затем мы осмотрим еще одну группу дольменов у поселка Пшада: по пути к ним вы пройдете через фермерско-крестьянское хозяйство, где сможете попробовать местный травяной чай и душистый мед.
Археологические тропы долины реки Жане
Затем наш путь лежит через заповедный лес — к поселку Возрождение и горной реке Жане. Вы прогуляетесь к Изумрудному водопаду, сможете искупаться в прохладном потоке и даже отыскать окаменелости: почти все палеонтологические экспонаты музея Геленджика найдены на берегах Жане. Кроме того, вы узнаете и увидите, какие племена в разные эпохи заселяли эти места и что они оставили после себя: на нашем пути встретятся дольмены, остатки поселений и погребальные курганы. А в местных лавочках вы сможете обзавестись сувенирами, попробовать местное вино и подкрепиться шашлыком.
Организационные детали
Нам предстоит много ходить пешком, поэтому рекомендую взять удобную обувь и головной убор
Дополнительно оплачивается вход в Крестьянское хозяйство Пшада (200 р. с человека) и долину реки Жане (250 р. с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новороссийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1150 туристов
Я провожу экскурсии с 2016 года. За это время узнал много нового и интересного. С радостью поделюсь этими знаниями с вами. Покажу самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. Сделаю профессиональные фотографии. Жду вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Экскурсия очень понравилась. Александр очень душевный человек, отличный рассказчик! Получили огромное удовольствие!
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И
Игорь
Очень интересный экскурсовод и сама экскурсия. Помимо дольменов и устья реки Жане, Александр завез на рынок с фруктами и к проверенному пасечнику. Иниересная и затягивающая беседа (чувствуется огромный багаж знаний и опыта). Однозначно советую.
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С
Светлана
Уважаемые организаторы! К сожалению,из-за чрезвычайных погодных условий -штормовое предупреждение, к Дольменам не пройти, водопады грязные,-пришлось накануне с экскурсоводом заменить экскурсию к Дольменам Геленджика с посещением водопадов, на более безопасную экскурсию читать дальшеуменьшить
Кабардинка, Геленджик. Заказ 1140324 Предоплата 1730. руб от 12.08.2021. Экскурсия к Дольменам стоила бы 7500,(не состоялась по погодным условиям), реально состоявшаяся экскурсия стоит 6500. После экскурсии оплатили экскурсоводу 5500 руб. -так сказал Александр экскурсовод. И об'яснил, что разницу переплаченеую нами в предоплате-а именно 730руб. вы вернете нам на карту после обращения. Заранее бладарна. С уважением, Овчинникова С. Г. Состоявшаяся экскурсия в Кабардинку и Геленджик очень понравилась.
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Ю
Юрий
Экскурсия понравилась, но в той части где мы бродим по лесу были искусаны комарами. Было бы замечательно, если бы нас предупредили взять спрей) гиду больше спасибо, общительный веселый человек - читать дальшеуменьшить
скучать не заставил, даже пока стояли в пробке рассказывал интересные вещи. Больше всего понравилась река Жане, лазурная, чистая и виды прекрасные. Кафе в конце маршрута порадовало шашлыком. Совет тем, кто планирует там есть - берите наличку! Там нет связи и принимают только наличные.
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Мария
Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может что-то скорректировать, подсказал, где можно поесть, а где не стоит, читать дальшеуменьшить
где лучше купить какие-то сувениры по приемлемым ценам. Учтите, что время, указанное на сайте очень примерное - у нас экскурсия заняла с учетом пробок около 9ти часов, ну и будьте готовы к тому, что ходить придется очень, очень и очень много, но оно того стоит
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Д
Денис
Очень приятная и не утомительная экскурсия к дольменам. Ехали по очень красивым местам, посетили долину реки Жане - волшебное место, наполненное воздухом и тишиной! Очень понравилась работа гида: кратко, но емко и интересно! Александру - спасибо! Всем рекомендую!
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