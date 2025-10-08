Александр проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться прогулками и купанием в водопаде.

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу из далекого прошлого. Вас ждет экскурсия к дольменам Геленджика, начиная из Новороссийска.Эти древние мегалитические сооружения, построенные тысячелетия назад, до сих пор хранят

в себе множество загадок. Ваш путь пройдет через живописные долины рек Пшада и Жане, где вы не только увидите эти удивительные памятники истории, но и сможете насладиться красотами заповедной природы. По дороге к дольменам вы посетите фермерско-крестьянское хозяйство, где вас угостят ароматным травяным чаем и медом. Затем вас ждет прогулка к Изумрудному водопаду, где можно освежиться в прохладных водах. Экскурсия также предусматривает знакомство с археологическими находками долины реки Жане, где найдены окаменелости и следы древних поселений. Под конец путешествия вы сможете приобрести уникальные сувениры, попробовать местное вино и насладиться шашлыком. Не забудьте удобную обувь для прогулок и головной убор, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным. Приглашаем вас в увлекательное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска, где история встречается с неповторимой природой

Описание экскурсии

Загадки древних дольменов

Чтобы отыскать древние мегалиты, мы отправимся в живописную долину реки Пшада. Здесь вы встретите группы дольменов, построенных, по версии ученых, во 2 — 4 тысячелетии до нашей эры. Я расскажу об особенностях доисторических построек и магических свойствах, которые им приписывают: от лечения болезней до предсказания будущего. Затем мы осмотрим еще одну группу дольменов у поселка Пшада: по пути к ним вы пройдете через фермерско-крестьянское хозяйство, где сможете попробовать местный травяной чай и душистый мед.

Археологические тропы долины реки Жане

Затем наш путь лежит через заповедный лес — к поселку Возрождение и горной реке Жане. Вы прогуляетесь к Изумрудному водопаду, сможете искупаться в прохладном потоке и даже отыскать окаменелости: почти все палеонтологические экспонаты музея Геленджика найдены на берегах Жане. Кроме того, вы узнаете и увидите, какие племена в разные эпохи заселяли эти места и что они оставили после себя: на нашем пути встретятся дольмены, остатки поселений и погребальные курганы. А в местных лавочках вы сможете обзавестись сувенирами, попробовать местное вино и подкрепиться шашлыком.

Организационные детали