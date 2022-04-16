Морская рыбалка в районе Новороссийска

Полюбоваться городом с воды и порыбачить в свое удовольствие

Индивидуальная
Что может быть лучше рыбалки? Только рыбалка на море! Вместе мы отправимся в плавание вдоль берегов Новороссийска.

В Черном море нет гигантов, но даже небольшая ставридка принесет массу удовольствия рыбакам.

А если повезет, мы увидим дельфинов и устроим «фотоохоту».
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретимся на причале — и отправимся в море на оборудованной для рыбалки ПВХ-лодке. На борту есть все необходимые снасти и наживки, а также спасательные жилеты. Дополнением к рыбной ловле станут прибрежные пейзажи и диалоги о рыбалке.

Какую рыбу можно поймать в черноморских водах? Зависит от времени года. Ставрида, черноморская тресочка (голяк), дракончик, ерш (скорпена), морской карась, барабулька, луфарь, сарган и другие — я расскажу об обитателях наших прибрежных глубин, поделюсь рыбацкими секретами. Пойманную рыбку вы заберете с собой и приготовите по любимому рецепту.

Организационные детали

  • Морские прогулки очень зависят от погоды: при волнении на море возможны отмены или перенос прогулки
  • Место встречи и место выхода в море зависит от погоды и времени года, детали уточняйте в переписке
  • По желанию можно принести чай, кофе, бутерброды (обговаривается отдельно)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Новороссийске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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