Что вас ожидает

Мы встретимся на причале — и отправимся в море на оборудованной для рыбалки ПВХ-лодке. На борту есть все необходимые снасти и наживки, а также спасательные жилеты. Дополнением к рыбной ловле станут прибрежные пейзажи и диалоги о рыбалке.

Какую рыбу можно поймать в черноморских водах? Зависит от времени года. Ставрида, черноморская тресочка (голяк), дракончик, ерш (скорпена), морской карась, барабулька, луфарь, сарган и другие — я расскажу об обитателях наших прибрежных глубин, поделюсь рыбацкими секретами. Пойманную рыбку вы заберете с собой и приготовите по любимому рецепту.

Организационные детали