Найдено 6 экскурсий в категории « Рыбалка » в Новороссийске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 3 часа Водная прогулка Морская рыбалка в районе Новороссийска Погрузитесь в атмосферу морской рыбалки в Новороссийске! Незабываемые впечатления и улов ждут вас на борту ПВХ-лодки Начало: В Новороссийске «Мы встретимся на причале — и отправимся в море на оборудованной для рыбалки ПВХ-лодке» 9 000 ₽ за всё до 3 чел. 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Морская рыбалка в районе Новороссийска Начало: Кабардинка, по договоренности «Только рыбалка на море с лодки» Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 3 чел. 3 часа Водная прогулка Групповая рыбалка в открытом море Геленджика на яхте Отправляйтесь на рыбалку в Геленджике! Комфортабельная яхта, опытный капитан и самые рыбные места ждут вас. Снасти включены, улов гарантирован Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап «Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка» Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00 2 500 ₽ за человека Другие экскурсии Новороссийска Последние отзывы на экскурсии О Ольга Морская рыбалка в районе Новороссийска читать дальше морской прогулки, поймали всё, что хотели!!! Получили массу незабываемых впечатлений, остались довольны на 100%!!! Спасибо большое!!! Всем рекомендую экскурсии с Александром👍👍 Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от дома, довёз до места

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Рыбалка»

Хотите поехать половить рыбу в Новороссийске 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024