Рыбалка в Новороссийске

Найдено 6 экскурсий в категории «Рыбалка» в Новороссийске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская рыбалка в районе Новороссийска
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу морской рыбалки в Новороссийске! Незабываемые впечатления и улов ждут вас на борту ПВХ-лодки
Начало: В Новороссийске
«Мы встретимся на причале — и отправимся в море на оборудованной для рыбалки ПВХ-лодке»
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Морская рыбалка в районе Новороссийска
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Начало: Кабардинка, по договоренности
«Только рыбалка на море с лодки»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Рыбалка
3 часа
Водная прогулка
Групповая рыбалка в открытом море Геленджика на яхте
Отправляйтесь на рыбалку в Геленджике! Комфортабельная яхта, опытный капитан и самые рыбные места ждут вас. Снасти включены, улов гарантирован
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Завтра в 11:00
31 июл в 11:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 сентября 2023
    Морская рыбалка в районе Новороссийска
    Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от дома, довёз до места
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    морской прогулки, поймали всё, что хотели!!! Получили массу незабываемых впечатлений, остались довольны на 100%!!! Спасибо большое!!! Всем рекомендую экскурсии с Александром👍👍

    Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Рыбалка»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Рыбалка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Новороссийске 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам