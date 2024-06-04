Семейные развлекательные экскурсии Новороссийска

Найдено 26 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Новороссийске, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
140 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 300 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Новороссийском
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
от 4 100 за всё до 20 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670 за всё до 10 чел.
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Джанхот из Новороссийска: уникальный маршрут с домом Короленко и скалой Парус
Откройте для себя красоту Геленджикского района: от дома-музея Короленко до величественной скалы Парус. Все включено, кроме входных билетов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 350 за всё до 4 чел.
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: Абрау-Дюрсо
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо: уникальные кадры на фоне природы и достопримечательностей
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Предусмотрен трансфер из Новороссийска и Абрау-Дюр...
Завтра в 09:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 3 чел.
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
65005 850 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка из Новороссийска
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Морская прогулка из Новороссийска - экскурсия на моторной лодке
Прокатитесь по морю на моторной лодке, наслаждаясь чистым воздухом и волшебными панорамами Новороссийска. Узнайте интересные факты о городе и его порте
Начало: По договоренности
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
9 000 за всё до 3 чел.
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу морской рыбалки в Новороссийске! Незабываемые впечатления и улов ждут вас на борту ПВХ-лодки
Начало: В Новороссийске
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от истории к морским пейзажам
Откройте для себя богатую историю и красоту Новороссийска в рамках увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Аудиопутешествие по центру Новороссийска «Городские Истории»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
3 отзыва
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
15 июня в 16:00
22 июня в 16:00
от 700 за человека
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска во время индивидуальной фотопрогулки. Получите яркие впечатления и профессиональные фотографии
Начало: Ул. Набережная адмирала Серебрякова
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
20 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия к Лаго-Наки: водопады, Хаджохская теснина, пещера и термальные источники
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
15 июня в 00:00
5 500 за человека
«В память о погибших воинах» на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
«В память о погибших воинах» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Казачья станица Атамань
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: у места вашего проживания в Новороссийске
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все вопросы отвечает. Игорь великолепный гид знающий и любищий искренни историю своего города.
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все
  • А
    Алла
    22 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Игорь отлично знает историю города и интересно ее рассказывает.
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
  • Т
    Тамара
    15 мая 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    Спасибо за экскурсию! Встреча была действительно теплой. Экскурсовод Любовь справилась со своей задачей на 100 %. Было очень интересно, разнообразные локации.
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
    читать дальше

    и концепция поездки была "Патриотический тур". Елена с пониманием отнеслась к нашим пожеланиям и изменила экскурсию. Большая часть была посвящена военной истории Новороссийска. В частности, мы смогли побывать у землянки Брежнева в Мысхако (и я не знаю, как Елена не пожалела свое авто, там ТАКИЕ страшные дороги), увидели "Колодец жизни", различные монументы и мемориалы, посвященные подвигу малоземельцев. Всю информацию Елена подавала в максимальном объеме, вплоть до пересылки нам на телефон архивных фото по теме… Отдельное спасибо за то, что несмотря на превышение ранее оговоренного тайминга экскурсии Елена предложила все же провести мастер-класс по рисованию на камнях. Это позволило нам выровнять эмоциональный фон после погружения в историю ВОВ. От общения остались самые лучшие впечатления!

    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены! На фотопрогулку ездили с замечательной Леночкой. У нее удобная иномарка с мягким ходом (для нас
    читать дальше

    это было важно, т. к. ребенка укачивает, а тут проехали по серпантинам без проблем). Елена знает все красивые фотозоны на берегах озера Абрау. Благодаря ей также побывали на двух смотровых площадках, которые расположены на противоположных горах (бензина Лена не жалеет). Не только полюбовались на шикарные виды, но и узнали много интересной информации об истории виноделия в этом краю, о знаковых фигурах виноделия и как складывалась судьба этой отрасли во времена СССР. Отдельно хотела упомянуть, что подготовленность Елены к экскурсии поражает. В наличии и дежурная расческа, и ленточки для повязывания на "Древе желаний", и многое другое. Общение душевное, ритм экскурсии комфортный. Умеет расположить к себе взрослых и детей. А это особенно важно при фотосессии, чтобы снимки получились естественные. Большое спасибо Елене за отличную фотопрогулку. Снимки от нее мы уже получили. Любуемся!

    Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!Категорически рекомендую команду Екатерины и Елены!
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Такой героический город, Город-Герой Новороссийск! Очень хотелось узнать по больше, посетить памятные места и Игорь предоставил эту возможность. Приятно видеть профессионала в своем деле, отвечал на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Большое спасибо!
  • И
    Иван
    13 мая 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    Все было очень интересно и не занудно. Юля отличный специалист.
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
    читать дальше

    и вместо МК и прогулки по Набережной экскурсовод отвезла нас на Колодец жизни, землянку Брежнева и Взрыв. Финальной точкой был ансамбль Малая земля с музеем техники под открытым небом. Экскурсия произвела впечатление исключительно положительное. За нами заехали, все показали, подробно рассказали, во всем пошли на встречу. Такой клиентоориентированности в ваших краях я давно не встречала. Это однозначно пятерка.

    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашейГид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
  2. Теплая встреча с Новороссийском
  3. Первая прогулка по Новороссийску
  4. Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
  5. Фотопрогулка по центру Новороссийска
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Лаго-Наки
  4. Мыс Любви
  5. Крейсер Михаил Кутузов
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 700 до 26 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Новороссийске на 2024 год по теме «Можно с детьми», 404 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам