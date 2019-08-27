2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Занимательные факты и променад по историческому центру

В самом сердце города, на площади Героев, начнётся ваше знакомство с Новороссийском — здесь вы прочувствуете, как глубоко его ранила Великая Отечественная война. Пройдётесь по аллее Дружбы и узнаете, как она появилась. Рассмотрите самый новый памятник города, посвящённый черноморскому губернатору Евгению Волкову, и поймёте, почему его так часто вспоминают жители. На центральной улице Советов я раскрою секреты Новороссийска: каким образом он помог Чехову в личной жизни, почему приморский городок прозвали городом лётчиков, из-за чего памятник на площади Свободы сменил название и как сегодня здесь уживаются представители более 100 национальностей. Я покажу вам единственный в стране монумент Брежневу и расскажу, что связывало генсека с Новороссийском.

Легенды и хроники на знаменитой набережной

Судьба Новороссийска неотделима от истории Черноморского флота. На набережной адмирала Серябрякова вы разглядите колонну «Морская слава России», памятник-фонтан «Дарующая воду» и крейсер «Михаил Кутузов», услышите о морской жизни города. При желании мы посетим этот корабль-музей, который входил в десятку лучших кораблей мира. Кроме того, вы полюбуетесь Цемесской бухтой и узнаете легенду о знаменитом ветре Норд-Ост, который бушует здесь зимой.