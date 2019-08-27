2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии

Людмила
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Людмила – ваш гид
Новороссийск славен своей судьбой — моя экскурсия докажет это! Вы увидите знаковые места: колонну Морской славы России, площадь Героев, набережную адмирала Серебрякова, памятники и мемориалы. Я расскажу о прошлом и настоящем портового города — о громких событиях и знаменитых личностях, связанных с ним. Какие горести пережил Новороссийск? Почему его называют городом не только моряков, но и лётчиков? Что особенного в крейсере «Михаил Кутузов»? Я поделюсь интересными деталями, которые помогут прочувствовать жизнь героического Новороссийска.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску

Что вас ожидает

Занимательные факты и променад по историческому центру
В самом сердце города, на площади Героев, начнётся ваше знакомство с Новороссийском — здесь вы прочувствуете, как глубоко его ранила Великая Отечественная война. Пройдётесь по аллее Дружбы и узнаете, как она появилась. Рассмотрите самый новый памятник города, посвящённый черноморскому губернатору Евгению Волкову, и поймёте, почему его так часто вспоминают жители. На центральной улице Советов я раскрою секреты Новороссийска: каким образом он помог Чехову в личной жизни, почему приморский городок прозвали городом лётчиков, из-за чего памятник на площади Свободы сменил название и как сегодня здесь уживаются представители более 100 национальностей. Я покажу вам единственный в стране монумент Брежневу и расскажу, что связывало генсека с Новороссийском.

Легенды и хроники на знаменитой набережной
Судьба Новороссийска неотделима от истории Черноморского флота. На набережной адмирала Серябрякова вы разглядите колонну «Морская слава России», памятник-фонтан «Дарующая воду» и крейсер «Михаил Кутузов», услышите о морской жизни города. При желании мы посетим этот корабль-музей, который входил в десятку лучших кораблей мира. Кроме того, вы полюбуетесь Цемесской бухтой и узнаете легенду о знаменитом ветре Норд-Ост, который бушует здесь зимой.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, поэтому рекомендую вам одеться по погоде и выбирать удобную обувь.
  • Входной билет в корабль-музей «Михаил Кутузов» (по желанию) — 250 рублей со взрослого, 100 рублей — с ребёнка.
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску
Первая прогулка по Новороссийску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Однажды после моей экскурсии один мальчик спросил меня: «Скажите, пожалуйста, если кто-то скажет, что Новороссийск — плохой город, можно ему в лоб дать?» Для меня это было самой высокой наградой. Я, человек старой закалки, большой патриот своего города. В свое время закончила Ленинградский институт культуры, много лет проработала детским библиотекарем. Но неуёмная энергия и творческая натура не дают мне спокойного житья на пенсии. С радостью делюсь своими знаниями и любовью к городу с многочисленными туристами.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 августа 2019
Все очень понравилось! И с погодой повезло
8 мая 2019
Спасибо экскурсоводу за интересную экскурсию. Много нового и интересного мы узнали про Малую землю.

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