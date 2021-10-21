Секретные места Большого Геленджика

Посетить загадочные дольмены, атмосферное экопоселение и необыкновенную Голубую бездну

5
2 отзыва
В дружеском автопутешествии вы откроете древние, атмосферные и просто красивые места Геленджикского района.

Поговорим об истории и тайнах культовых мегалитов.

Я также расскажу об интересном проекте экопоселения и его жителях.

А у хутора Джанхот вы оцените одно из самых живописных мест Краснодарского края — бирюзовую лагуну в окружении пицундских сосен.
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика

Что вас ожидает

Места силы Большого Геленджика

В программу я включила локации, где сочетается выразительная южная природа и особенная энергетика. Вы проведете полдня среди реликтовых рощ, надышитесь чистым целебным воздухом и увидите немало вдохновляющих ракурсов.

🏘 По пути проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества.
🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э.
🏞 И в завершение я отвезу вас в восхитительное место между Дивноморским и Джанхотом, где находится Голубая бездна. Вы сможете отдохнуть на пляже и насладиться пейзажами лагуны в окружении зарослей пицундских сосен.

Организационные детали

Экскурсия проходит на моем автомобиле, для групп больше 4-х человек я организую трансфер с водителем.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Новороссийске или Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я живу в Новороссийске 29 лет. Люблю этот город, знаю его вдоль и поперек, объездила все побережье Чёрного моря и готова знакомить вас с ним! Создала команду гидов для знакомства с родными краями и занимаюсь организацией авторских туров по черноморскому побережью. Мне нравится бывать на природе, устраивать пикники и открывать красивые места. Веду здоровый образ жизни. Мы с моей командой расскажем о жизни города и края, поделимся самыми зрелищными локациями и самыми вкусными местами. Ждём вас в гости, друзья!
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2 настоящих отзыва от туристов

Анна
21 окт 2021
Очень красивая экскурсия! Краски осени нельза передать никакими словами! Очень познавательная экскурсия. Услышала много интересного о казалось-бы знакомых местах. Очень духовная экскурсия. Уходишь от суеты городов и начинаешь ценить истинное. Спасибо большое Юле. Она смогла создать вот такую атмосферу. Приятная экскурсия с приятным и профессиональным гидом!
А
6 сен 2021
Экскурсия очень насыщенная и интересная. Очень понравилось что нет спешки, и можно остановиться в приглянувшихся местах. Получил много полезной информации от гида. Голубая бездна - это что-то, безумно красиво! Вообщем экскурсию однозначно рекомендую, не пожалеете.

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