Экскурсия по Геленджикскому району предлагает уникальную возможность посетить древние мегалиты и узнать их историю.
Участники смогут увидеть экопоселение и познакомиться с его жителями, которые следуют уникальной философии.
В завершение путешествия, у хутора
Участники смогут увидеть экопоселение и познакомиться с его жителями, которые следуют уникальной философии.
В завершение путешествия, у хутора
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные мегалиты
- 🚗 Удобное автопутешествие
- 🏞 Живописная бирюзовая лагуна
- 🌲 Природа и чистый воздух
- 🏘 Интересное экопоселение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Секретных мест Большого Геленджика» - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться природой и пейзажами. В мае и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а вероятность дождей выше. В остальное время года прогулки возможны, но из-за более прохладной погоды и возможных осадков впечатления могут быть не такими яркими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мегалиты
- Экопоселение
- Бирюзовая лагуна
Описание экскурсии
Места силы Большого Геленджика
В программу я включила локации, где сочетается выразительная южная природа и особенная энергетика. Вы проведете полдня среди реликтовых рощ, надышитесь чистым целебным воздухом и увидите немало вдохновляющих ракурсов.
🏘 По пути проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества.
🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э.
🏞 И в завершение я отвезу вас в восхитительное место между Дивноморским и Джанхотом, где находится Голубая бездна.
Организационные детали
- Вход на территорию заповедника, где находятся дольмены, оплачивается отдельно: 400 руб. /взрослый, 250 руб. /детский
- При желании возьмите с собой перекус и воду, мы обязательно сделаем небольшой привал
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новороссийске или Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1822 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
прекрасная экскурсия. великолепный гид. обязательно обращусь ещё раз как буду в ваших краях
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Т
На экскурсии были с Любовью. Это было потрясающе! Помимо того, что Любовь очень хорошо знает историю своего края, мест, она еще замечательный и интересный собеседник, с которым мы проговорили почти
+2
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Н
Экскурсия прошла прекрасно. Любовь (наш гид) очень хорошо спланировала маршрут: везде мы были практически первыми и смогли оценить все природные красоты Большого Геленджика. Время с Любовью пролетело незаметно, так как
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Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
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N
Экскурсия мне понравилась, хотя немного не хватило времени на перекус (всё-таки 6 часов), и не сказать, что мы медленно шли. Удобно, что экскурсия на машине, у экскурсовода приготовлены иллюстрации, и
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Очень красивые места. Юля - очень хороший организатор!
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