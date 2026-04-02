Экскурсия по Геленджикскому району предлагает уникальную возможность посетить древние мегалиты и узнать их историю.Участники смогут увидеть экопоселение и познакомиться с его жителями, которые следуют уникальной философии.В завершение путешествия, у хутора

Джанхот, вас ждет бирюзовая лагуна, окруженная пицундскими соснами. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение и хочет насладиться красотой природы. Экскурсия оставит яркие впечатления и новые знания о культуре и истории региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Секретных мест Большого Геленджика» - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться природой и пейзажами. В мае и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а вероятность дождей выше. В остальное время года прогулки возможны, но из-за более прохладной погоды и возможных осадков впечатления могут быть не такими яркими.

Сейчас август — это идеальное время.