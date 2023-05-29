Отдых, который позволит полностью перезагрузиться и зарядит на новые свершения
Наслаждаться свежим морским воздухом в одном из красивейших мест города и заниматься духовными практиками — это ли не мечта человека, выбирающего путь осознанности? В группе до 10 человек вы освоите несколько занятий, которые развивают тело и очищают сознание. Ощутите внутреннюю гармонию, узнаете больше о себе — и ярких эпизодах из истории Новороссийска.
Ближайшие даты:
29
мая
мая
31
мая
мая
3
июн
июн
5
июн
июн
7
июн
июн
10
июн
июн
12
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Бережно к себе
Наша программа – это outdoor-практика йоги для людей, которых объединяет любовь к активному отдыху и здоровому образу жизни. Мы встретимся в самом романтичном месте набережной Новороссийска, на мысе Любви. Здесь вы настроитесь на заботу о себе и услышите захватывающие истории об известных жителях нашего города.
Для тела и ума
- В качестве разминки поприветствуем Солнце с йогическим комплексом Сурья Намаскар.
- Освоим гвоздестояние. Даже если вы ни разу не соприкасались с гвоздями садху, опытный инструктор научит, как правильно встать на доску и достичь нужного результата.
- Проведём медитацию с тибетскими поющими чашами. Послушаем шум прибоя, раскроем чакры и загадаем сокровенные желания.
- Заглянем в кафе для участия в мастер-классе по нейрографике. Создадим новые нейронные связи под бокал игристого или за чашкой авторского чая.
Организационные детали
- Приходите в комфортной спортивной одежде и удобной обуви. Всё необходимое для практик есть у организаторов.
- Гвоздестояние не рекомендуется выполнять в период обострений хронических заболеваний или при наличии воспалительных процессов в организме. В таких случаях мы предлагаем альтернативу: оздоровительное простукивание тибетской чашей.
- В экскурсию включена стоимость чашки чая для каждого участника
в понедельник, среду и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Всем привет, мы Екатерина и Елена — команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новороссийска
Групповые
Пешеходные
Летние
Набережная
Популярные места
Похожие туры из Новороссийска
Индивидуальная
6 часов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
у вашего отеля
29 мая
30 мая
31 мая
1 июня
82007 380₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
Исследовать города на берегах Цемесской и Геленджикской бухт на автомобиле
Новороссийск
29 мая
30 мая
31 мая
1 июня
80007 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Новороссийску на автомобиле
Согласовывается с гидом
Сегодня
Завтра
3 июня
4 июня
6 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании