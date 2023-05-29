Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске

Отдых, который позволит полностью перезагрузиться и зарядит на новые свершения

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Ответы на вопросы
Наслаждаться свежим морским воздухом в одном из красивейших мест города и заниматься духовными практиками — это ли не мечта человека, выбирающего путь осознанности? В группе до 10 человек вы освоите несколько занятий, которые развивают тело и очищают сознание. Ощутите внутреннюю гармонию, узнаете больше о себе — и ярких эпизодах из истории Новороссийска.
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Групповой йога-класс на мысе Любви в Новороссийске
Ближайшие даты:
29
мая
31
мая
3
июн
5
июн
7
июн
10
июн
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июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бережно к себе

Наша программа – это outdoor-практика йоги для людей, которых объединяет любовь к активному отдыху и здоровому образу жизни. Мы встретимся в самом романтичном месте набережной Новороссийска, на мысе Любви. Здесь вы настроитесь на заботу о себе и услышите захватывающие истории об известных жителях нашего города.

Для тела и ума

  • В качестве разминки поприветствуем Солнце с йогическим комплексом Сурья Намаскар.
  • Освоим гвоздестояние. Даже если вы ни разу не соприкасались с гвоздями садху, опытный инструктор научит, как правильно встать на доску и достичь нужного результата.
  • Проведём медитацию с тибетскими поющими чашами. Послушаем шум прибоя, раскроем чакры и загадаем сокровенные желания.
  • Заглянем в кафе для участия в мастер-классе по нейрографике. Создадим новые нейронные связи под бокал игристого или за чашкой авторского чая.

Организационные детали

  • Приходите в комфортной спортивной одежде и удобной обуви. Всё необходимое для практик есть у организаторов.
  • Гвоздестояние не рекомендуется выполнять в период обострений хронических заболеваний или при наличии воспалительных процессов в организме. В таких случаях мы предлагаем альтернативу: оздоровительное простукивание тибетской чашей.
  • В экскурсию включена стоимость чашки чая для каждого участника

в понедельник, среду и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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