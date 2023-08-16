Наслаждение свежим морским воздухом и духовные практики на мысе Любви в Новороссийске - мечта для тех, кто выбирает осознанность. В группе до 10 человек можно освоить занятия, развивающие тело и
5 причин купить этот мастер-класс
- 🧘♂️ Йога-нидра для снятия стресса
- 🔨 Гвоздестояние с опытным инструктором
- 🎶 Медитация с тибетскими чашами
- 🖌 Мастер-класс по нейрографике
- 🌊 Захватывающие истории о Новороссийске
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для медитативной экскурсии на мысе Любви в Новороссийске - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и солнечная, что позволяет насладиться практиками на свежем воздухе. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладными вечерами. В зимние месяцы мероприятие может потерять часть своего очарования из-за низких температур, но для любителей уединения и спокойствия это может стать особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Любви
- Набережная Новороссийска
Описание мастер-класса
Бережно к себе
Наша программа – это outdoor-практика йоги для людей, которых объединяет любовь к активному отдыху и здоровому образу жизни. Мы встретимся в самом романтичном месте набережной Новороссийска, на мысе Любви. Здесь вы настроитесь на заботу о себе и услышите захватывающие истории об известных жителях нашего города.
Для тела и ума
- Окунёмся в йога-нидру — погрузимся в медитативное состояние, чтобы снять напряжение и стресс.
- Освоим гвоздестояние. Даже если вы ни разу не соприкасались с гвоздями садху, опытный инструктор научит, как правильно встать на доску и достичь нужного результата.
- Проведём медитацию с тибетскими поющими чашами. Послушаем шум прибоя, раскроем чакры и загадаем сокровенные желания.
- На природе, словно на пленэре, проведём мастер-класс по нейрографике. Создадим новые нейронные связи и запечатлеем этот момент на фото.
Организационные детали
- Приходите в комфортной спортивной одежде и удобной обуви. Всё необходимое для практик есть у организаторов.
- Гвоздестояние не рекомендуется выполнять в период обострений хронических заболеваний или при наличии воспалительных процессов в организме. В таких случаях мы предлагаем альтернативу: оздоровительное простукивание тибетской чашей.
ежедневно в 08:00 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 541 туриста
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине. И не пожалели! Одно только место, где это проводилось, чего
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О
Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две потрясающе интересных экскурсии и медитацию на Мысе Любви!!! А с
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Е
По словам Екатерины, подобная экскурсия проводится недавно, второй месяц. Поэтому считаю крайне важным оставить отзыв, чтобы привлечь внимание к подобному формату. Это не экскурсия, это медитативные практики. Мы загадывали желание
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Е
Мне очень понравилось наше приключение! Екатерина забрала меня из дома, мы комфортно приехали в Абрау-Дюрссо, на эко тропу. Я впервые стояла на гвоздях! Елена очень бережно и внимательно ассистировала мне.
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На данную медитацию я хотела уже давно. В октябре нашла её, но никак не могла попасть. Спасибо большое Екатерине за 3ёх часовую медитацию. Я не думала, что когда-либо смогу встать на гвозди, но смогла! Мне очень понравилось. Рекомендую всем ❤️
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А
Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
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