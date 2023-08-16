Наслаждение свежим морским воздухом и духовные практики на мысе Любви в Новороссийске - мечта для тех, кто выбирает осознанность. В группе до 10 человек можно освоить занятия, развивающие тело и

очищающие сознание. Программа включает йога-нидру для снятия стресса, гвоздестояние под руководством опытного инструктора, медитацию с тибетскими поющими чашами и мастер-класс по нейрографике на природе. Участники узнают захватывающие истории о Новороссийске и его известных жителях. Все необходимое для практик предоставляется организаторами. Важно приходить в удобной спортивной одежде и обуви. Гвоздестояние не рекомендуется при обострениях хронических заболеваний, в таких случаях предлагается оздоровительное простукивание тибетской чашей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для медитативной экскурсии на мысе Любви в Новороссийске - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и солнечная, что позволяет насладиться практиками на свежем воздухе. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладными вечерами. В зимние месяцы мероприятие может потерять часть своего очарования из-за низких температур, но для любителей уединения и спокойствия это может стать особенным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.