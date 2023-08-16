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Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске

Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Наслаждение свежим морским воздухом и духовные практики на мысе Любви в Новороссийске - мечта для тех, кто выбирает осознанность. В группе до 10 человек можно освоить занятия, развивающие тело и
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очищающие сознание.

Программа включает йога-нидру для снятия стресса, гвоздестояние под руководством опытного инструктора, медитацию с тибетскими поющими чашами и мастер-класс по нейрографике на природе. Участники узнают захватывающие истории о Новороссийске и его известных жителях. Все необходимое для практик предоставляется организаторами. Важно приходить в удобной спортивной одежде и обуви.

Гвоздестояние не рекомендуется при обострениях хронических заболеваний, в таких случаях предлагается оздоровительное простукивание тибетской чашей

5
6 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🧘‍♂️ Йога-нидра для снятия стресса
  • 🔨 Гвоздестояние с опытным инструктором
  • 🎶 Медитация с тибетскими чашами
  • 🖌 Мастер-класс по нейрографике
  • 🌊 Захватывающие истории о Новороссийске

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для медитативной экскурсии на мысе Любви в Новороссийске - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, тёплая и солнечная, что позволяет насладиться практиками на свежем воздухе. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладными вечерами. В зимние месяцы мероприятие может потерять часть своего очарования из-за низких температур, но для любителей уединения и спокойствия это может стать особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске

Что можно увидеть

  • Мыс Любви
  • Набережная Новороссийска

Описание мастер-класса

Бережно к себе

Наша программа – это outdoor-практика йоги для людей, которых объединяет любовь к активному отдыху и здоровому образу жизни. Мы встретимся в самом романтичном месте набережной Новороссийска, на мысе Любви. Здесь вы настроитесь на заботу о себе и услышите захватывающие истории об известных жителях нашего города.

Для тела и ума

  • Окунёмся в йога-нидру — погрузимся в медитативное состояние, чтобы снять напряжение и стресс.
  • Освоим гвоздестояние. Даже если вы ни разу не соприкасались с гвоздями садху, опытный инструктор научит, как правильно встать на доску и достичь нужного результата.
  • Проведём медитацию с тибетскими поющими чашами. Послушаем шум прибоя, раскроем чакры и загадаем сокровенные желания.
  • На природе, словно на пленэре, проведём мастер-класс по нейрографике. Создадим новые нейронные связи и запечатлеем этот момент на фото.

Организационные детали

  • Приходите в комфортной спортивной одежде и удобной обуви. Всё необходимое для практик есть у организаторов.
  • Гвоздестояние не рекомендуется выполнять в период обострений хронических заболеваний или при наличии воспалительных процессов в организме. В таких случаях мы предлагаем альтернативу: оздоровительное простукивание тибетской чашей.

ежедневно в 08:00 и 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 541 туриста
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
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любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Инга
Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине. И не пожалели! Одно только место, где это проводилось, чего
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стоит. Мыс Любви, лужайка с видом на море, солнечное утро, йога, тибетские чаши, медитация. Екатерина показала, как вставать на гвозди, и у нас это получилось! Ну а потом сам мастер класс по нейрографике. Было очень интересно, познавательно, круто, весело, позитивно). Теперь точно все горы по плечу, моря по колено, все желания исполнятся! Тот, кто занимается саморазвитием, однозначно должен посетить данную экскурсию. Вы не пожалеете! Спасибо, Екатерина!

Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие
Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие
Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие
Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие
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О
Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две потрясающе интересных экскурсии и медитацию на Мысе Любви!!! А с
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какой любовью, теплотой и особой чуткостью вела свой увлекательнейший рассказ о Новороссийске Екатерина! Не влюбиться в этот город было просто невозможно!!! Атмосфера на её экскурсиях очень тёплая и душевная! Я получила огромное удовольствие от экскурсий и общения с Екатериной и до сих пор пребываю в восхищении от созданных ею образов мест в Абрау Дюрсо и в Новороссийске.
Екатерина, большое Вам спасибо!!!
Олеся.

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Е
По словам Екатерины, подобная экскурсия проводится недавно, второй месяц. Поэтому считаю крайне важным оставить отзыв, чтобы привлечь внимание к подобному формату. Это не экскурсия, это медитативные практики. Мы загадывали желание
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и создавали условия для наиболее благоприятного его исполнения: сначала через полное расслабление тела и повышения вибраций с помощью йоги нидра и поющих чаш. Медитация длилась около часа, ощущения на природе, рядом со стихией воды, стихией ветра под жарким солнцем непередаваемые. Потом мы пробовали практику гвоздестояния. Лично для меня это был первый опыт. Бодрит, больно, необычные ощущения. Опять же работали со своим желанием, придавая ему импульс через рецепторы и новые ощущения в теле. А далее около двух часов мы занимались нейрографикой. Уникальная практика. Незаменима для того, чтобы включить подсознание и отключить ум. Затягивает невероятно, помогает отключиться от проблем, сосредоточиться на своём желании, помогая своему подсознанию найти наилучший вариант его исполнения. Одним словом, рекомендую всем. Три часа пролетели как одно мгновение. Стоит пробовать, контактировать с собой, своим телом, стихиями природы и своим подсознанием. Екатерине огромное спасибо и заслуженное признание.

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Е
Мне очень понравилось наше приключение! Екатерина забрала меня из дома, мы комфортно приехали в Абрау-Дюрссо, на эко тропу. Я впервые стояла на гвоздях! Елена очень бережно и внимательно ассистировала мне.
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Йога практика была приятной, полезной, проведена профессионально. Нейрографика-очень интересно и познавательно.
Прогулка по эко тропе, в сопровождении Екатерины и Елены была настоящей экскурсией. Затем ты катались по озеру на Сапах. Это было захватывающе, весело и если честно, то не просто, так как мы периодически потоками ветра нас сносило.
Впечатления от поездки: разнообразно, интересно, красиво, познавательно, необычно! Однозначно рекомендую!

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Вера
На данную медитацию я хотела уже давно. В октябре нашла её, но никак не могла попасть. Спасибо большое Екатерине за 3ёх часовую медитацию. Я не думала, что когда-либо смогу встать на гвозди, но смогла! Мне очень понравилось. Рекомендую всем ❤️
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А
Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
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