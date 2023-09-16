1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо: Эксклюзивное путешествие в Новороссийске
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
«Отдельно оплачивается прогулка по озеру на кораблике — 600 руб»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка из Новороссийска - экскурсия на моторной лодке
Прокатитесь по морю на моторной лодке, наслаждаясь чистым воздухом и волшебными панорамами Новороссийска. Узнайте интересные факты о городе и его порте
Начало: По договоренности
«Морская прогулка проходит круглогодично при условии хорошей погоды»
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу морской рыбалки в Новороссийске! Незабываемые впечатления и улов ждут вас на борту ПВХ-лодки
Начало: В Новороссийске
«Морские прогулки очень зависят от погоды: при волнении на море возможны отмены или перенос прогулки»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Погрузитесь в мир природы и активного отдыха! Пройдите по экотропе и насладитесь сап-серфингом на озере Абрау. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Новороссийск, Советов, 40
«После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Погружение в подводный мир Геленджика с опытными инструкторами
Подарите себе незабываемое приключение, погрузившись в волшебный мир подводной флоры и фауны Геленджика
Начало: Геленджик
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая рыбалка в открытом море Геленджика на яхте
Отправляйтесь на рыбалку в Геленджике! Комфортабельная яхта, опытный капитан и самые рыбные места ждут вас. Снасти включены, улов гарантирован
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 сентября 2023Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от дома, довёз до места
- ТТатьяна3 сентября 2023Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
- ССветлана27 июля 2023Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
- ООльга26 июля 2023Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий. Сняла одну
- ССергей22 июля 2022Встреча и дорога: Без опозданий. Машина минивэн. По дороге интересно и с юмором (что продолжалось всю экскурсию) рассказал историю Новороссийска. Лодка и
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Новороссийске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024