Экскурсии по воде в Новороссийске

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Новороссийске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо: Эксклюзивное путешествие в Новороссийске
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
«Отдельно оплачивается прогулка по озеру на кораблике — 600 руб»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 4 чел.
Морская прогулка из Новороссийска
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Морская прогулка из Новороссийска - экскурсия на моторной лодке
Прокатитесь по морю на моторной лодке, наслаждаясь чистым воздухом и волшебными панорамами Новороссийска. Узнайте интересные факты о городе и его порте
Начало: По договоренности
«Морская прогулка проходит круглогодично при условии хорошей погоды»
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
9 000 за всё до 3 чел.
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу морской рыбалки в Новороссийске! Незабываемые впечатления и улов ждут вас на борту ПВХ-лодки
Начало: В Новороссийске
«Морские прогулки очень зависят от погоды: при волнении на море возможны отмены или перенос прогулки»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Сёрфинг
Индивидуальная
4 часа
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Погрузитесь в мир природы и активного отдыха! Пройдите по экотропе и насладитесь сап-серфингом на озере Абрау. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Новороссийск, Советов, 40
«После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Мини-группа
1 час
Погружение в подводный мир Геленджика с опытными инструкторами
Подарите себе незабываемое приключение, погрузившись в волшебный мир подводной флоры и фауны Геленджика
Начало: Геленджик
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Рыбалка
Групповая
3 часа
Групповая рыбалка в открытом море Геленджика на яхте
Отправляйтесь на рыбалку в Геленджике! Комфортабельная яхта, опытный капитан и самые рыбные места ждут вас. Снасти включены, улов гарантирован
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 сентября 2023
    Морская рыбалка в районе Новороссийска
    Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от дома, довёз до места
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    морской прогулки, поймали всё, что хотели!!! Получили массу незабываемых впечатлений, остались довольны на 100%!!! Спасибо большое!!! Всем рекомендую экскурсии с Александром👍👍

    Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
  • С
    Светлана
    27 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
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    и до сегодняшних дней. По городу отмечала интересные, знаменательные архитектурные строения, административные здания, памятники и тд. Казалось бы, за 4 часа нельзя увидеть и малой толики красот города. Но как-то незаметно Маша погрузила нас во времена древних адыгов, бурное развитие края в период царской России и СССР. Показала чудесные виды на Абрау Дюрсо и долину реки Озерейка, озеро Абрау, гроты завода шампанских вин. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле.

  • О
    Ольга
    26 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий. Сняла одну
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    «звезду», так как непонятно зачем в описании экскурсии значится прогулка на ретро-кораблике. По факту вы идёте кататься сами, и нас не предупредили, что надо заранее взять билеты. Нам предложили билеты аж на 21.50, поэтому пришлось отказаться. В остальном всё прошло замечательно. Наш гид Екатерина показала нам интересные места и много рассказала об истории Абрау.

    Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографийЭкскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографийЭкскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий
  • С
    Сергей
    22 июля 2022
    Морская прогулка из Новороссийска
    Встреча и дорога: Без опозданий. Машина минивэн. По дороге интересно и с юмором (что продолжалось всю экскурсию) рассказал историю Новороссийска. Лодка и
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    безопасность: Лодка (тип: море) надувная с двигателем (надежность создают 4 отдельные камеры с воздухом: дно, борта, нос). Безопасность: обязательно надеть спасательный жилет. Допуск к плаванию и контроль: Пограничная служба дает разрешение/контролирует: выход/нахождение в море/ возвращение лодки. Экскурсия: Красивые скалы и море. Корабли на рейде. Крепость Суджукская. Фильм Бриллиантовая: коса, по которой ходили мальчик и Миронов. Бухта Новороссийска. Новороссийск вид с моря города и порта. Экскурсовод. Александр: Индивидуальные экскурсии позволяют проходить их со своей «ноткой». Думаю, что для каждого она проходит по своему. Александр - прекрасный рассказчик, Очень внимательный, знающий море и город. Мы чувствовали себя комфортно, как в компании человека, которому можем доверять. Было интересно и необычно, красочно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Новороссийске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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