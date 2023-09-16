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безопасность: Лодка (тип: море) надувная с двигателем (надежность создают 4 отдельные камеры с воздухом: дно, борта, нос). Безопасность: обязательно надеть спасательный жилет. Допуск к плаванию и контроль: Пограничная служба дает разрешение/контролирует: выход/нахождение в море/ возвращение лодки. Экскурсия: Красивые скалы и море. Корабли на рейде. Крепость Суджукская. Фильм Бриллиантовая: коса, по которой ходили мальчик и Миронов. Бухта Новороссийска. Новороссийск вид с моря города и порта. Экскурсовод. Александр: Индивидуальные экскурсии позволяют проходить их со своей «ноткой». Думаю, что для каждого она проходит по своему. Александр - прекрасный рассказчик, Очень внимательный, знающий море и город. Мы чувствовали себя комфортно, как в компании человека, которому можем доверять. Было интересно и необычно, красочно и интересно!