Экскурсии с животными в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Новороссийске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу морской рыбалки в Новороссийске! Незабываемые впечатления и улов ждут вас на борту ПВХ-лодки
Начало: В Новороссийске
«Мы встретимся на причале — и отправимся в море на оборудованной для рыбалки ПВХ-лодке»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Дайвинг в Геленджике с опытными инструкторами
Мини-группа
1 час
Погружение в подводный мир Геленджика с опытными инструкторами
Подарите себе незабываемое приключение, погрузившись в волшебный мир подводной флоры и фауны Геленджика
Начало: Геленджик
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Рыбалка
Групповая
3 часа
Групповая рыбалка в открытом море Геленджика на яхте
Отправляйтесь на рыбалку в Геленджике! Комфортабельная яхта, опытный капитан и самые рыбные места ждут вас. Снасти включены, улов гарантирован
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 сентября 2023
    Морская рыбалка в районе Новороссийска
    Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от дома, довёз до места
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    морской прогулки, поймали всё, что хотели!!! Получили массу незабываемых впечатлений, остались довольны на 100%!!! Спасибо большое!!! Всем рекомендую экскурсии с Александром👍👍

    Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Животные»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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