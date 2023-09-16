читать дальше морской прогулки, поймали всё, что хотели!!! Получили массу незабываемых впечатлений, остались довольны на 100%!!! Спасибо большое!!! Всем рекомендую экскурсии с Александром👍👍

Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от дома, довёз до места