1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу морской рыбалки в Новороссийске! Незабываемые впечатления и улов ждут вас на борту ПВХ-лодки
Начало: В Новороссийске
«Мы встретимся на причале — и отправимся в море на оборудованной для рыбалки ПВХ-лодке»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Погружение в подводный мир Геленджика с опытными инструкторами
Подарите себе незабываемое приключение, погрузившись в волшебный мир подводной флоры и фауны Геленджика
Начало: Геленджик
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая рыбалка в открытом море Геленджика на яхте
Отправляйтесь на рыбалку в Геленджике! Комфортабельная яхта, опытный капитан и самые рыбные места ждут вас. Снасти включены, улов гарантирован
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
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- ООльга16 сентября 2023Александр учёл все наши пожелания относительно поездки, организовал всё просто идеально. Забрал нас на машине от дома, довёз до места
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Животные»
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