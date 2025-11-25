Вас ждет прогулка по тенистым аллеям и солнечной набережной Новороссийска, во время которой вы увидите: Парковую аллею с бюстами героев СССР, Форумную площадь с панорамой бухты и памятниками основателям города, Морской вокзал и многое другое. А гид расскажет вам об истории города, Цемесской бухте, подвигах летчиков и знаменитых кораблях.
Описание экскурсииВас ждет приятная прогулка по тенистым аллеям и залитой солнцем набережной. Маршрут насыщен достопримечательностями. Вы увидите: Парковую аллею, высаженную жителями города после ВОВ. Здесь мы увидим бюсты дважды героев Советского Союза, памятник А. С. Пушкину и фонтан; улицу Новороссийской Республики, где установлен монумент, посвященный событиям 1905 года; Форумную площадь, где нас ждет панорама Новороссийской бухты, памятник отцам-основателям города, вид на мол и памятник «Торпедный катер»; площадь Морского вокзала — сердце новороссийской набережной. Осмотрим здание морского вокзала, стеллу «Морская слава России» и крейсер «Михаил Кутузов»; памятник-фонтан «Дарующая воду»; площадь Героев. В ходе экскурсии вы получите основную информацию о прошлом и настоящем Новороссийска. Услышите историю основания города, познакомитесь с уникальными характеристиками Цемесской бухты и хребта Маркотх, узнаете о незафиксированном мировом рекорде, героическом маленьком бриге, чем отличился Новороссийск в ходе революционных событий, о летчиках-новороссийцах и знаменитых кораблях. Важная информация: Экскурсия является полностью пешеходной. Поэтому надевайте удобную обувь и головные уборы. В связи с жарой в летнее время экскурсия проводится в утренние часы. Возможно начало в 8.00 или в 9.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парковая аллея
- Улица Новороссийской Республики
- Форумная площадь
- Площадь морского вокзала
- Памятник-фонтан «Дарующая воду»
- Площадь Героев
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковая аллея у Площади Свободы
Завершение: Площадь Героев
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
