Когда: Экскурсия является полностью пешеходной. Поэтому надевайте удобную обувь и головные уборы. В связи с жарой в летнее время экскурсия проводится в утренние часы. Возможно начало в 8.00 или в 9.00.

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала