Участники экскурсии узнают о трансформации Новороссийска от военного укрепления до крупнейшего порта России.



Путешествие начнется с посещения стелы-фонтана "Морская слава России", затем вы увидите памятник основателям города и исторические здания, такие как дом Абрама Юкелиса. Также будет возможность оценить архитектуру и мемориалы, включая памятник Л.И. Брежневу и площадь героев. Экскурсия завершится у крейсера "Михаил Кутузов", символа города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по центру Новороссийска - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и достопримечательностями. В апреле, мае и октябре также можно посетить город, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В оставшиеся месяцы экскурсия возможна, но из-за холодного климата и ветров прогулки могут быть менее комфортными.

Сейчас июнь — это идеальное время.