Участники экскурсии узнают о трансформации Новороссийска от военного укрепления до крупнейшего порта России.
Путешествие начнется с посещения стелы-фонтана "Морская слава России", затем вы увидите памятник основателям города и исторические здания, такие как дом Абрама Юкелиса. Также будет возможность оценить архитектуру и мемориалы, включая памятник Л.И. Брежневу и площадь героев. Экскурсия завершится у крейсера "Михаил Кутузов", символа города
Путешествие начнется с посещения стелы-фонтана "Морская слава России", затем вы увидите памятник основателям города и исторические здания, такие как дом Абрама Юкелиса. Также будет возможность оценить архитектуру и мемориалы, включая памятник Л.И. Брежневу и площадь героев. Экскурсия завершится у крейсера "Михаил Кутузов", символа города
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Погружение в историю города
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- ⚓ Символы морской славы
- 🧱 Узнайте о «сером золоте»
- 👨👩👧👦 Подходит для школьных групп
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по центру Новороссийска - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и достопримечательностями. В апреле, мае и октябре также можно посетить город, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В оставшиеся месяцы экскурсия возможна, но из-за холодного климата и ветров прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Стела-фонтан «Морская слава России»
- Памятник основателям города
- Политехнический институт
- Дом Абрама Юкелиса
- Памятник Л.И. Брежневу
- Сквер ИМ.А.С. Пушкина
- Площадь героев
- Крейсер «Михаил Кутузов»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Стела-фонтан «Морская слава России» — посвящена нашим предкам, принёсшим морскую славу родине.
Памятник основателям города — город начинается с людей. Три человека — три истории.
Утраченная архитектура Новороссийска: политехнический институт, дореволюционный дом табачного магната Абрама Юкелиса.
Историческая арка на ул. Новороссийской республики.
Стела «Новороссийская республика» — посвящение «буревестникам» Великой революции.
Памятник Л. И. Брежневу — единственный в России.
Сквер им. А. С. Пушкина — любимое место отдыха новороссийцев.
Площадь героев — центральный мемориальный ансамбль города-героя Новороссийска.
Крейсер «Михаил Кутузов» — легенда советского флота и символ города.
Вы узнаете:
- Правда ли, что самое старое здание в городе датируется 1954 годом.
- Где располагалось самое популярное развлекательное заведение и что собой представляло.
- В чём Новороссийск первый и чего больше нет ни в одном городе России.
- Как выглядит исходное сырье для производства цемента и что такое «портландцемент».
Организационные детали
- Мы завершаем экскурсию у крейсера «Михаил Кутузов» (и вы можете продолжить знакомство с городом на экскурсии по крейсеру).
- Можно провести экскурсию для школьной группы — детали и стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в четверг в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Новоссийска
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Провели экскурсии для 345 туристов
Всем привет! Мы, Екатерина и Елена, команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
23 мая 2025
Благодарим Екатерину за познавательную экскурсию по центру - самому сердцу - Новороссийска! Было очень интересно!
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