В приятном темпе вы пройдете по центральной части Новороссийска, рассмотрите самые красивые здания и услышите о дореволюционной эпохе города. Я также покажу секретный подземный ход и расскажу о знаменитой «Бочке». И все это время вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлеет лучшие моменты экскурсии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Увлекательная прогулка по центру

Маршрут пройдет от памятника Свободы до аллеи Черняховского. Вы познакомитесь с историей дореволюционных зданий Новороссийска. Осмотрите один из самых аутентичных главпочтамтов на юге России. Побываете на новой набережной, оформленной в урбанистическом стиле. Узнаете о легендарном кафе «Бочка». А еще выясните, где находился центр революции, и узнаете, под каким зданием есть тайный подземный ход.

Вы и Новороссийск в объективе

С профессиональным фотографом, моим коллегой Алексеем, эта прогулка станет особенной. Вас запечатлеют на фоне самых красивых зданий города и с удачных ракурсов. На следующий день вы получите снимки. За отдельную плату фотограф обработает те, что вам понравились особенно, но мы выбираем лучшее время для прогулки, поэтому естественный цвет и так сделает кадры прекрасными.

Организационные детали