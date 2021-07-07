Фотопрогулка по центру Новороссийска

Познакомиться с визитными карточками города и дополнить фотоколлекцию профессиональными снимками

5
1 отзыв
В приятном темпе вы пройдете по центральной части Новороссийска, рассмотрите самые красивые здания и услышите о дореволюционной эпохе города.

Я также покажу секретный подземный ход и расскажу о знаменитой «Бочке».

И все это время вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлеет лучшие моменты экскурсии.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Фотопрогулка по центру Новороссийска

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка по центру

Маршрут пройдет от памятника Свободы до аллеи Черняховского. Вы познакомитесь с историей дореволюционных зданий Новороссийска. Осмотрите один из самых аутентичных главпочтамтов на юге России. Побываете на новой набережной, оформленной в урбанистическом стиле. Узнаете о легендарном кафе «Бочка». А еще выясните, где находился центр революции, и откроете тайный подземный ход.

Вы и Новороссийск в объективе

С профессиональным фотографом, моим коллегой Алексеем, эта прогулка станет особенной. Вас запечатлеют на фоне самых красивых зданий города и с удачных ракурсов. На следующий день вы получите снимки. За отдельную плату фотограф обработает те, что вам понравились особенно, но мы выбираем лучшее время для прогулки, поэтому естественный цвет и так сделает кадры прекрасными.

Организационные детали

  • Обработка понравившихся кадров — 50 руб. /шт.
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека — 1000 руб. (дети идут бесплатно)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я живу в Новороссийске 29 лет. Люблю этот город, знаю его вдоль и поперек, объездила все побережье Чёрного моря и готова знакомить вас с ним! Создала команду гидов для знакомства с родными краями и занимаюсь организацией авторских туров по черноморскому побережью. Мне нравится бывать на природе, устраивать пикники и открывать красивые места. Веду здоровый образ жизни. Мы с моей командой расскажем о жизни города и края, поделимся самыми зрелищными локациями и самыми вкусными местами. Ждём вас в гости, друзья!
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1 реальный отзыв

О
7 июля 2021
Мы получили то, что хотели

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