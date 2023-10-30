Познакомиться с визитными карточками города и дополнить фотоколлекцию профессиональными снимками
В приятном темпе вы пройдете по центральной части Новороссийска, рассмотрите самые красивые здания и услышите о дореволюционной эпохе города. Я также покажу секретный подземный ход и расскажу о знаменитой «Бочке».
И все это время вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который запечатлеет лучшие моменты экскурсии.
Маршрут пройдет от памятника Свободы до аллеи Черняховского. Вы познакомитесь с историей дореволюционных зданий Новороссийска. Осмотрите один из самых аутентичных главпочтамтов на юге России. Побываете на новой набережной, оформленной в урбанистическом стиле. Узнаете о легендарном кафе «Бочка». А еще выясните, где находился центр революции, и узнаете, под каким зданием есть тайный подземный ход.
Вы и Новороссийск в объективе
С профессиональным фотографом, моим коллегой Алексеем, эта прогулка станет особенной. Вас запечатлеют на фоне самых красивых зданий города и с удачных ракурсов. На следующий день вы получите снимки. За отдельную плату фотограф обработает те, что вам понравились особенно, но мы выбираем лучшее время для прогулки, поэтому естественный цвет и так сделает кадры прекрасными.
Организационные детали
Вы получите более 50 фото в цветокоррекции, остальные без обработки
Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1810 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу!
Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду читать дальшеуменьшить
гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу. Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным шато и фермам. Мы будем рады знакомству и постараемся сделать ваш отдых особенным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
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Елена
Очень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличный фотограф. Время с ней пролетело как один миг. Спасибо, Елена! Рекомендуем!
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Н
Надежда
Отличная фотопрогулка по Новороссийску с Марией!!! Все наши ожидания оправдались. Мы приятно и непринуждённо прогулялись по центральным улицам города. Узнали для себя исторические факты о городе, которые нам были неизвестны. Фотографии получились просто замечательные, этому способствовала атмосфера нашей прогулки! Спасибо большое Марии за эти прекрасные два часа!
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Р
Роза
Огромное спасибо экскурсоводу Елене, за новые, незабываемые впечатления. Экскурсия очень понравилась. В Новороссийск влюбилась, благодаря заботливому отношению Леночки. Фотографии просто супер. Опять сработал профессионализм Лены. Желаю быть на высоте славы и успеха. Сочетать в себе счастье, веселье и интерес. Обязательно приеду к ВАМ ещё раз.
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Е
Евгения
Отличная фотопрогулка у нас состоялась с прекрасной Еленой. Получили массу приятных впечатлений и много классных кадров (фото). Остались довольны не только взрослые, но и дети! Сын сказал, что нужно только теперь на ТАКИЕ экскурсии ходить)))) Спасибо огромное!!! Лена - Вы супер!!!!!
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Я
Яна
Спасибо большое, прогулка понравилась. Блпгодаря экскурсии Новороссийск оставил приятные впечатления 👍Фотографии красивые👍 получили очень быстро.