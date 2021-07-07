Что вас ожидает

Увлекательная прогулка по центру

Маршрут пройдет от памятника Свободы до аллеи Черняховского. Вы познакомитесь с историей дореволюционных зданий Новороссийска. Осмотрите один из самых аутентичных главпочтамтов на юге России. Побываете на новой набережной, оформленной в урбанистическом стиле. Узнаете о легендарном кафе «Бочка». А еще выясните, где находился центр революции, и откроете тайный подземный ход.

Вы и Новороссийск в объективе

С профессиональным фотографом, моим коллегой Алексеем, эта прогулка станет особенной. Вас запечатлеют на фоне самых красивых зданий города и с удачных ракурсов. На следующий день вы получите снимки. За отдельную плату фотограф обработает те, что вам понравились особенно, но мы выбираем лучшее время для прогулки, поэтому естественный цвет и так сделает кадры прекрасными.

Организационные детали