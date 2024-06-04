Набережная адмирала Серебрякова – экскурсии в Новороссийске

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная адмирала Серебрякова» в Новороссийске, цены от 2 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая прогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
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    и концепция поездки была "Патриотический тур". Елена с пониманием отнеслась к нашим пожеланиям и изменила экскурсию. Большая часть была посвящена военной истории Новороссийска. В частности, мы смогли побывать у землянки Брежнева в Мысхако (и я не знаю, как Елена не пожалела свое авто, там ТАКИЕ страшные дороги), увидели "Колодец жизни", различные монументы и мемориалы, посвященные подвигу малоземельцев. Всю информацию Елена подавала в максимальном объеме, вплоть до пересылки нам на телефон архивных фото по теме… Отдельное спасибо за то, что несмотря на превышение ранее оговоренного тайминга экскурсии Елена предложила все же провести мастер-класс по рисованию на камнях. Это позволило нам выровнять эмоциональный фон после погружения в историю ВОВ. От общения остались самые лучшие впечатления!

    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
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    и вместо МК и прогулки по Набережной экскурсовод отвезла нас на Колодец жизни, землянку Брежнева и Взрыв. Финальной точкой был ансамбль Малая земля с музеем техники под открытым небом. Экскурсия произвела впечатление исключительно положительное. За нами заехали, все показали, подробно рассказали, во всем пошли на встречу. Такой клиентоориентированности в ваших краях я давно не встречала. Это однозначно пятерка.

    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашейГид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей
  • А
    Алевтина
    8 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
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    готова ответить на все дополнительные вопросы о городе. Очень интересная и живая подача материала, но вместе с тем рассказ структурирован (начиная с основания города до его современности). У Людмилы Николаевны специальная папка с фотографиями и другими материалами о городе, помогающими в рассказе, а также стихи о Новороссийске. С первых минут становится понятно, что человек полностью владеет материалом и подготовлен к проведению экскурсии. Ребенок оказался заинтересован и не просто присутствовал, а был вовлечен в процесс. Большой привет и искреннее спасибо от гостей из Краснодара и Москвы!

  • О
    Оксана
    2 мая 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала бурчал, он не сразу
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    соглашается на новое, но в процессе расслабился и повеселел, ему и мне очень понравился как экскурсия, так и фотоссесия. Сами можете посмотреть на наши искренние эмоции! С Катей комфортно, видно, что человек любит свое дело и имеет профессиональный подход. Спасибо за эти приятные воспоминания, красивые фото и приятную компанию! Всем советую. Кстати, фото получилось очень много, но несколько самых любимых прикреплю ниже.

    Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначалаШикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала
  • M
    Mikhail
    30 апреля 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Очень круто!!!
    Очень круто!!!
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно! Фотограф Елена, помимо локаций
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    фото, рассказывала о памятных местах Новороссийска, об историях памятников и местах 🙌! Фотопрогулка вышла занятной и интересной 😊! Очень позитивно, и моментами смешно, провели время 🤗! Всем очень рекомендую 😄!!

    Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно!
  • Е
    Евгения
    29 ноября 2023
    Фотопрогулка по центру Новороссийска
    Отличная фотопрогулка у нас состоялась с прекрасной Еленой. Получили массу приятных впечатлений и много классных кадров (фото). Остались довольны не
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    только взрослые, но и дети! Сын сказал, что нужно только теперь на ТАКИЕ экскурсии ходить)))) Спасибо огромное!!! Лена - Вы супер!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Набережная адмирала Серебрякова»

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