1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 июня 2024Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
- ДДарья19 мая 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
- ВВера13 мая 2024Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
- ННаталия12 мая 2024Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
- ААлевтина8 мая 2024Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
- ИИрина6 мая 2024Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
- ООксана2 мая 2024Шикарная прогулка, красивые фото, которые сразу захотелось выложить в соц. сети, приятно проведенное время! Муж сначала бурчал, он не сразу
- MMikhail30 апреля 2024Очень круто!!!
- ООксана27 апреля 2024Приобрела у Екатерины и Елены фотопрогулку по Новороссийску! Погода выдалась солнечной, и два часа пролетело незаметно! Фотограф Елена, помимо локаций
- ЕЕвгения29 ноября 2023Отличная фотопрогулка у нас состоялась с прекрасной Еленой. Получили массу приятных впечатлений и много классных кадров (фото). Остались довольны не
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Набережная адмирала Серебрякова»
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