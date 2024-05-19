Крейсер Михаил Кутузов – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Крейсер Михаил Кутузов» в Новороссийске, цены от 3 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая прогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
3 340 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
По Новороссийску - на автомобиле
Увидеть лучшие места города на комфортной обзорной экскурсии
Начало: Возле памятника «Взрыв» п. Мысхако
Завтра в 15:00
3 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
  • А
    Алевтина
    8 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
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    готова ответить на все дополнительные вопросы о городе. Очень интересная и живая подача материала, но вместе с тем рассказ структурирован (начиная с основания города до его современности). У Людмилы Николаевны специальная папка с фотографиями и другими материалами о городе, помогающими в рассказе, а также стихи о Новороссийске. С первых минут становится понятно, что человек полностью владеет материалом и подготовлен к проведению экскурсии. Ребенок оказался заинтересован и не просто присутствовал, а был вовлечен в процесс. Большой привет и искреннее спасибо от гостей из Краснодара и Москвы!

  • Е
    Евгения
    8 мая 2023
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Крейсер Михаил Кутузов»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Крейсер Михаил Кутузов" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 8 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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