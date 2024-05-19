1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
3 340₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Новороссийску - на автомобиле
Увидеть лучшие места города на комфортной обзорной экскурсии
Начало: Возле памятника «Взрыв» п. Мысхако
Завтра в 15:00
3 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья19 мая 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
- ААлевтина8 мая 2024Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
- ИИрина6 мая 2024Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
- ЕЕвгения8 мая 2023Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
- ННаталья12 июня 2022Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Крейсер Михаил Кутузов»
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