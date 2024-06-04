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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
«В самом сердце города, на площади Героев, начнётся ваше знакомство с Новороссийском — здесь вы прочувствуете, как глубоко его ранила Великая Отечественная война»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
«Вы познакомитесь с историей дореволюционных зданий Новороссийска»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
«На групповой обзорной экскурсии я раскрою историю города через образы знаменитых людей»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Узнаете историю Новороссийска и получите на память о знакомстве с городом профессиональные снимки»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
«Я покажу главные достопримечательности и тайные уголки Новороссийска, живым языком расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от истории к морским пейзажам
Откройте для себя богатую историю и красоту Новороссийска в рамках увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от Мысхако до мыса Дооб
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новороссийска, путешествуя от Мысхако до мыса Дооб на комфортабельном автомобиле
Начало: Согласовывается с гидом
Расписание: По субботам и воскресеньям с 10:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: история и архитектура Новороссийска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новороссийска, узнайте его историю и архитектурные тайны вместе с профессиональным гидом
Начало: Площадь Героев, Новороссийск
«В программе экскурсии осмотр архитектурных шедевров и знакомство со всеми основными периодами в истории Новороссийска»
Расписание: Суббота с 8 до 17
Сегодня в 16:00
15 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Новороссийску с мастер-классом
Прогулка по Новороссийску с увлекательными историями и мастер-классом. Узнайте город через призму любви и творчества. Удобная обувь обязательна
Начало: Стелла мемориала «Малая Земля»
«Начнем знакомство с городом с самого монументального и необычного памятника — Мемориального ансамбля «Малая земля», а закончим возле знаменитого Мыса Любви»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«В память о погибших воинах» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить исчерпывающее представление о его культуре, истории, становлении как крупнейшего российского порта»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Новороссийск
«Вас ждет прогулка вдоль живописного озера, познавательные факты о курорте и его главных достопримечательностях»
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 июня 2024Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
- ААнна30 мая 2024Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все вопросы отвечает. Игорь великолепный гид знающий и любищий искренни историю своего города.
- ААлла22 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Игорь отлично знает историю города и интересно ее рассказывает.
- ДДарья19 мая 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
- ККонстантин19 мая 2024Замечательная экскурсия. Легкое непринужденное общение. А мастер класс по рисованию моря и гор на закате просто супер! Даже не ожидал, что так понравится.
- ВВера13 мая 2024Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
- ММария13 мая 2024Такой героический город, Город-Герой Новороссийск! Очень хотелось узнать по больше, посетить памятные места и Игорь предоставил эту возможность. Приятно видеть профессионала в своем деле, отвечал на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Большое спасибо!
- ННаталия12 мая 2024Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
- ААлевтина8 мая 2024Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
- ИИрина6 мая 2024Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Новороссийска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Новороссийске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024