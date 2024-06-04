Обзорные и познавательные экскурсии Новороссийска

Найдено 13 экскурсий в категории «Обзорные» в Новороссийске, цены от 2 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
140 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 300 за всё до 4 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
«В самом сердце города, на площади Героев, начнётся ваше знакомство с Новороссийском — здесь вы прочувствуете, как глубоко его ранила Великая Отечественная война»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 670 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
«Вы познакомитесь с историей дореволюционных зданий Новороссийска»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
«На групповой обзорной экскурсии я раскрою историю города через образы знаменитых людей»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Узнаете историю Новороссийска и получите на память о знакомстве с городом профессиональные снимки»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
19 отзывов
Фотопрогулка по живописным местам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
«Я покажу главные достопримечательности и тайные уголки Новороссийска, живым языком расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от истории к морским пейзажам
Откройте для себя богатую историю и красоту Новороссийска в рамках увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от Мысхако до мыса Дооб
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новороссийска, путешествуя от Мысхако до мыса Дооб на комфортабельном автомобиле
Начало: Согласовывается с гидом
Расписание: По субботам и воскресеньям с 10:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия: история и архитектура Новороссийска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новороссийска, узнайте его историю и архитектурные тайны вместе с профессиональным гидом
Начало: Площадь Героев, Новороссийск
«В программе экскурсии осмотр архитектурных шедевров и знакомство со всеми основными периодами в истории Новороссийска»
Расписание: Суббота с 8 до 17
Сегодня в 16:00
15 июня в 08:00
5 200 за всё до 4 чел.
Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия плюс мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Увлекательная прогулка по Новороссийску с мастер-классом
Прогулка по Новороссийску с увлекательными историями и мастер-классом. Узнайте город через призму любви и творчества. Удобная обувь обязательна
Начало: Стелла мемориала «Малая Земля»
«Начнем знакомство с городом с самого монументального и необычного памятника — Мемориального ансамбля «Малая земля», а закончим возле знаменитого Мыса Любви»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
«В память о погибших воинах» на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
«В память о погибших воинах» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить исчерпывающее представление о его культуре, истории, становлении как крупнейшего российского порта»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Новороссийск
«Вас ждет прогулка вдоль живописного озера, познавательные факты о курорте и его главных достопримечательностях»
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Экскурсия составлена грамотно, было очень иниересно. Очень понравилась девушка экскурсовод. На память остались замечателтные фото! Отедельно хочу отметить выбор локаций для прогулки - очень продуманно. Однозначно рекомендую! Обращусь еще раз!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все вопросы отвечает. Игорь великолепный гид знающий и любищий искренни историю своего города.
    Экскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На всеЭкскурсия прекрасная. Многое интересного и позновательного. Мама моя вернулась в школьные годы. Все стуктурированно. На все
  • А
    Алла
    22 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Игорь отлично знает историю города и интересно ее рассказывает.
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Экскурсия плюс мастер-класс
    Замечательная экскурсия. Легкое непринужденное общение. А мастер класс по рисованию моря и гор на закате просто супер! Даже не ожидал, что так понравится.
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники
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    и концепция поездки была "Патриотический тур". Елена с пониманием отнеслась к нашим пожеланиям и изменила экскурсию. Большая часть была посвящена военной истории Новороссийска. В частности, мы смогли побывать у землянки Брежнева в Мысхако (и я не знаю, как Елена не пожалела свое авто, там ТАКИЕ страшные дороги), увидели "Колодец жизни", различные монументы и мемориалы, посвященные подвигу малоземельцев. Всю информацию Елена подавала в максимальном объеме, вплоть до пересылки нам на телефон архивных фото по теме… Отдельное спасибо за то, что несмотря на превышение ранее оговоренного тайминга экскурсии Елена предложила все же провести мастер-класс по рисованию на камнях. Это позволило нам выровнять эмоциональный фон после погружения в историю ВОВ. От общения остались самые лучшие впечатления!

    Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжалиБлагодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Такой героический город, Город-Герой Новороссийск! Очень хотелось узнать по больше, посетить памятные места и Игорь предоставил эту возможность. Приятно видеть профессионала в своем деле, отвечал на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии
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    и вместо МК и прогулки по Набережной экскурсовод отвезла нас на Колодец жизни, землянку Брежнева и Взрыв. Финальной точкой был ансамбль Малая земля с музеем техники под открытым небом. Экскурсия произвела впечатление исключительно положительное. За нами заехали, все показали, подробно рассказали, во всем пошли на встречу. Такой клиентоориентированности в ваших краях я давно не встречала. Это однозначно пятерка.

    Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашейГид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей
  • А
    Алевтина
    8 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Отличная экскурсия!!! Людмила очень интересно рассказала нам о городе. Не заскучал никто. Понравилось всем: и детям, и взрослым. Искренне рекоммендую!!!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Состав двое взрослых и ребенок 7 лет (дошкольник). Людмила Николаевна- гид-экскурсовод в лучшем понимании этой профессии: полностью информационно подкована и
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    готова ответить на все дополнительные вопросы о городе. Очень интересная и живая подача материала, но вместе с тем рассказ структурирован (начиная с основания города до его современности). У Людмилы Николаевны специальная папка с фотографиями и другими материалами о городе, помогающими в рассказе, а также стихи о Новороссийске. С первых минут становится понятно, что человек полностью владеет материалом и подготовлен к проведению экскурсии. Ребенок оказался заинтересован и не просто присутствовал, а был вовлечен в процесс. Большой привет и искреннее спасибо от гостей из Краснодара и Москвы!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Обзорные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 2 670 до 7 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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