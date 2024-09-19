Окрестности села Пшада Чаша любви. На автобусе мы доберемся до водопада «Чаша любви» на речке Жане. Существует такое поверье, что кто достанет со дна этого водопада камушек, у того будет вечная постоянная любовь, глубина чаши ориентировочно 3-3,5 м. А получил он свое название из-за того, что когда в нем прозрачная водичка, его дно выглядит в форме сердца. Родник «Наташа». Здесь можно набрать с собой водички. Для этого вам необходимо взять с собой бутылочку. Родник находится вблизи часовни Сергея Радонежского и относится к памятникам природы Краснодарского края. Парк «Инь-Янь». Следующая остановка будет в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», где вы сможете прогуляться по дендрарию, в котором более 600 видов насаждений, бесплатные фотозоны, при желании за дополнительную плату возможно посетить:

лечебные грязевые ванны • пилинг рыбками • винная бочка Дольмены, Дивномедье, водопад Дольмены. А после, мы пересядем на ГАЗ 66 и продолжим путь по руслу реки, с брызгами и доберемся к таинственным многовековым дольменам. Где появится возможность загадать самые сокровенные желания. Следующая остановка «Дивномедье». Здесь можно перекусить в кафе под открытым небом. Еда готовится исключительно на костре, на любой вкус. В программе — дегустации вина и меда. У вас будет возможность посетить баньку за небольшую дополнительную плату, расположенную в лесу, около которой сооружена купель в горной реке. При желании и рассчитывая свои возможности, можно прогуляться самостоятельно до водопада «Борода Черномора», его высота 12 м, в нем у вас будет возможность искупаться. Путь до водопада проходит по каменистой дороге, лучше надеть удобную обувь. Время в прогулки — 20-25 минут. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду. При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс.