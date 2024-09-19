Оригинальность поездки заключается в преодолении части пути на грузовых машинах по руслу реки Пшада. Долина реки известна множеством дольменных комплексов, один из которых будет осмотрен.
Путешествие начинается с окрестностей села Пшада, затем пересаживаемся на ГАЗ 66 и продолжаем путь по руслу реки, добираясь до таинственных многовековых дольменов, где можно загадать самые сокровенные желания
Путешествие начинается с окрестностей села Пшада, затем пересаживаемся на ГАЗ 66 и продолжаем путь по руслу реки, добираясь до таинственных многовековых дольменов, где можно загадать самые сокровенные желания
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Окрестности села Пшада Чаша любви. На автобусе мы доберемся до водопада «Чаша любви» на речке Жане. Существует такое поверье, что кто достанет со дна этого водопада камушек, у того будет вечная постоянная любовь, глубина чаши ориентировочно 3-3,5 м. А получил он свое название из-за того, что когда в нем прозрачная водичка, его дно выглядит в форме сердца. Родник «Наташа». Здесь можно набрать с собой водички. Для этого вам необходимо взять с собой бутылочку. Родник находится вблизи часовни Сергея Радонежского и относится к памятникам природы Краснодарского края. Парк «Инь-Янь». Следующая остановка будет в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», где вы сможете прогуляться по дендрарию, в котором более 600 видов насаждений, бесплатные фотозоны, при желании за дополнительную плату возможно посетить:
лечебные грязевые ванны • пилинг рыбками • винная бочка Дольмены, Дивномедье, водопад Дольмены. А после, мы пересядем на ГАЗ 66 и продолжим путь по руслу реки, с брызгами и доберемся к таинственным многовековым дольменам. Где появится возможность загадать самые сокровенные желания. Следующая остановка «Дивномедье». Здесь можно перекусить в кафе под открытым небом. Еда готовится исключительно на костре, на любой вкус. В программе — дегустации вина и меда. У вас будет возможность посетить баньку за небольшую дополнительную плату, расположенную в лесу, около которой сооружена купель в горной реке. При желании и рассчитывая свои возможности, можно прогуляться самостоятельно до водопада «Борода Черномора», его высота 12 м, в нем у вас будет возможность искупаться. Путь до водопада проходит по каменистой дороге, лучше надеть удобную обувь. Время в прогулки — 20-25 минут. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду. При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс.
Ежедневно с 08:00 до 16:00 и с 13:00 до 21:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пшада
|от 3 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дольмены
- Родник «Наташа»
- Водопады, лечебно-оздоровительный комплекс «Инь-Янь»
- Дивномедье
Что включено
- Трансфер
- Экскурсовод
Что не входит в цену
- Кафе
- Винная бочка, грязевые ванны, пилинг рыбками, баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новороссийск
Завершение: Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 16:00 и с 13:00 до 21:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду
- При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новороссийска
Похожие экскурсии из Новороссийска
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
20 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборЭкскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Природа Геленджика: дольмены, водопады Жане и величие Крыльев бабочки
Погрузитесь в мир древних тайн и природной красоты Геленджика с нашей уникальной экскурсией
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
3 900₽ за человека