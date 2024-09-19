Пшадские водопады

Увлекательное путешествие по окрестностям села Пшада с посещением дольменов и водопадов. Включает поездку на ГАЗ 66 по руслу реки Пшада
Оригинальность поездки заключается в преодолении части пути на грузовых машинах по руслу реки Пшада. Долина реки известна множеством дольменных комплексов, один из которых будет осмотрен.

Путешествие начинается с окрестностей села Пшада, затем пересаживаемся на ГАЗ 66 и продолжаем путь по руслу реки, добираясь до таинственных многовековых дольменов, где можно загадать самые сокровенные желания

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный маршрут по руслу реки
  • 🏞 Посещение дольменов
  • 💧 Водопад «Чаша любви»
  • 🌳 Прогулка по парку «Инь-Янь»
  • 🍯 Дегустация вина и меда
    • Пшадские водопады
    Пшадские водопады
    Пшадские водопады
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Чаша любви
  • Родник «Наташа»
  • Парк «Инь-Янь»
  • Дольмены
  • Дивномедье
  • Водопад «Борода Черномора»

    • Описание экскурсии

    Окрестности села Пшада Чаша любви. На автобусе мы доберемся до водопада «Чаша любви» на речке Жане. Существует такое поверье, что кто достанет со дна этого водопада камушек, у того будет вечная постоянная любовь, глубина чаши ориентировочно 3-3,5 м. А получил он свое название из-за того, что когда в нем прозрачная водичка, его дно выглядит в форме сердца. Родник «Наташа». Здесь можно набрать с собой водички. Для этого вам необходимо взять с собой бутылочку. Родник находится вблизи часовни Сергея Радонежского и относится к памятникам природы Краснодарского края. Парк «Инь-Янь». Следующая остановка будет в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», где вы сможете прогуляться по дендрарию, в котором более 600 видов насаждений, бесплатные фотозоны, при желании за дополнительную плату возможно посетить:
    лечебные грязевые ванны • пилинг рыбками • винная бочка Дольмены, Дивномедье, водопад Дольмены. А после, мы пересядем на ГАЗ 66 и продолжим путь по руслу реки, с брызгами и доберемся к таинственным многовековым дольменам. Где появится возможность загадать самые сокровенные желания. Следующая остановка «Дивномедье». Здесь можно перекусить в кафе под открытым небом. Еда готовится исключительно на костре, на любой вкус. В программе — дегустации вина и меда. У вас будет возможность посетить баньку за небольшую дополнительную плату, расположенную в лесу, около которой сооружена купель в горной реке. При желании и рассчитывая свои возможности, можно прогуляться самостоятельно до водопада «Борода Черномора», его высота 12 м, в нем у вас будет возможность искупаться. Путь до водопада проходит по каменистой дороге, лучше надеть удобную обувь. Время в прогулки — 20-25 минут. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду. При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс.

    Ежедневно с 08:00 до 16:00 и с 13:00 до 21:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Пшадаот 3 700 ₽
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Дольмены
    • Родник «Наташа»
    • Водопады, лечебно-оздоровительный комплекс «Инь-Янь»
    • Дивномедье
    Что включено
    • Трансфер
    • Экскурсовод
    Что не входит в цену
    • Кафе
    • Винная бочка, грязевые ванны, пилинг рыбками, баня (по желанию)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Новороссийск
    Завершение: Геленджик
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 до 16:00 и с 13:00 до 21:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду
    • При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Новороссийска

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