1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
«🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 350₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
«Здесь вы встретите группы дольменов, построенных, по версии ученых, во 2 — 4 тысячелетии до нашей эры»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Природа Геленджика: дольмены, водопады Жане и величие Крыльев бабочки
Погрузитесь в мир древних тайн и природной красоты Геленджика с нашей уникальной экскурсией
Начало: По договорённости
«От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААли2 мая 2024Экскурсовод очень знающий и внимательный. Советую это направление.
- ММарина25 ноября 2023Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
- ЕЕвгений17 августа 2023Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
- ММария28 июля 2023Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
- ВВадим26 июля 2023Очень красивые места. Юля - очень хороший организатор!
- ССергей24 июля 2023Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами впечатлением об экскурсии. Нас встретил гид - Екатерина. Поездка проходила на комфортном транспорте,
- ЕЕвгения9 мая 2023Было очень интересно и весело. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Дольмены»
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