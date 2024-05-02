Экскурсии на дольмены в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дольмены» в Новороссийске, цены от 3 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
«🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 350 за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
«Здесь вы встретите группы дольменов, построенных, по версии ученых, во 2 — 4 тысячелетии до нашей эры»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Природа Геленджика: загадочные дольмены и водопады реки Жане
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Природа Геленджика: дольмены, водопады Жане и величие Крыльев бабочки
Погрузитесь в мир древних тайн и природной красоты Геленджика с нашей уникальной экскурсией
Начало: По договорённости
«От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Али
    2 мая 2024
    Природа Геленджика: загадочные дольмены и водопады реки Жане
    Экскурсовод очень знающий и внимательный. Советую это направление.
  • М
    Марина
    25 ноября 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
  • Е
    Евгений
    17 августа 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
  • М
    Мария
    28 июля 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
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    что-то скорректировать, подсказал, где можно поесть, а где не стоит, где лучше купить какие-то сувениры по приемлемым ценам. Учтите, что время, указанное на сайте очень примерное - у нас экскурсия заняла с учетом пробок около 9ти часов, ну и будьте готовы к тому, что ходить придется очень, очень и очень много, но оно того стоит

  • В
    Вадим
    26 июля 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Очень красивые места. Юля - очень хороший организатор!
    Очень красивые места. Юля - очень хороший организатор!
  • С
    Сергей
    24 июля 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами впечатлением об экскурсии. Нас встретил гид - Екатерина. Поездка проходила на комфортном транспорте,
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    но добираться до самих мест надо пешком,если вы не любите ходить пешком,то вам не сюда:) Прогулка получилась прекрасной, много свежих впечатлений, познавательно, в спокойном темпе, замечательный гид, всё подробно рассказала,душевный человек, сам маршрут пеший, поэтому одевайте удобную обувь,так как много камней и различных препятствий, мне экскурсия очень понравилась, хоть и прошли много километров но это того стоило, если хотите насладиться природой,загадками, и просто красотой то можете смело брать экскурсию, большое спасибо Екатерине что открыла для нас что то новое и познавательное:)

  • Е
    Евгения
    9 мая 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Было очень интересно и весело. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Дольмены»

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  2. К дольменам Геленджика из Новороссийска
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Дольмены" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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