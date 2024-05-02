читать дальше

но добираться до самих мест надо пешком,если вы не любите ходить пешком,то вам не сюда:) Прогулка получилась прекрасной, много свежих впечатлений, познавательно, в спокойном темпе, замечательный гид, всё подробно рассказала,душевный человек, сам маршрут пеший, поэтому одевайте удобную обувь,так как много камней и различных препятствий, мне экскурсия очень понравилась, хоть и прошли много километров но это того стоило, если хотите насладиться природой,загадками, и просто красотой то можете смело брать экскурсию, большое спасибо Екатерине что открыла для нас что то новое и познавательное:)