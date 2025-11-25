Эта индивидуальная экскурсия проведет вас по историческим местам Новороссийска.
Прогулка по набережной Серебрякова и улице Новороссийской Республики позволит погрузиться в атмосферу города. Вы узнаете о морской славе Новороссийска и судьбе крейсера «Михаил Кутузов».
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру одного из крупнейших портов России
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические факты
- 🚢 Легендарный крейсер
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🏛 Знаковые места
- 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Набережная Серебрякова
- Улица Новороссийской Республики
- Крейсер «Михаил Кутузов»
Описание экскурсииЭто экскурсия по главным историческим и знаковым местам в центре города, где мы также познакомимся с судьбой легендарного крейсера Михаил Кутузов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стела-фонтан «Морская слава России»
- Памятник основателям города
- Политехнический институт
- Историческая арка на ул. Новороссийской Республики
- Стела Новороссийская Республика
- Памятник Л.И. Брежневу
- Сквер ИМ.А.С. Пушкина
- Площадь Героев
- Крейсер «Михаил Кутузов»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Форумная площадь, стела-фонтан «Морская слава России»
Завершение: Крейсер «Михаил Кутузов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
