Сердце Новороссийска: экскурсия по центру

Познакомьтесь с историей Новороссийска, прогуливаясь по его знаковым местам. Узнайте о легендарном крейсере и насладитесь атмосферой города
Эта индивидуальная экскурсия проведет вас по историческим местам Новороссийска.

Прогулка по набережной Серебрякова и улице Новороссийской Республики позволит погрузиться в атмосферу города. Вы узнаете о морской славе Новороссийска и судьбе крейсера «Михаил Кутузов».

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру одного из крупнейших портов России
5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты
  • 🚢 Легендарный крейсер
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🏛 Знаковые места
  • 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть

  • Набережная Серебрякова
  • Улица Новороссийской Республики
  • Крейсер «Михаил Кутузов»

Описание экскурсии

Это экскурсия по главным историческим и знаковым местам в центре города, где мы также познакомимся с судьбой легендарного крейсера Михаил Кутузов.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Стела-фонтан «Морская слава России»
  • Памятник основателям города
  • Политехнический институт
  • Историческая арка на ул. Новороссийской Республики
  • Стела Новороссийская Республика
  • Памятник Л.И. Брежневу
  • Сквер ИМ.А.С. Пушкина
  • Площадь Героев
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Форумная площадь, стела-фонтан «Морская слава России»
Завершение: Крейсер «Михаил Кутузов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

