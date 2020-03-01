Александр проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Остановка № 1 — Кабардинка

Между Новороссийском и Геленджиком, на берегу Цемесской бухты, стоит курортный посёлок с тёплым и чистым морем, несчётным количеством солнечных дней и красивейшей природой — Кабардинка. Из-за благоприятного климата здесь можно найти множество лечебниц и санаториев, а также чудесных парков. Добравшись до посёлка, вы пройдёте по широкой чистой набережной, любуясь зелёными исполинскими холмами. Заглянете в тематический «Старый парк», где собрана коллекция скульптур разных эпох и стилей. А после прогулки по парку заедем на дикий пляж с трагической историей — мыс Дооб. Здесь вы увидите памятник погибшим на теплоходе «Адмирал Нахимов». Историю катастрофы я расскажу вам на месте.

Остановка № 2 — Геленджик

В 25 километрах от Новороссийска, у подножия горного хребта Маркот, уютно раскинулся вдоль всего побережья Геленджикской бухты одноимённый город. Туда мы и отправимся после знакомства с Кабардинкой. Геленджик зовут сердцем Кубани и гордостью Краснодарского края, вы и сами в этом убедитесь. Начнём также с набережной, но уже одной из самых протяжённых в Европе. После отправимся гулять в парк, знакомясь по пути с памятниками и скульптурами. Когда придёт время отдохнуть — доберёмся до чистых песчаных пляжей курорта. Берег обрамляют стройные ряды пицундских сосен — густой аромат хвои успокоит и восстановит силы, пока вы будете любоваться местными красотами. В конце я покажу вам парк аттракционов и знаменитые санатории, а вы сможете задать мне любые вопросы.