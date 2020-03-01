Александр проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска

Исследовать города на берегах Цемесской и Геленджикской бухт на автомобиле

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Находясь в Новороссийске, наверняка хочется побывать и в других черноморских городах.

Я покажу вам самые живописные курорты нашего края.

В Кабардинке вы посетите легендарный парк, вобравший в себя десятки классических и причудливых скульптур разных эпох.

Полюбуетесь природой, а на обрывистом мысе услышите трагическую историю кораблекрушения.

Яркий Геленджик покорит сердце своими пляжами, чистотой и добродушием.

Море, сосны, свежий воздух — всё включено в прогулку!
4700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Новороссийск
Забронировать экскурсию
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска

Что вас ожидает

Остановка № 1 — Кабардинка
Между Новороссийском и Геленджиком, на берегу Цемесской бухты, стоит курортный посёлок с тёплым и чистым морем, несчётным количеством солнечных дней и красивейшей природой — Кабардинка. Из-за благоприятного климата здесь можно найти множество лечебниц и санаториев, а также чудесных парков. Добравшись до посёлка, вы пройдёте по широкой чистой набережной, любуясь зелёными исполинскими холмами. Заглянете в тематический «Старый парк», где собрана коллекция скульптур разных эпох и стилей. А после прогулки по парку заедем на дикий пляж с трагической историей — мыс Дооб. Здесь вы увидите памятник погибшим на теплоходе «Адмирал Нахимов». Историю катастрофы я расскажу вам на месте.

Остановка № 2 — Геленджик
В 25 километрах от Новороссийска, у подножия горного хребта Маркот, уютно раскинулся вдоль всего побережья Геленджикской бухты одноимённый город. Туда мы и отправимся после знакомства с Кабардинкой. Геленджик зовут сердцем Кубани и гордостью Краснодарского края, вы и сами в этом убедитесь. Начнём также с набережной, но уже одной из самых протяжённых в Европе. После отправимся гулять в парк, знакомясь по пути с памятниками и скульптурами. Когда придёт время отдохнуть — доберёмся до чистых песчаных пляжей курорта. Берег обрамляют стройные ряды пицундских сосен — густой аромат хвои успокоит и восстановит силы, пока вы будете любоваться местными красотами. В конце я покажу вам парк аттракционов и знаменитые санатории, а вы сможете задать мне любые вопросы.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля или в заранее оговоренном месте.
  • Пожалуйста, возьмите с собой купальные принадлежности и головные уборы. Также выбирайте удобную обувь.
  • В стоимость не включено:
    — билеты в «Старый парк» — 500р./чел.
    — питание во время экскурсии
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска
Поездка в солнечную Кабардинку и живописный Геленджик — из Новороссийска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Новороссийск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
Напишите мне

Александр проводит ещё 3 экскурсии

Фотопрогулка по НовороссийскуФотопрогулка по НовороссийскуФотопрогулка по Новороссийску
2200 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Увидеть знаковые места южного города, услышать его историю и получить душевные снимки
Я покажу главные достопримечательности и тайные уголки Новороссийска, живым языком расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей. Вы получите не только массу впечатлений, но и профессиональные кадры, которые станут чудесным напоминанием о красоте Новороссийска и нашей прогулке.
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
3700 за экскурсию
4.5 часов
3 отзыва
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин на авто-пешеходной экскурсии
По чудесной дороге вы отправитесь в край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина. Погуляете вдоль озера с изумрудно-голубой водой, узнаете тонкости приготовления напитков на винзаводе и услышите местные предания.
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулкаВулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулкаВулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
5000 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Открыть самый живописный вулкан Таманского полуострова и ощутить лечебный эффект его грязи
В путешествии вы оцените красоту щедрой российской житницы, рассмотрите впечатляющий вулкан Шуго и узнаете, какие легенды сложили о нем местные народы. Прокатитесь по полям, лесам и холмам на коне — чисто как кубанские казаки! Получите море удовольствия от купания в грязевых ваннах и отведаете травяной чай с вареньем.

Выбирайте и другие экскурсии в Новороссийске

ГрупповыеФотосессииПешкомОбзорныеВсеВ другой городИндивидуальныеЗа городомНа автомобиле