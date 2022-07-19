Абхазия - от красоты к духовному наследию

Дегустация меда и вина в Бзыпском ущелье: тур в Новороссийск на автобусе
Необыкновенное путешествие — на два дня вырваться из городской суеты. Наконец, увидеть места Абхазии, которые отмечены в каждом путеводителе. Духовно обогатиться, побывав в древней столице страны. Посетить дегустацию мёда и вина. Прогуляться в национальном парке и на набережных. Отдохнуть в окружении ковра из гор и озер такой голубой воды, что сравнима с бриллиантами.
5
1 оценка
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Ближайшие даты:
1
мая8
мая
Время начала: 20:00

Описание тура

Из Сочи в Пицунду Ранним утром вы проснетесь вместе с ярким Сочи. Мимо будут «проплывать»: Сочи центр, санатории и парки, Хоста, Мацеста, Адлер и «Олимпийский парк». Первой остановкой в Абхазии будет дача И. В. Сталина, где вас ожидает интересная экскурсия по резиденции Вождя. Затем продолжение автобусного тура по Гагре. Увидите легендарный ресторан «Гагрипш», отдохнете и позавтракаете в центре города. По пути к озеру Рица продегустируете мед на горной пасеке «Медовый двор» в Бзыпском ущелье. После «вкусной» остановки, будут еще две в живописных местах: на Голубом озере и в ущелье «Каменный мешок». Затем — экскурсия по Рицинскому заповеднику и прогулка по набережной озера Рица. А вечером насладитесь курортным городком — Пицундой и отдыхом на набережной. После — возвращение в Гагру, отдых и свободное время в центре города. Духовное наследие Абхазии После насыщенного дня и сна в окружении гор, вас ожидает национальный абхазский завтрак и прекрасная программа. Отправимся из Гагры в Гудаутский район Абхазии и остановимся в селе Лыхны — древней столицы Абхазии. Посмотрим храм VIII века и остатки княжеского дворца XVI столетия. После знакомства с г. Гудаута и обзорной экскурсии по Сухуму, отправимся в Новый Афон, где посетим собор Святого Пантелеймона, пещеры и водопад в ущелье Псырдсха. Вечером — экскурсия в Новоафонскую пещеру (по желанию), дегустация вин, посещение рынка и возвращение на границу. Важная информация Необходимо взять с собой в дорогу:
паспорт, • удобную одежду и обувь без высоких каблуков, • полотенце и купальные принадлежности, • фото и видеотехнику.

По вторникам и пятницам в 20:15

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дача И.В. Сталина
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская колоннада
  • Озеро Рица
  • Горная пасека «Медовый двор» в Бзыпском ущелье
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Рицинский национальный природный парк
  • Пицунда
  • Сухум
  • Новый Афон
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
  • Проживание в гостинице (удобства на этаже)
  • Эко сбор
Что не входит в цену
  • Дача Сталина - 200р (по желанию)
  • Рицинский парк - 700 р (обязательно)
  • Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)
  • Питание в кафе и столовых (средний чек 500-800 руб.)
  • Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и пятницам в 20:15
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
  • Свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили
  • ПАМЯТКА ТУРИСТА в АБХАЗИЮ
  • ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
  • Внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Детям с 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о рождении
  • Детям до 18 лет, без сопровождающего родителя - нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию
  • Страховой медицинский полис
  • Наличные деньги
  • РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
  • Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат
  • Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) - смотря по прогнозу и по сезону
  • Банковские карты не принимают. В некоторых местах возможна оплата переводом, продавцы помогут подключится к интернету
  • Посещаем храм в Лыхны и в Новом Афоне. Женщинам обязательно покрыть голову и юбка ниже колена. Мужчинам брюки. При входе можно взять общественные покрывала
  • Если планируете посещать пещеру берите теплые вещи. В пещере +11 градусов
  • Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть wi-fi
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 июл 2022