Необыкновенное путешествие — на два дня вырваться из городской суеты. Наконец, увидеть места Абхазии, которые отмечены в каждом путеводителе. Духовно обогатиться, побывав в древней столице страны. Посетить дегустацию мёда и вина. Прогуляться в национальном парке и на набережных. Отдохнуть в окружении ковра из гор и озер такой голубой воды, что сравнима с бриллиантами.
Описание тура
Из Сочи в Пицунду Ранним утром вы проснетесь вместе с ярким Сочи. Мимо будут «проплывать»: Сочи центр, санатории и парки, Хоста, Мацеста, Адлер и «Олимпийский парк». Первой остановкой в Абхазии будет дача И. В. Сталина, где вас ожидает интересная экскурсия по резиденции Вождя. Затем продолжение автобусного тура по Гагре. Увидите легендарный ресторан «Гагрипш», отдохнете и позавтракаете в центре города. По пути к озеру Рица продегустируете мед на горной пасеке «Медовый двор» в Бзыпском ущелье. После «вкусной» остановки, будут еще две в живописных местах: на Голубом озере и в ущелье «Каменный мешок». Затем — экскурсия по Рицинскому заповеднику и прогулка по набережной озера Рица. А вечером насладитесь курортным городком — Пицундой и отдыхом на набережной. После — возвращение в Гагру, отдых и свободное время в центре города. Духовное наследие Абхазии После насыщенного дня и сна в окружении гор, вас ожидает национальный абхазский завтрак и прекрасная программа. Отправимся из Гагры в Гудаутский район Абхазии и остановимся в селе Лыхны — древней столицы Абхазии. Посмотрим храм VIII века и остатки княжеского дворца XVI столетия. После знакомства с г. Гудаута и обзорной экскурсии по Сухуму, отправимся в Новый Афон, где посетим собор Святого Пантелеймона, пещеры и водопад в ущелье Псырдсха. Вечером — экскурсия в Новоафонскую пещеру (по желанию), дегустация вин, посещение рынка и возвращение на границу. Важная информация Необходимо взять с собой в дорогу:
паспорт, • удобную одежду и обувь без высоких каблуков, • полотенце и купальные принадлежности, • фото и видеотехнику.
По вторникам и пятницам в 20:15
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача И.В. Сталина
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская колоннада
- Озеро Рица
- Горная пасека «Медовый двор» в Бзыпском ущелье
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Рицинский национальный природный парк
- Пицунда
- Сухум
- Новый Афон
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Проживание в гостинице (удобства на этаже)
- Эко сбор
Что не входит в цену
- Дача Сталина - 200р (по желанию)
- Рицинский парк - 700 р (обязательно)
- Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)
- Питание в кафе и столовых (средний чек 500-800 руб.)
- Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и пятницам в 20:15
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
- Свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили
- ПАМЯТКА ТУРИСТА в АБХАЗИЮ
- ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Детям с 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о рождении
- Детям до 18 лет, без сопровождающего родителя - нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию
- Страховой медицинский полис
- Наличные деньги
- РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
- Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат
- Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) - смотря по прогнозу и по сезону
- Банковские карты не принимают. В некоторых местах возможна оплата переводом, продавцы помогут подключится к интернету
- Посещаем храм в Лыхны и в Новом Афоне. Женщинам обязательно покрыть голову и юбка ниже колена. Мужчинам брюки. При входе можно взять общественные покрывала
- Если планируете посещать пещеру берите теплые вещи. В пещере +11 градусов
- Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть wi-fi
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
19 июл 2022