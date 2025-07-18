Абхазия - от красоты к духовному наследию
Начало: По договоренности
«Первой остановкой в Абхазии будет дача И»
Расписание: По вторникам и пятницам в 20:15
18 июл в 20:00
25 июл в 20:00
9000 ₽ за человека
На поезде - на юг: Новороссийск, Абхазия, Сочи, Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустациями
Рица с посещением Азова, свободным днём на Чёрном море, прогулкой по Гагре и Сухуму
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«Для удобства пассажиров поезда «Рица» паспортный контроль и миграционные процедуры будут производиться во время движения поезда при пересечении государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Абхазия»
11 окт в 23:26
104 950 ₽ за человека
Южный вояж на поезде: Новороссийск, Абхазия, Сочи и Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустацией
Рица, Чёрное море и Дон-батюшка: увидеть главные места, отведать вина и улиток и продлить лето
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«Посетим смотровую площадку, откуда открывается вид на водоём, признанный природным символом Абхазии»
11 окт в 23:26
104 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Абхазия»
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