Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)

Автомобильная

Индивидуальная
Автомобильная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Побывать на экскурсии можно также в вечернее и ночное время суток.

Важная информация: встреча с туристами осуществляется только в черте Центрального или Железнодорожного районов.

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)

Что вас ожидает 🤩

  • Часовня Святого Николая
  • Театр Оперы и Балета
  • «Дом на костях»
  • Красный проспект
  • Сквер «Городское начало»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию по столице Сибири, во время которой вы сможете узнать историю города от момента его основания до наших дней. Новосибирск - это единственный город за Уралом, где есть метро. Здесь находится крупнейший в России театр Оперы и Балета и самая длинная 7-километровая улица, по которой сверяют стрелку компаса.

Во время экскурсии вы узнаете об истории и культуре Новосибирска, а также познакомитесь со знаковыми объектами. Для того, чтобы лучше изучить город и сделать интересные фотоснимки, вы сделаете остановки в самых красивых местах города.

Программа

  • Площадь имени Ленина (часовня Святого Николая, театр Оперы и Балета, Новосибирский краеведческий музей, государственный банк)
  • Новосибирский Бродвей (кинотеатр «Победа», женская гимназия)
  • Театральная остановка (театр кукол, театр «Красный факел», молодёжный театр «Пуля»)
  • Площадь имени Гарина-Михайловского» (ж/д вокзал, гостиница «Новосибирск»)
  • Цирк (гиперболический параболоид)
  • Верстовой столб Транссиба, «Дом на костях»
  • Вознесенский собор (Нарымский сквер)
  • Дом офицеров, здание «Шприц», берёзовая роща
  • Красный проспект (самый длинный проспект в мире)
  • Тихий центр (старинные улицы с деревянным зодчеством)
  • Сквер «Городское начало» (памятник мосту, памятник Александру III, светомузыкальный фонтан, река Обь)
  • Закаменка, парк «Чертово городище»
  • Театр Глобус
Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах, а также по желанию туристов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт. Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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