Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

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Бердские скалы и два водопада

Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
В этой насыщенной поездке вы увидите панорамы, способные посоревноваться с пейзажами Горного Алтая. С высоты откроется вид на излучину реки Бердь и скалы, покрытые лесом. Посетите редкие водопады Бучило и
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Беловский, не замерзающие даже зимой. В завершение отправитесь к святому источнику и храму, построенному на месте ГУЛАГа. Прогулка несложная, но достаточно долгая, с ранним выездом и поздним возвращением. Трансфер на комфортабельном автомобиле. Экскурсия проводится круглый год, кроме весенней распутицы и дней со сложными погодными условиями. Возможна организация поездки для больших групп

5
28 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные пейзажи
  • 💧 Посещение редких водопадов
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🏞 Незабываемые панорамы
  • ⛪ Святой источник и храм
  • 📸 Возможность сделать яркие снимки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бердских скал и водопадов - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, природа радует зеленью и цветением, а водопады полноводны. В апреле и ноябре тоже можно насладиться красотой местности, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы экскурсия становится менее доступной из-за снега и холода, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Бердские скалы и два водопада
Бердские скалы и два водопада
Бердские скалы и два водопада

Что можно увидеть

  • Бердские скалы
  • Водопад Бучило
  • Водопад Беловский
  • Святой источник в Ложке
  • Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

Описание экскурсии

Бердские скалы и незабываемые панорамы

Вы отправитесь в несложный поход по экотропе от села Новососедово до смотровой площадки (45 минут в одну сторону). По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом. Прибыв на место, оцените панорамы одного из самых впечатляющих мест области, известного также как Зверобой. Перед вами предстанет излучина реки Берди и отвесные скалы на ее правобережье. В любое время года здесь вы откроете красивые пейзажи и сможете сделать яркие снимки. А на одном из оборудованных костровищ устроим небольшой пикник.

Водопады Бучило и Падун

Обратный путь приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой. Я расскажу об особенностях его образования и секрете чистейшей воды. При спуске вы увидите новые «открыточные» виды, а в верхней части Бучило — небольшую пещеру. Далее мы отвезем вас к водопаду Падун, где вы узнаете о феномене его появления и сможете искупаться летом.

Организационные детали

  • Прогулка несложная, но достаточно долгая, с ранним выездом (около 8:00-9:00) и достаточно поздним возвращением (около 19:00-20:00)
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Время проведения: круглый год, кроме весенней распутицы (вторая половина марта — конец апреля) и дней со сложными погодными условиями. Лучшее время — май-октябрь
  • Опции: по желанию участников некоторые элементы экскурсии могут быть опущены; возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1017 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много
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нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой. Покажем вам и сам Новосибирск, и его окрестности. Учитываем все пожелания и интересы гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
Ксения
прекрасный экскурсовод Татьяна.
очень понравилась экскурсия.
прекрасные виды. прекрасная прогулка по эко-тропе водопады великолепные.
Евгения накормила вкусным обедом.
ее супруг показал свои картины
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.+2
прекрасный экскурсовод Татьяна.
прекрасный экскурсовод Татьяна.
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Т
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в деревенском доме. Вкусно и в целом антуражно.
Из нюансов, которые нужно учесть.
Транспорт 7и местный Largus, не всем может быть одинаково комфортно.
Зимой водопады скорее всего замёрзли и весь маршрут виды будут черно белыми. Добавлю фото. Нам понравилось, но летние виды конечно ярче.
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в
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К
Экскурсия обязательная для посещения на мой взгляд. Потрясающие виды, замечательный гид Наталья, опытная и заботливая (я была побрызгана от клещей, максимально защищена от дождя, напоена вкусным травяным чаем), и комфортный
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автомобиль. У меня было условие пораньше вернуться, Наталья рассчитала маршрут, что мы все успели и даже заглянули в пару незапланированных мест, когда у нас осталось время. Перекусили и попили чай в живописном беседке. За прекрасные фотографии отдельное спасибо! Я в восторге!

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А
Великолепная экскурсия, по очень красивым местам! Замечательный экскурсовод, отличный водитель! Большое спасибо, будем рады поехать ещё куда-нибудь с этой же командой!
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А
лучшии локации-второй водопад и особенно бердские скалы
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Наталья
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Живописные места, красивый рукотворный водопад Падун и естественный - Бучило.
На трапе Зверобой можно
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насладиться тишиной, лесными ароматами во время медленной прогулки, познакомиться с местной флорой и фауной. В конце тропы восхититься захватывающим видом Бердских скал.
Наслаждаясь красивой природой не хочется отвлекаться от ее созерцания, и наш экскурсовод Наталья, сама очень любящая природу и трепетно к ней относящаяся, неспешно и ненавязчиво вела экскурсию, рассказывала про природные особенности местности. Мы смогли не торопясь прогуляться, угоститься вкуснейшим иван-чаем на природе, отдохнуть душой и телом. За все это спасибо Наталье - прекрасному и чуткому гиду.
Всем любителям природных красот рекомендуем данную экскурсию.

Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой.
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