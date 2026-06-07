Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
В этой насыщенной поездке вы увидите панорамы, способные посоревноваться с пейзажами Горного Алтая. С высоты откроется вид на излучину реки Бердь и скалы, покрытые лесом. Посетите редкие водопады Бучило и читать дальшеуменьшить
Беловский, не замерзающие даже зимой. В завершение отправитесь к святому источнику и храму, построенному на месте ГУЛАГа. Прогулка несложная, но достаточно долгая, с ранним выездом и поздним возвращением. Трансфер на комфортабельном автомобиле. Экскурсия проводится круглый год, кроме весенней распутицы и дней со сложными погодными условиями. Возможна организация поездки для больших групп
Лучшее время для посещения Бердских скал и водопадов - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, природа радует зеленью и цветением, а водопады полноводны. В апреле и ноябре тоже можно насладиться красотой местности, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы экскурсия становится менее доступной из-за снега и холода, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бердские скалы
Водопад Бучило
Водопад Беловский
Святой источник в Ложке
Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
Описание экскурсии
Бердские скалы и незабываемые панорамы
Вы отправитесь в несложный поход по экотропе от села Новососедово до смотровой площадки (45 минут в одну сторону). По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом. Прибыв на место, оцените панорамы одного из самых впечатляющих мест области, известного также как Зверобой. Перед вами предстанет излучина реки Берди и отвесные скалы на ее правобережье. В любое время года здесь вы откроете красивые пейзажи и сможете сделать яркие снимки. А на одном из оборудованных костровищ устроим небольшой пикник.
Водопады Бучило и Падун
Обратный путь приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой. Я расскажу об особенностях его образования и секрете чистейшей воды. При спуске вы увидите новые «открыточные» виды, а в верхней части Бучило — небольшую пещеру. Далее мы отвезем вас к водопаду Падун, где вы узнаете о феномене его появления и сможете искупаться летом.
Организационные детали
Прогулка несложная, но достаточно долгая, с ранним выездом (около 8:00-9:00) и достаточно поздним возвращением (около 19:00-20:00)
Трансфер на комфортабельном автомобиле
Время проведения: круглый год, кроме весенней распутицы (вторая половина марта — конец апреля) и дней со сложными погодными условиями. Лучшее время — май-октябрь
Опции: по желанию участников некоторые элементы экскурсии могут быть опущены; возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1017 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много читать дальшеуменьшить
нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой. Покажем вам и сам Новосибирск, и его окрестности. Учитываем все пожелания и интересы гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
–
2
–
1
–
Ксения
прекрасный экскурсовод Татьяна. очень понравилась экскурсия. прекрасные виды. прекрасная прогулка по эко-тропе водопады великолепные. Евгения накормила вкусным обедом. ее супруг показал свои картины
+2
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Т
Тимур
Организация прекрасна. Ольга прекрасный разказчик. Маршрут удобный, пешая часть не сложная. Отличным дополнением был обед в деревенском доме. Вкусно и в целом антуражно. Из нюансов, которые нужно учесть. Транспорт 7и местный Largus, не всем может быть одинаково комфортно. Зимой водопады скорее всего замёрзли и весь маршрут виды будут черно белыми. Добавлю фото. Нам понравилось, но летние виды конечно ярче.
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К
Ковалева
Экскурсия обязательная для посещения на мой взгляд. Потрясающие виды, замечательный гид Наталья, опытная и заботливая (я была побрызгана от клещей, максимально защищена от дождя, напоена вкусным травяным чаем), и комфортный читать дальшеуменьшить
автомобиль. У меня было условие пораньше вернуться, Наталья рассчитала маршрут, что мы все успели и даже заглянули в пару незапланированных мест, когда у нас осталось время. Перекусили и попили чай в живописном беседке. За прекрасные фотографии отдельное спасибо! Я в восторге!
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А
Андрей
Великолепная экскурсия, по очень красивым местам! Замечательный экскурсовод, отличный водитель! Большое спасибо, будем рады поехать ещё куда-нибудь с этой же командой!
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А
Андрей
лучшии локации-второй водопад и особенно бердские скалы
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Наталья
Очень интересная экскурсия для всех, кто желает уехать на время подальше от шумного города и встретиться с природой. Живописные места, красивый рукотворный водопад Падун и естественный - Бучило. На трапе Зверобой можно читать дальшеуменьшить
насладиться тишиной, лесными ароматами во время медленной прогулки, познакомиться с местной флорой и фауной. В конце тропы восхититься захватывающим видом Бердских скал. Наслаждаясь красивой природой не хочется отвлекаться от ее созерцания, и наш экскурсовод Наталья, сама очень любящая природу и трепетно к ней относящаяся, неспешно и ненавязчиво вела экскурсию, рассказывала про природные особенности местности. Мы смогли не торопясь прогуляться, угоститься вкуснейшим иван-чаем на природе, отдохнуть душой и телом. За все это спасибо Наталье - прекрасному и чуткому гиду. Всем любителям природных красот рекомендуем данную экскурсию.
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