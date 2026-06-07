Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Лучшее время для посещения Бердских скал и водопадов - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, природа радует зеленью и цветением, а водопады полноводны. В апреле и ноябре тоже можно насладиться красотой местности, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы экскурсия становится менее доступной из-за снега и холода, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.

В этой насыщенной поездке вы увидите панорамы, способные посоревноваться с пейзажами Горного Алтая. С высоты откроется вид на излучину реки Бердь и скалы, покрытые лесом. Посетите редкие водопады Бучило и

Беловский, не замерзающие даже зимой. В завершение отправитесь к святому источнику и храму, построенному на месте ГУЛАГа. Прогулка несложная, но достаточно долгая, с ранним выездом и поздним возвращением. Трансфер на комфортабельном автомобиле. Экскурсия проводится круглый год, кроме весенней распутицы и дней со сложными погодными условиями. Возможна организация поездки для больших групп

Описание экскурсии

Бердские скалы и незабываемые панорамы

Вы отправитесь в несложный поход по экотропе от села Новососедово до смотровой площадки (45 минут в одну сторону). По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом. Прибыв на место, оцените панорамы одного из самых впечатляющих мест области, известного также как Зверобой. Перед вами предстанет излучина реки Берди и отвесные скалы на ее правобережье. В любое время года здесь вы откроете красивые пейзажи и сможете сделать яркие снимки. А на одном из оборудованных костровищ устроим небольшой пикник.

Водопады Бучило и Падун

Обратный путь приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой. Я расскажу об особенностях его образования и секрете чистейшей воды. При спуске вы увидите новые «открыточные» виды, а в верхней части Бучило — небольшую пещеру. Далее мы отвезем вас к водопаду Падун, где вы узнаете о феномене его появления и сможете искупаться летом.

Организационные детали