Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Бердские скалы, водопады и Святой Ключ

Поразиться красоте природного памятника, пройти по экотропе и узнать о феномене местных водопадов

Olga
Olga – представитель из Новосибирска
В насыщенной поездке с легкими походами и прогулками вы откроете панорамы, которые могут посоревноваться с пейзажами Горного Алтая.

С высоты взглянете на излучину реки Бердь и скалы, покрытые лесом.

Посетите редкие для нашего края водопады — Бучило и Беловский.

А в завершение отправитесь к особому святому источнику и храму, построенному на месте ГУЛАГа.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ

Что вас ожидает

Бердские скалы и незабываемые панорамы
Вы отправитесь в несложный поход по экотропе от села Новососедово до смотровой площадки (45 минут в одну сторону). По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом. Прибыв на место, оцените панорамы одного из самых впечатляющих мест области, известного также как Зверобой. Перед вами предстанет излучина реки Берди и отвесные скалы на ее правобережье. В любое время года здесь вы откроете красивые 🤩 пейзажи и сможете сделать яркие снимки. А на одном из оборудованных костровищ устроим небольшой пикник.

Водопады Бучило и Беловский
Обратный путь через лес 🌳 приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой. Я расскажу об особенностях его образования и секрете чистейшей воды. При спуске вы увидите новые «открыточные» виды, а в верхней части Бучило — небольшую пещеру. Далее мы отвезем вас к Беловскому водопаду, где вы узнаете о феномене его появления и сможете искупаться летом.

Святой источник
В завершение вы побываете в рабочем поселке Ложок, где на месте бывшего отделения ГУЛАГа теперь находится святой источник. Вы осмотрите храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской с купальнями и часовней. Познакомитесь с трагической историей 📖 этого места. Сможете окунуться в источник и набрать воды — она очень вкусная и долго хранится.

Организационные детали

  • Тур-поход несложный, но достаточно долгий, с ранним выездом (около 8. 00-9. 00) и достаточно поздним возвращением (около 19. 00 — 20. 00)
  • Трансфер на комфортабельном 7-местном автомобиле 🚘
  • Время проведения: круглый год, кроме весенней распутицы (вторая половина марта — конец апреля) и дней со сложными погодными условиями. Лучшее время — июнь-октябрь.
  • Опции: по желанию участников некоторые элементы тура могут быть опущены; возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюбленных в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нем много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.
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Olga проводит ещё 3 экскурсии

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