Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Что вас ожидает

Бердские скалы и незабываемые панорамы

Вы отправитесь в несложный поход по экотропе от села Новососедово до смотровой площадки (45 минут в одну сторону). По пути услышите о природных богатствах края и надышитесь целебным лесным воздухом. Прибыв на место, оцените панорамы одного из самых впечатляющих мест области, известного также как Зверобой. Перед вами предстанет излучина реки Берди и отвесные скалы на ее правобережье. В любое время года здесь вы откроете красивые 🤩 пейзажи и сможете сделать яркие снимки. А на одном из оборудованных костровищ устроим небольшой пикник.

Водопады Бучило и Беловский

Обратный путь через лес 🌳 приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой. Я расскажу об особенностях его образования и секрете чистейшей воды. При спуске вы увидите новые «открыточные» виды, а в верхней части Бучило — небольшую пещеру. Далее мы отвезем вас к Беловскому водопаду, где вы узнаете о феномене его появления и сможете искупаться летом.

Святой источник

В завершение вы побываете в рабочем поселке Ложок, где на месте бывшего отделения ГУЛАГа теперь находится святой источник. Вы осмотрите храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской с купальнями и часовней. Познакомитесь с трагической историей 📖 этого места. Сможете окунуться в источник и набрать воды — она очень вкусная и долго хранится.

Организационные детали