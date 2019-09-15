23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка

Андрей
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Андрей – ваш гид
На этой прогулке вы сможете увидеть одно из настоящих чудес света — город, выросший посреди сибирского леса.

Вы походите лесными тропинками, познакомитесь с местными байками и топонимикой, посетите музей, в котором совсем недавно хранилась мумия знаменитой "алтайской принцессы".
От 4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии23 отзыва
4.96
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку

Академгородок — это научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук, вполне самостоятельная часть Новосибирска. Появившись в 50-е годы, он стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было тогда в СССР. Здесь провели первый в стране конкурс красоты, здесь единственный раз на большой сцене выступал бард Александр Галич. Дух вольнодумства и демократизма витает тут до сих пор, а вековые сосны, растущие во дворах обычных “хрущоб”, делают образ Академгородка неповторимым и запоминаемым на всю жизнь.

Программа

Поскольку чаще всего люди попадают в Академгородок из центра Новосибирска, то встретимся мы с вами именно там, около станции метро “Красный проспект”. 40-60 минут езды (в зависимости от загруженности городских магистралей) на автомобиле, и мы окажемся на месте. Сначала мы просто погуляем по “городку” (так нежно называют Академгородок его жители): Морской проспект, улицы Ильича, Терешковой, Золотодолинская. Мы увидим Дом учёных, знаменитый Новосибирский университет, подойдем к памятникам музыканту и “кавэнщику” Михаилу Зуеву и основателю Академгородка Михаилу Лаврентьеву. Если будет хорошая погода, то можем прогуляться по лесу до Обского моря.

Затем мы посетим музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на то, что самый знаменитый его экспонат, “алтайская принцесса”, перевезена в Горно-Алтайск, в музее хранятся настоящие археологические сокровища — в том числе другие мумии, обнаруженные на территории Алтая. После этого мы подъедем к историко-архитектурному музею под открытым небом, где стоит один из самых красивых деревянных памятников Сибири, церковь Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского острога в Якутии.

Организационные детали

  • В стоимость включен проезд автомобилем до Академгородка и назад из центра города (до 4 человек), а также поездки по Академгородку. Большим группам — скидки, но потребуется автобус.
  • Посещение музея под открытым небом возможно исключительно в теплое время года, в остальное время можно только посмотреть из-за забора.
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку
Большая прогулка по Академгородку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Информационно насыщенная экскурсия. Прекрасный гид. Спасибо!
15 августа 2019
Экскурсия по Академгородку очень понравилась. Разнообразная и насыщенная программа. Андрей эрудированный и вдумчивый экскурсовод, любящий свой город и знающий его историю. Рекомендуем эту экскурсию, особенно, тем, кто желает познакомиться и прикоснуться к гордости нашей страны, Новосибирскому Академгородку, научному центру не только Сибири, но и России в целом.
19 марта 2019
Прогулка по городку удалась! Захотелось больше знать, вот послушала гида. Экскурсовода очень рекомендую. прекрасны рассказчик, знания в разных областях, тактичный человек и умный собеседник!
11 февраля 2019
Конечно, погулять по Новосибирску, с целью ознакомится, извините, с достопримечательностями нового города, была утопической идеей. И не только из-за температуры. Просто практически все то, что стоит увидеть, разбросано по всему городу (не говоря уже об Академгородке).
К счастью, я нашла прекрасного гида, с которым мы прокатались на машине весь световой день, выходя на мороз только для коротких перебежек.
Летом, конечно, можно было бы ещё и погулять по Академгородку, и искупаться в бескрайнем обском море, но вчера было тоже прекрасно.
Своих новосибирских коллег я поразила знаниями об их родном городе.
И все благодаря Андрею.
Очень рекомендую.
30 сентября 2018
Андрей, спасибо за увлекательную прогулку по Академгородку, за Ваши знания. Интересно, познавательно
29 сентября 2018
ВСЕ БЫЛО СУПЕР
18 сентября 2018
Замечательно! Остались очень довольны! Всем рекомендуем - не пожалеете!
3 сентября 2018
Хотим выразить огромную благодарность гиду Андрею Борисовичу!!!! Большое Вам спасибо за увлекательное путешествие по Академгородку!!!! Увлекательный рассказ и интересные факты помогли узнать много нового о нашем родном городе!
Ученики 6 "И" класса МАОУ Гимназия "Содружество"
28 августа 2018
Была очень полезная экскурсия!
15 августа 2018
Путешествовала с Андреем по Академгородку вместе с мамой-пенсионеркой и дочерью-студенткой, с первых минут возникло ощущение, что мы общаемся со старым добрым приятелем. Андрей - очень эрудированный, доброжелательный собеседник, который делится своими знаниями не поучительно и назойливо, а с доброй улыбкой, где-то с юмором, учитывая, а порой предугадывая пожелания экскурсантов. Моя дочь, по образованию филолог, сравнила Андрея с Дмитрием Львовичем Быковым по манере подаче материала, богатству отсылок к всевозможным проявлениям в науке и искусстве, энциклопедичности знаний. Ценны были подсказки Андрея не только с точки зрения узнавания нового, но и в бытовом плане - где пообедать, побывать в следующий раз и т.п. С удовольствием воспользуемся услугами Андрея вновь, если предоставится такая возможность.
Ещё 13 отзывов

Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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