23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для прогулки по Академгородку - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и посещением музея под открытым небом. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что погода может быть переменчивой. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и ограниченному доступу к музею под открытым небом.

Академгородок в Новосибирске - это не просто научный центр, это целый мир, полный историй и открытий.Здесь, посреди сибирского леса, вы увидите, как наука сочетается с природой, исследуете улицы, где каждый

уголок хранит свою историю. Посещение музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока раскроет перед вами сокровища древних цивилизаций. А прогулка по лесным тропинкам и встреча с архитектурными памятниками оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальная возможность увидеть Новосибирск под совершенно другим углом

Описание экскурсии

Академгородок — это научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук, вполне самостоятельная часть Новосибирска. Появившись в 50-е годы, он стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было тогда в СССР. Здесь провели первый в стране конкурс красоты, здесь единственный раз на большой сцене выступал бард Александр Галич. Дух вольнодумства и демократизма витает тут до сих пор, а вековые сосны, растущие во дворах обычных “хрущоб”, делают образ Академгородка неповторимым и запоминаемым на всю жизнь.

Программа

Поскольку чаще всего люди попадают в Академгородок из центра Новосибирска, то встретимся мы с вами именно там, около станции метро “Красный проспект”. 40-60 минут езды (в зависимости от загруженности городских магистралей) на автомобиле, и мы окажемся на месте. Сначала мы просто погуляем по “городку” (так нежно называют Академгородок его жители): Морской проспект, улицы Ильича, Терешковой, Золотодолинская. Мы увидим Дом учёных, знаменитый Новосибирский университет, подойдем к памятникам музыканту и “кавэнщику” Михаилу Зуеву и основателю Академгородка Михаилу Лаврентьеву. Если будет хорошая погода, то можем прогуляться по лесу до Обского моря.

Затем мы посетим музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на то, что самый знаменитый его экспонат, “алтайская принцесса”, перевезена в Горно-Алтайск, в музее хранятся настоящие археологические сокровища — в том числе другие мумии, обнаруженные на территории Алтая. После этого мы подъедем к историко-архитектурному музею под открытым небом, где стоит один из самых красивых деревянных памятников Сибири, церковь Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского острога в Якутии.

Организационные детали