23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для прогулки по Академгородку - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и посещением музея под открытым небом. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что погода может быть переменчивой. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и ограниченному доступу к музею под открытым небом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом учёных
Новосибирский университет
Памятник Михаилу Зуеву
Памятник Михаилу Лаврентьеву
Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока
Церковь Спаса Нерукотворного образа
Описание экскурсии
Академгородок — это научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук, вполне самостоятельная часть Новосибирска. Появившись в 50-е годы, он стал одним из центров не только научной мысли, но и всего прогрессивного, что было тогда в СССР. Здесь провели первый в стране конкурс красоты, здесь единственный раз на большой сцене выступал бард Александр Галич. Дух вольнодумства и демократизма витает тут до сих пор, а вековые сосны, растущие во дворах обычных “хрущоб”, делают образ Академгородка неповторимым и запоминаемым на всю жизнь.
Программа
Поскольку чаще всего люди попадают в Академгородок из центра Новосибирска, то встретимся мы с вами именно там, около станции метро “Красный проспект”. 40-60 минут езды (в зависимости от загруженности городских магистралей) на автомобиле, и мы окажемся на месте. Сначала мы просто погуляем по “городку” (так нежно называют Академгородок его жители): Морской проспект, улицы Ильича, Терешковой, Золотодолинская. Мы увидим Дом учёных, знаменитый Новосибирский университет, подойдем к памятникам музыканту и “кавэнщику” Михаилу Зуеву и основателю Академгородка Михаилу Лаврентьеву. Если будет хорошая погода, то можем прогуляться по лесу до Обского моря.
Затем мы посетим музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на то, что самый знаменитый его экспонат, “алтайская принцесса”, перевезена в Горно-Алтайск, в музее хранятся настоящие археологические сокровища — в том числе другие мумии, обнаруженные на территории Алтая. После этого мы подъедем к историко-архитектурному музею под открытым небом, где стоит один из самых красивых деревянных памятников Сибири, церковь Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского острога в Якутии.
Организационные детали
В стоимость включен проезд автомобилем до Академгородка и назад из центра города (до 4 человек), а также поездки по Академгородку. Большим группам — скидки, но потребуется автобус.
Посещение музея под открытым небом возможно исключительно в теплое время года, в остальное время можно только посмотреть из-за забора
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
2800 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Стандартный билет
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2717 туристов
Команда гидов под руководством Андрея, краеведа, маркетолога и социолога, которая работает по его авторским программам. Чаще всего экскурсии проводит Виктор, иногда к нему присоединяются Наталья, Софья и Елена. Все новосибирцы с огромным опытом жизни в городе и прекрасными знаниями о его достопримечательностях и особенностях. Иногда к проведению экскурсий может присоединиться и сам Андрей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия по Академгородку в гидом Виктором 18.06.26 прошла великолепно! Во-первых, для четырёх пенсионерок был предоставлен супер комфортный минивэн с очень профессиональным водителем. Во-вторых, Виктор живёт в Академгородке и знает о нём всё! читать дальшеуменьшить
Никто из нас не ожидал, что информация об истории Академгородка, научных институтах, учёных, студентах, исследованиях и открытиях будет настолько захватывающе интересной. Хочется отметить личные качества гида: внимательность, доброжелательность, безупречную речь и отменное чувство юмора. И талант фотографа! Будем рекомендовать эту экскурсию с Викторам своим друзьям. Спасибо!
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Н
Наталья
Дата посещения: 4 мая 2026
Спасибо огромное Виктору за экскурсию, замечательная, содержательная и насыщенная. Посетила арт объекты Академгородка, узнала их историю, историю Академгородка, замечательные рассказы о людях, создавших его, о событиях этого района. Горжусь Сибирью, Академгородком. С самого начала поездки ещё проезжая Новосибирск Виктор обратил внимание на достопремичательности по дороге в Академгородок и рассказал историю основания города. Экскурсия очень понравилась. Спасибо!!!
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Н
Наталья
Дата посещения: 22 мая 2026
Познавательно, увлекательно.
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Юлия
Были на экскурсии 18.07.26г. Экскурсия в очень удобном формате. На авто, пешая, с кофе паузой в ресторане. Виктор потрясающий рассказчик. Всю дорогу, как только мы сели в авто, Виктор нам рассказывал про все мимо проезжающие места. Мы узнали много интересного ни только про Академгородок, куда и была поездка, но и про сам город Новосибирск. Спасибо! Остались довольны!
+1
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А
Алексей
Экскурсия получилась очень познавательной и интересной. По пути заехали на Новосибирскую ГЭС. В Академгородке проехались и прошлись по основным улицам, Виктор рассказал немало интересного про основателей городка, находящиеся там научные центры. Большое ему спасибо.
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И
Ирина
Хочу поделиться самыми тёплыми впечатлениями от Большой прогулки по Академгородку! Приехать за поиском смысла жизни … Это было настоящее путешествие, полное открытий и душевного тепла. Особая благодарность — замечательному экскурсоводу читать дальшеуменьшить
Виктору. С первой минуты он сумел создать невероятно уютную и доверительную атмосферу. Его рассказ — не сухое перечисление дат и фактов, которые можно прочитать и в интернете, а живая, проникновенная история о городке, его людях. Чувствуется, что Виктор искренне любит Академгородок и умеет передать эту любовь своим слушателям. Благодаря ему, мы ощутили особую атмосферу этого места. Виктор мастерски сочетает глубокие знания с лёгким, душевным повествованием. Его интонации, юмор и искренний интерес к слушателям делают экскурсию по‑настоящему незабываемой. Виктор помогает прочувствовать городок, услышать его голос и проникнуться его историей — очень рекомендую эту экскурсию. Огромное спасибо за подаренные эмоции и новые знания.
26 дней назад
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