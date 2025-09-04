читать дальше

на месте и люди необыкновенные, увлеченные знаниями и открытиями. Это их задача и мир особый. Много направлений изучается. Выглядит городок скромно и необычно. Сам город также понравился, быстро развивался и разрастался. Дорога, ведущая через Западную Сибирь на Дальний Восток, его основание. Река Обь большая и полноводная. Побывав в Новосибирске мы отправились далее на Алтай. Теперь есть понимание какая большая наша страна, тк мы из центральной части. Наша поездка удалась. Спасибо туристическим центрам и всем тем, кто эти занимается. С уважением Е. Глушкова -г. Королев Мос. обл.