Новосибирск + Академгородок

Узнайте, как в сибирской тайге возник научный центр. Посетите уникальные здания и памятники, погрузитесь в атмосферу свободомыслия и открытий
Многие удивляются, что рядом с Новосибирском, в окружении тайги, расположился Академгородок с десятками НИИ. Это место привлекает не только своей архитектурой, но и духом свободомыслия. Экскурсия познакомит с историей основания
научного центра, расскажет о его значении и достижениях.

Вы увидите Новосибирский государственный университет, Дом учёных с зимним садом и уникальный памятник лабораторной мыши.

Прогулка по «умной» улице мира и визит в чудо-магазин русской кухни оставят незабываемые впечатления

Что можно увидеть

  • Новосибирский государственный университет
  • Дом учёных
  • Памятник лабораторной мыши

Описание экскурсии

Невероятный Новосибирск

  • Начнём экскурсию с беседы о том, как зародилась идея основания научного центра в Сибири
  • В поездке по Новосибирску вы поймёте, почему Академгородок, являясь административной частью Новосибирска, находится на столь значительном расстоянии от него
  • И получите общее представление о научных открытиях прошлого и современности

В центре сибирской науки

  • Оказавшись в Академгородке, мы проедем по самой «умной» улице мира
  • Рассмотрим здания Новосибирского государственного университета и обсудим его историю
  • Побываем в Доме учёных с зимним садом
  • Отыщем уникальный памятник лабораторной мыши
  • И заглянем в чудо-магазин русской кухни

В результате вы не только получите представление о жилой, социальной и научной инфраструктуре Академгородка, но и узнаете о том, в каких условиях жили научные сотрудники в советскую эпоху. А также выясните, как организация жилищного и общественного пространства способствует научной мысли.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Запланированы выходы из автомобиля и непродолжительные прогулки
  • Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса (вместимость до 3 человек)
  • При желании можно посетить местные музеи (за дополнительную плату и при условии предварительного бронирования)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 887 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много
нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой. Покажем вам и сам Новосибирск, и его окрестности. Учитываем все пожелания и интересы гостей.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Юлия
Юлия
4 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Было много интересного и полезного. Узнали много нового: про одомашнивание лис, про правильное произношение Обского моря, про мосты.
Г
Глушкова
1 сен 2025
Ирина, наш экскурсовод по Новосибирску и Академгородку, очень внимательная и оставила отличное впечатление. Информация была историческая и современное развитие. Нас провезли по академгородку, как образовался и развивался. Наука не стоит
на месте и люди необыкновенные, увлеченные знаниями и открытиями. Это их задача и мир особый. Много направлений изучается. Выглядит городок скромно и необычно. Сам город также понравился, быстро развивался и разрастался. Дорога, ведущая через Западную Сибирь на Дальний Восток, его основание. Река Обь большая и полноводная. Побывав в Новосибирске мы отправились далее на Алтай. Теперь есть понимание какая большая наша страна, тк мы из центральной части. Наша поездка удалась. Спасибо туристическим центрам и всем тем, кто эти занимается. С уважением Е. Глушкова -г. Королев Мос. обл.

Ирина, наш экскурсовод по Новосибирску и Академгородку, очень внимательная и оставила отличное впечатление. Информация была историческаяИрина, наш экскурсовод по Новосибирску и Академгородку, очень внимательная и оставила отличное впечатление. Информация была историческаяИрина, наш экскурсовод по Новосибирску и Академгородку, очень внимательная и оставила отличное впечатление. Информация была историческаяИрина, наш экскурсовод по Новосибирску и Академгородку, очень внимательная и оставила отличное впечатление. Информация была историческая
А
Анна
25 авг 2025
Спасибо гиду Михаилу за интересную, познавательную экскурсию по Академгородку и Новосибирску. Время пролетело незаметно, индивидуальная экскурсия хороша тем, что я могла получить очень много информации за короткое время, и именно той, что интересна мне. А Михаил подстроился под мой интерес. Очень рекомендую!
А
Алла
26 июн 2025
У меня была транзитная, 23 часа, пересадка в Новосибирске. Я специально купила такие билеты, что бы сделать остановку и посмотреть город. Выбирала из множества вариантов экскурсий. Выбрала "Новосибирск + Академгородок".
Меня
забрали из гостиницы в аэропорту и мы отправились в Академгородок. Потом мы поехали в Новосибирск. Все заявленные достопримечательности мне показали. Ольга - интересный рассказчик.
Я хотела сама походить, прогулять, поездить. Но теперь понимаю, что и треть всех интересных мест не нашла бы, не посмотретрела.
Рекомендую автомобильную экскурсию с Ольгой. Было очень интересно, комфортно, удобно.
Большое спасибо.
P. S. Не могу загрузить фотографии…

Н
Наталья
8 июн 2025
Академгородок предстал пред нами в своем прошлом и настоящем, благодаря гиду Ирине. Экскурсия прошла легко и натурально. Приятно видеть наукоград с молодым лицом! Как пожелание, хорошо бы добавить вело-прогулку.

Входит в следующие категории Новосибирска

