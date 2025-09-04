Многие удивляются, что рядом с Новосибирском, в окружении тайги, расположился Академгородок с десятками НИИ. Это место привлекает не только своей архитектурой, но и духом свободомыслия. Экскурсия познакомит с историей основания
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальная история научного центра
- 🏛 Архитектура и памятники
- 🌳 Прогулка по тайге
- 🎓 Визит в университет
- 🧬 Памятник лабораторной мыши
- 🛍 Магазин русской кухни
Что можно увидеть
- Новосибирский государственный университет
- Дом учёных
- Памятник лабораторной мыши
Описание экскурсии
Невероятный Новосибирск
- Начнём экскурсию с беседы о том, как зародилась идея основания научного центра в Сибири
- В поездке по Новосибирску вы поймёте, почему Академгородок, являясь административной частью Новосибирска, находится на столь значительном расстоянии от него
- И получите общее представление о научных открытиях прошлого и современности
В центре сибирской науки
- Оказавшись в Академгородке, мы проедем по самой «умной» улице мира
- Рассмотрим здания Новосибирского государственного университета и обсудим его историю
- Побываем в Доме учёных с зимним садом
- Отыщем уникальный памятник лабораторной мыши
- И заглянем в чудо-магазин русской кухни
В результате вы не только получите представление о жилой, социальной и научной инфраструктуре Академгородка, но и узнаете о том, в каких условиях жили научные сотрудники в советскую эпоху. А также выясните, как организация жилищного и общественного пространства способствует научной мысли.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Запланированы выходы из автомобиля и непродолжительные прогулки
- Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса (вместимость до 3 человек)
- При желании можно посетить местные музеи (за дополнительную плату и при условии предварительного бронирования)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 887 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём многоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
4 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Было много интересного и полезного. Узнали много нового: про одомашнивание лис, про правильное произношение Обского моря, про мосты.
Г
Глушкова
1 сен 2025
Ирина, наш экскурсовод по Новосибирску и Академгородку, очень внимательная и оставила отличное впечатление. Информация была историческая и современное развитие. Нас провезли по академгородку, как образовался и развивался. Наука не стоит
А
Анна
25 авг 2025
Спасибо гиду Михаилу за интересную, познавательную экскурсию по Академгородку и Новосибирску. Время пролетело незаметно, индивидуальная экскурсия хороша тем, что я могла получить очень много информации за короткое время, и именно той, что интересна мне. А Михаил подстроился под мой интерес. Очень рекомендую!
А
Алла
26 июн 2025
У меня была транзитная, 23 часа, пересадка в Новосибирске. Я специально купила такие билеты, что бы сделать остановку и посмотреть город. Выбирала из множества вариантов экскурсий. Выбрала "Новосибирск + Академгородок".
Меня
Меня
Н
Наталья
8 июн 2025
Академгородок предстал пред нами в своем прошлом и настоящем, благодаря гиду Ирине. Экскурсия прошла легко и натурально. Приятно видеть наукоград с молодым лицом! Как пожелание, хорошо бы добавить вело-прогулку.
