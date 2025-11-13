Экскурсия в день рождения отличный вариант подарка
Описание экскурсииНе знаете что подарить близкому человеку? Экскурсия в день рождения отличный вариант подарка, который точно запомнится на долго. На экскурсии вы узнаете историю города, посмотрите значимые достопримечательности и самые красивые места Новосибирска. По вашему желанию можем провести экскурсию в вечернее время, показав яркие огни столицы Сибири. Также именинника ждет подарок и личное поздравление от гида. Особенности экскурсии: Продолжительность - 2 часа Проходит на комфортабельном автомобиле Важная информация: По вашему желанию можем провести экскурсию в вечернее время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Площадь Свердлова
- Парк «Городское начало»
- Михайловская набережная
- Ледовая арена «Сибирь-Арена»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Площадь Ленина»
Завершение: Площадь Ленина. Красный проспект 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- По вашему желанию можем провести экскурсию в вечернее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Первомайке
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
Завтра в 20:00
14 ноя в 13:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейный день в стекольной мастерской
Создайте тёплые воспоминания в стекольной мастерской Новосибирска. Освойте искусство работы со стеклом и создайте уникальные бусины
Начало: На Красном проспекте
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
С чего начинался Новосибирск: по следам инженеров-железнодорожников
Начало: Метро «Речной вокзал»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.