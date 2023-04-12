Первомайка — самый криминальный район Новосибирска. Кроме меня экскурсии по нему не водит никто. Я живу здесь с рождения и готов поделиться самыми сочными историями от первого лица. Многие из них косвенно коснулись меня и моей семьи. Второе лицо района — «городок железнодорожников». И снова у меня, как у многолетнего корреспондента газеты Гудок, в запасе множество «внутряков»!