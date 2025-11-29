Познакомьтесь с Первомайкой, самым загадочным районом Новосибирска, через уникальную экскурсию, которую проведет коренной житель и многолетний корреспондент газеты Гудок.



Вы узнаете о криминальном прошлом района, о том, как местные бандиты влияли на его развитие, и о железнодорожной истории, которая оставила неизгладимый след в жизни жителей.



Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных расходов и завершается выдачей чек-листа с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Новосибирску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает, радуя гостей зеленью и солнечными днями. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В остальные месяцы, хотя и холоднее, экскурсия остаётся доступной, но потребуется тёплая одежда и готовность к зимним условиям.

Сейчас август — это идеальное время.