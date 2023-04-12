Раскрыть тайны района, которым в Новосибирске «пугают детей», с профессиональным краеведом
Первомайка — самый криминальный район Новосибирска. Кроме меня экскурсии по нему не водит никто. Я живу здесь с рождения и готов поделиться самыми сочными историями от первого лица. Многие из них косвенно коснулись меня и моей семьи. Второе лицо района — «городок железнодорожников». И снова у меня, как у многолетнего корреспондента газеты Гудок, в запасе множество «внутряков»!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Другой Новосибирск
Я проведу вас по родному району и расскажу:
- Какие разборки устраивали местные бандиты и как вскладчину достраивали роддом
- Какой немецкий архитектор проектировал районную застройку и как сложилась его судьба в Третьем рейхе
- Сколько путей у крупнейшей станции страны и что такое «мелодия уходящих вагонов»
- Какие всемирно известные спортсмены начинали свою карьеру на Первомайке
- Чем знаменита вторая по размеру река Новосибирска и откуда открывается лучший вид на неё
- Кто водил нынешний паровоз-памятник и при чем тут мой прадедушка
В завершение каждый участник получит чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции электрички «Первомайская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Новосибирске
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я практикующий краевед, автор книги о Новосибирске и исторического блога о городе. С радостью покажу вам необычные места города и поделюсь накопленными знаниями.Задать вопрос
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