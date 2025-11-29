Познакомьтесь с Первомайкой, самым загадочным районом Новосибирска, через уникальную экскурсию, которую проведет коренной житель и многолетний корреспондент газеты Гудок.
Вы узнаете о криминальном прошлом района, о том, как местные бандиты влияли на его развитие, и о железнодорожной истории, которая оставила неизгладимый след в жизни жителей.
Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных расходов и завершается выдачей чек-листа с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов
Вы узнаете о криминальном прошлом района, о том, как местные бандиты влияли на его развитие, и о железнодорожной истории, которая оставила неизгладимый след в жизни жителей.
Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных расходов и завершается выдачей чек-листа с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные истории от местного жителя
- 🏙 Погружение в криминальное прошлое района
- 🚂 Интересные факты о железной дороге
- 🏆 Истории о знаменитых спортсменах
- 📜 Чек-лист с главными достопримечательностями
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Новосибирску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает, радуя гостей зеленью и солнечными днями. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В остальные месяцы, хотя и холоднее, экскурсия остаётся доступной, но потребуется тёплая одежда и готовность к зимним условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Районная застройка
- Крупнейшая станция страны
- Паровоз-памятник
Описание экскурсии
Другой Новосибирск
Я проведу вас по родному району и расскажу:
- Какие разборки устраивали местные бандиты и как вскладчину достраивали роддом
- Какой немецкий архитектор проектировал районную застройку и как сложилась его судьба в Третьем рейхе
- Сколько путей у крупнейшей станции страны и что такое «мелодия уходящих вагонов»
- Какие всемирно известные спортсмены начинали свою карьеру на Первомайке
- Чем знаменита вторая по размеру река Новосибирска и откуда открывается лучший вид на неё
- Кто водил нынешний паровоз-памятник и при чем тут мой прадедушка
В завершение каждый участник получит чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции электрички «Первомайская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 46 туристов
Я практикующий краевед, автор книги о Новосибирске и исторического блога о городе, его коренной житель. С радостью покажу вам необычные места и поделюсь накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 25 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Александр великолепный рассказчик, эрудированный экскурсовод, интересно подает материал.Время пролетело незаметно, хотя на улице было холодно. Рекомендую.
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А
Мы были на экскурсии своей компанией (5 человек). Живем в Новосибирске, но на Первомайке раньше были только проездом. Захотелось узнать этот район города получше и просто прогуляться с местным, знающим,
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В
Очень оригинальный материал от непосредственного участника событий. Гид правильно подобрал информацию и локации. В таком "убогом месте" создать подобную живописную историю - это талант. Таких бы экскурсий побольше!
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Д
Очень не обычная экскурсия. Знакомишься со срезом истории России. Не всегда приятной, но интересной истории. Немного не хватило уклада и быта из жизни криминальных людей. Александр очень профессионально и с большой любовью составил маршрут, каждый метр был насыщен историями и интересными фактами. Спасибо.
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Экскурсия понравилась! Александр ставит своей целью развеять мифы о Первомайском районе, с чем отлично справляется. Во время прогулки услышали много трагичных, удивительных и даже курьезных историй, связанных как с районом,
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Д
23 марта побывал на отличной экскурсии по Первомайскому району, за что огромное спасибо Александру.
Экскурсия заняла около 2-2,5 часов. Минус был только один, холод на улице, но это никак не помешало
Экскурсия заняла около 2-2,5 часов. Минус был только один, холод на улице, но это никак не помешало
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